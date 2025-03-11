Карьерное консультирование. Зачем нужно, кому подходит и где пройти в Барнауле?

Эксперт рассказала, какие возможности дает модная услуга

11 марта 2025, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFJoWBep

Жанна Крамарева / Фото: Юлия Борщева

Сегодня все больше людей обращаются к специалистам, чтобы разобраться в своих карьерных возможностях, определить путь развития и максимально эффективно достичь профессиональных целей. Такая услуга называется карьерным консультированием. В России она существует уже около десяти лет, но многие до сих пор не понимают, зачем нужна такая консультация и стоит ли за это платить деньги? Стоит, уверена руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.

Зачем нужен карьерный консультант?

"Такие консультанты помогают продвигаться по карьерной лестнице и находить самую быструю дорогу к профессиональным целям", – пояснила Жанна Крамарева, которая провела уже много таких консультаций.

И добавила, что с помощью карьерного специалиста вы сможете:

определить вектор развития – оценить свои таланты, интересы и личные качества, чтобы выбрать подходящую сферу деятельности;

составить карьерный план – поставить краткосрочные и долгосрочные цели, а также разработать стратегию их достижения;

создать профессиональное портфолио – подготовить эффективное резюме, сопроводительное письмо, оформить профессиональный профиль;

подготовиться к собеседованию – отработать ответы на стандартные и сложные вопросы, проанализировать возможные ошибки;

переквалифицироваться – подобрать направления для смены профессии, выбрать подходящие курсы или обучение;

продвигаться по карьерной лестнице – разработать стратегию роста внутри компании;

увеличить доход – понять свою ценность на рынке, проработать стратегии переговоров о повышении зарплаты;

перейти из найма во фриланс и наоборот – оценить риски, подготовиться к изменениям в режиме работы и доходах;

получить психологическую поддержку – устранить блоки и страхи, понять, как решать конфликты на работе;

"прокачать" навыки лидерства и коммуникации – как общаться с командой и стать лидером.

Карьерный консультант vs. психолог: в чем разница?

Часто люди путают карьерного консультанта с психологом, но их задачи различны. Если человек не видит смысла в своей деятельности, страдает от постоянной усталости, не знает, что ему нравится – это задача для психолога. Если же проблема связана исключительно с работой – стоит обратиться к карьерному консультанту, подчеркнула Крамарева.

Психолог не специализируется в вопросах построения карьеры, не владеет в полной мере ситуацией на рынке труда, не может знать, будет ли человек востребован, если решит сменить профессию и какие деньги он сможет зарабатывать.

Консультант же анализирует рынок труда, оценивает навыки человека, помогает определить его рыночную стоимость и разработать стратегию роста. Он обязательно спросит о семье, о ваших финансовых желаниях и возможностях, наличии кредитов – это тоже важно.

А еще карьерный консультант даст вам честную обратную связь о внешнем виде, тому, какое впечатление вы производите речью, голосом, кинетикой, совокупностью всех факторов.

"Без карьерного плана мы – мухи. Хаотичные движения, отсутствие цели и смысла не ведут к результату. А карьерный план делает из нас стрелу, которая летит по кратчайшей траектории к цели. Многим, кто ищет "работу своей мечты", на самом деле, не хватает не знаний о рынке труда, а знаний о себе", – отметила руководитель "Жирафа".

Как проходит консультация?

Каждый случай индивидуален. В пример Жанна Крамарева привела реальную консультацию. 40-летняя женщина, ведущий юрист крупной компании обратилась с запросом: "Мне не нравится моя работа, но я не знаю, чем хочу заниматься. Рост в компании невозможен, зарплату не повышают. Я хочу получать в два раза больше, но не знаю, как этого добиться".

При этом директор компании ценит эту сотрудницу и не хочет терять, но не знает, какие еще дать обязанности, чтобы поднять зарплату.

За два часа консультации Жанна Крамарева выяснила, что ее клиент максимально упорядочила все юридические процессы в компании, создала типовые документы и теперь быстро решает множество вопросов (оттого ей и стало скучно). Но при этом она понимает, как можно было бы улучшить и другие процессы в компании. И готова внедрять изменения, доводить до результата, брать ответственность, отстаивать свою позицию.

Эксперт посоветовала ей на встрече с директором четко проговорить, что она сделала как руководитель юридической службы и предложить свой опыт в систематизации в масштабах компании. Как вариант – внедрить программу "Бережливое производство". И возглавить этот новый процесс.

Сколько стоит карьерная консультация?

Единой цены нет. Ценообразование в этой услуге стихийно и зависит от запроса клиента, количества сессий, опыта консультанта и в какую сумму он оценивает свою работу. В итоге услуга может стоить от трех тысяч рублей за сессию в полтора часа и до 35 тысяч рублей за пакет сессий с сопровождением.

"Разговаривайте, обсуждайте, договаривайтесь с тем, кто вызывает у вас доверие и дает ощущение, что говорите на одном языке. Карьерная консультация – это инвестиция в себя, не менее ценная, чем самое крутое обучение в профессии", – призвала Жанна Крамарева.

Если вам нужна карьерная консультация, а также новая работа или сотрудник – обращайтесь в "Жираф". Здесь за 27 лет существования агентства помогли сотням клиентов найти хорошую работу, повысить свой статус и построить карьеру.

Рекрутинговое агентство "Жираф"

Сайт zhiraf-alt.ru

Тел.: 8 (961) 994-31-37

Телеграм-канал Жанны Крамаревой ООО "Консультационное кадровое агентство "Жираф"

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