НОВОСТИОбщество

Где можно ознакомиться с генпланом развития Барнаула и как предложить свои идеи?

Документ обнародовали 13 ноября

13 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Генплан развития Барнаула /Фото: сайт мэрии
Генплан развития Барнаула /Фото: сайт мэрии

Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. Над проектом работали строители, архитекторы, промышленники, транспортники, депутаты. В публичном пространстве документ появился 13 ноября. Рассказываем, где ознакомиться с концепцией того, как будет развиваться наш город.

Куда прийти, чтобы изучить генплан?

Жители Барнаула смогут ознакомиться с проектом внесения изменений в генплан и принять участие в общественных обсуждениях. Для этого в каждом населенном пункте города будут представлены экспозиции проекта документа, организованы консультации специалистов. Всего на территории городского округа Барнаул будет работать 31 экспозиция.

В какие дни будут работать экспозиции?

Работа экспозиций проекта документа территориального планирования начинается 13 ноября и продлится до 26 ноября.

А я могу выразить свое мнение о документе?

Внести предложения в проект обсуждаемого документа горожане могут в срок до 26 ноября несколькими способами:

– на сайте комитета по архитектуре и строительству города Барнаула;

– в письменной форме по адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48, кабинет 114 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Что нужно знать о генплане Барнаула?

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.

Подробнее узнать о перспективе развития города можно в нашем тексте.

Обсуждение генплана Барнаула / Фото: мэрия Барнаула

"Это живой документ". Эксперты обсудили будущий генплан развития Барнаула

Принятие важнейшего для краевой столицы документа вышло на финишную прямую
НОВОСТИОбщество

Барнаул недвижимость архитектура

Комментарии 14

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Гость

12:31:16 13-11-2024

А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выложить на сайте комитета? Все бы и ознакомились.

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Гость

13:10:41 13-11-2024

Гость (12:31:16 13-11-2024) А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выл... ну ознакомитесь и что изменит?

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Чучмек

14:10:40 13-11-2024

Гость (12:31:16 13-11-2024) А электронно можно познакомится с планом? Что мешает его выл... Мешает исключительно нежелание знакомить общественность с этим документом

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Екх

12:50:49 13-11-2024

Уже конечно спрашивал, а можно где-то со старым ознакомится! Так сказать сравнить что хотели, а что сделали! И понять есть ли вообще смысл в этом документе!

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гость

15:49:35 13-11-2024

Екх (12:50:49 13-11-2024) Уже конечно спрашивал, а можно где-то со старым ознакомится!...
старый размещен в открытом доступе в федеральной информационной системе ФГИС ТП.
кстати, проект нового там же должен быть

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Гость

16:27:58 13-11-2024

гость (15:49:35 13-11-2024) старый размещен в открытом доступе в федеральной информа... Не нашел, надо быть хорошо в теме, чтобы пробраться сквозь эти чащи лишней для обывателя информации

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Гость

12:58:06 13-11-2024

XXI век
@
вот вам адреса, по которым вы можете прийти посмотреть на карту

В чём проблема выложить картинку в интернет?!

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Гость

13:42:31 13-11-2024

Экспозиция проекта есть на сайте Комитета.

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Гость

13:43:29 13-11-2024

Т.е чтобы ознакомится надо придти, а пожелания и замечания подать электронно. Что за насмешки и издевательство? Администрация города за холуев и быдло население города давно считает? Вернее всего чтоб скрыть планы хапуг и спекулянтов

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Гость

14:42:25 13-11-2024

В плане этом - Поток снести.

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Гость

16:14:38 13-11-2024

Не нашел ген план Барнаула нигде. Ковыряться глубоко в убогих сайтах нет желания, может быть на это и расчет этих деятелей

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Гость

16:44:29 13-11-2024

Так и поверю что простого человека кто-то пусти в здание администрации.

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Саныч

10:17:43 18-11-2024

Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце...
Прямую ссылку на сам План с возможностью высказать предложения невозможно сделать?! Зачем тогда толпа чиновников и их обслуги, если не могут сделать это?!! Это издевательство, либо саботаж

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Старожил.

20:18:56 18-11-2024

Ух, сколько уж этих "Генпланов Барнаула" было ! Как правило, чтобы розовую пыль в глаза пустить барнаульцам перед какой-либо всенародной выборной кампанией очередного мэра, или повысить рейтинг существующего ! Сколько же десятков миллионов рубчиков бесследно уплыло из бюджета города ! Вот и очередной "генплан" подоспел ...

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