Где можно ознакомиться с генпланом развития Барнаула и как предложить свои идеи?

Документ обнародовали 13 ноября

13 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Генплан развития Барнаула /Фото: сайт мэрии

Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. Над проектом работали строители, архитекторы, промышленники, транспортники, депутаты. В публичном пространстве документ появился 13 ноября. Рассказываем, где ознакомиться с концепцией того, как будет развиваться наш город.

Куда прийти, чтобы изучить генплан?

Жители Барнаула смогут ознакомиться с проектом внесения изменений в генплан и принять участие в общественных обсуждениях. Для этого в каждом населенном пункте города будут представлены экспозиции проекта документа, организованы консультации специалистов. Всего на территории городского округа Барнаул будет работать 31 экспозиция.

В какие дни будут работать экспозиции?

Работа экспозиций проекта документа территориального планирования начинается 13 ноября и продлится до 26 ноября.

А я могу выразить свое мнение о документе?

Внести предложения в проект обсуждаемого документа горожане могут в срок до 26 ноября несколькими способами:

– на сайте комитета по архитектуре и строительству города Барнаула;

– в письменной форме по адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48, кабинет 114 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Что нужно знать о генплане Барнаула?

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.

Подробнее узнать о перспективе развития города можно в нашем тексте.