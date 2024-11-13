Где можно ознакомиться с генпланом развития Барнаула и как предложить свои идеи?
Документ обнародовали 13 ноября
13 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. Над проектом работали строители, архитекторы, промышленники, транспортники, депутаты. В публичном пространстве документ появился 13 ноября. Рассказываем, где ознакомиться с концепцией того, как будет развиваться наш город.
Куда прийти, чтобы изучить генплан?
Жители Барнаула смогут ознакомиться с проектом внесения изменений в генплан и принять участие в общественных обсуждениях. Для этого в каждом населенном пункте города будут представлены экспозиции проекта документа, организованы консультации специалистов. Всего на территории городского округа Барнаул будет работать 31 экспозиция.
В какие дни будут работать экспозиции?
Работа экспозиций проекта документа территориального планирования начинается 13 ноября и продлится до 26 ноября.
А я могу выразить свое мнение о документе?
Внести предложения в проект обсуждаемого документа горожане могут в срок до 26 ноября несколькими способами:
– на сайте комитета по архитектуре и строительству города Барнаула;
– в письменной форме по адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48, кабинет 114 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Что нужно знать о генплане Барнаула?
Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.
Подробнее узнать о перспективе развития города можно в нашем тексте.
12:31:16 13-11-2024
А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выложить на сайте комитета? Все бы и ознакомились.
13:10:41 13-11-2024
Гость (12:31:16 13-11-2024) А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выл... ну ознакомитесь и что изменит?
14:10:40 13-11-2024
Гость (12:31:16 13-11-2024) А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выл... Мешает исключительно нежелание знакомить общественность с этим документом
12:50:49 13-11-2024
Уже конечно спрашивал, а можно где-то со старым ознакомится! Так сказать сравнить что хотели, а что сделали! И понять есть ли вообще смысл в этом документе!
15:49:35 13-11-2024
Екх (12:50:49 13-11-2024) Уже конечно спрашивал, а можно где-то со старым ознакомится!...
старый размещен в открытом доступе в федеральной информационной системе ФГИС ТП.
кстати, проект нового там же должен быть
16:27:58 13-11-2024
гость (15:49:35 13-11-2024) старый размещен в открытом доступе в федеральной информа... Не нашел, надо быть хорошо в теме, чтобы пробраться сквозь эти чащи лишней для обывателя информации
12:58:06 13-11-2024
XXI век
@
вот вам адреса, по которым вы можете прийти посмотреть на карту
В чём проблема выложить картинку в интернет?!
13:42:31 13-11-2024
Экспозиция проекта есть на сайте Комитета.
13:43:29 13-11-2024
Т.е чтобы ознакомится надо придти, а пожелания и замечания подать электронно. Что за насмешки и издевательство? Администрация города за холуев и быдло население города давно считает? Вернее всего чтоб скрыть планы хапуг и спекулянтов
14:42:25 13-11-2024
В плане этом - Поток снести.
16:14:38 13-11-2024
Не нашел ген план Барнаула нигде. Ковыряться глубоко в убогих сайтах нет желания, может быть на это и расчет этих деятелей
16:44:29 13-11-2024
Так и поверю что простого человека кто-то пусти в здание администрации.
10:17:43 18-11-2024
Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце...
Прямую ссылку на сам План с возможностью высказать предложения невозможно сделать?! Зачем тогда толпа чиновников и их обслуги, если не могут сделать это?!! Это издевательство, либо саботаж
20:18:56 18-11-2024
Ух, сколько уж этих "Генпланов Барнаула" было ! Как правило, чтобы розовую пыль в глаза пустить барнаульцам перед какой-либо всенародной выборной кампанией очередного мэра, или повысить рейтинг существующего ! Сколько же десятков миллионов рубчиков бесследно уплыло из бюджета города ! Вот и очередной "генплан" подоспел ...