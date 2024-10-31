"Это живой документ". Эксперты обсудили будущий генплан развития Барнаула

Принятие важнейшего для краевой столицы документа вышло на финишную прямую

31 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Обсуждение генплана Барнаула / Фото: мэрия Барнаула

Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений. 30 октября документ обсудили архитекторы, представители власти и депутаты БГД на заседании рабочей группы, которое провел первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

"Работа проделана большая"

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.

По словам Андрея Федорова, впервые разработка генплана велась так широко – с максимальным привлечением всех заинтересованных сторон.

"Хочу выразить благодарность вашим коллективам, тем, кто принимал непосредственное участие в подготовке предложений, замечаний, высказывал свое мнение. Работа проделана большая. Готов напомнить, с чего мы начинали, рассказать об основных направлениях развития территории города, обратить внимание на ряд моментов", – приводит пресс-служба мэрии слова Андрея Федорова.

Какие крупные проекты планируют реализовать?

Разработчиками проекта генплана предусмотрено развитие территории на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта, земельных участков, находящихся в пользовании "Дом.рф" в Индустриальном районе. Кроме того, планируется осваивать правый берег Оби и строить там спортивные, образовательные, культурные и досуговые учреждения с учетом подтопляемости. Под индивидуальную жилую застройку предложена земля в селе Власиха. Микрорайон Поток в границах ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, улиц Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Малахова выбран для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки.

Также предусмотрено развитие территории Обского бульвара, утверждена документация по планировке. В центральной (исторической) части города разработчиками проекта генплана предлагается сохранить существующую планировочную структуру, в особенности объектов исторического культурного наследия.

Что касается транспорта, то разработчики рекомендуют построить в Барнауле Северный обход, железнодорожный тоннель под вокзалом, объездную дорогу от пересечения ул. Попова с пр. Энергетиков по проезду Деловому, а также улицы-дублеры наиболее загруженных магистралей, транспортных развязок. Собираются развивать и общественный транспорт.

Особое внимание – развитию речной навигации. Для этого определены места зимней стоянки речного флота в районе острова Помазкин, выделена территория для размещения и эксплуатации речного порта Восточный.

Генплан подразумевает развитие зеленых зон.

Как пройдут публичные слушания?

Андрей Федоров сообщил, что общественные обсуждения проекта изменений генерального плана стартуют 6 ноября. Документы можно будет найти на сайте администрации города, а также на специальных площадках, о которых сообщат заранее.

"Анализируя всю проделанную работу, можем говорить о готовности вынесения проекта генплана на общественные обсуждения. Провести их планируем в ближайшее время. Жители Барнаула смогут ознакомиться с проектом генплана во время проведения общественных обсуждений. Для этого в каждом населенном пункте города будут представлены экспозиции проекта, организованы консультации специалистов", – отметил Андрей Федоров.

Что думают о документе эксперты?

В целом архитекторы похвалили документ, который поможет развиваться Барнаулу как современному и красивому городу. В частности, об этом в ходе совещания заявил руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.

"Два года очень серьезной аналитической работы, к которой были привлечены не один десяток специалистов и экспертов, представители разных уровней власти. По отдельным вопросам сегодня возникали споры, но генплан – это живой документ. Здесь очень важно найти баланс интересов. Я думаю, что за эти два года разработчикам генплана и представителям Барнаула как раз удалось найти такой баланс. Практически все болевые вопросы градостроительного развития города в процессе работы над документом были решены", – уверен Александр Деринг.

Результаты заседания озвучил первый вице-мэр Андрей Федоров. Он подчеркнул, что документ не итоговый. В него еще будут вносить локальные корректировки, которые совместно с разработчиками будут обсуждать власти города.

"Сделано очень много в части подготовки нового генплана города, будем работать и двигаться дальше", – подвел итоги заседания Андрей Федоров.

Ожидается, что комиссия по землепользованию соберет замечания горожан и учтет их в финальной версии документа.