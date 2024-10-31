"Это живой документ". Эксперты обсудили будущий генплан развития Барнаула
Принятие важнейшего для краевой столицы документа вышло на финишную прямую
31 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений. 30 октября документ обсудили архитекторы, представители власти и депутаты БГД на заседании рабочей группы, которое провел первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.
"Работа проделана большая"
Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.
По словам Андрея Федорова, впервые разработка генплана велась так широко – с максимальным привлечением всех заинтересованных сторон.
"Хочу выразить благодарность вашим коллективам, тем, кто принимал непосредственное участие в подготовке предложений, замечаний, высказывал свое мнение. Работа проделана большая. Готов напомнить, с чего мы начинали, рассказать об основных направлениях развития территории города, обратить внимание на ряд моментов", – приводит пресс-служба мэрии слова Андрея Федорова.
Какие крупные проекты планируют реализовать?
Разработчиками проекта генплана предусмотрено развитие территории на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта, земельных участков, находящихся в пользовании "Дом.рф" в Индустриальном районе. Кроме того, планируется осваивать правый берег Оби и строить там спортивные, образовательные, культурные и досуговые учреждения с учетом подтопляемости. Под индивидуальную жилую застройку предложена земля в селе Власиха. Микрорайон Поток в границах ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, улиц Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Малахова выбран для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки.
Также предусмотрено развитие территории Обского бульвара, утверждена документация по планировке. В центральной (исторической) части города разработчиками проекта генплана предлагается сохранить существующую планировочную структуру, в особенности объектов исторического культурного наследия.
Что касается транспорта, то разработчики рекомендуют построить в Барнауле Северный обход, железнодорожный тоннель под вокзалом, объездную дорогу от пересечения ул. Попова с пр. Энергетиков по проезду Деловому, а также улицы-дублеры наиболее загруженных магистралей, транспортных развязок. Собираются развивать и общественный транспорт.
Особое внимание – развитию речной навигации. Для этого определены места зимней стоянки речного флота в районе острова Помазкин, выделена территория для размещения и эксплуатации речного порта Восточный.
Генплан подразумевает развитие зеленых зон.
Как пройдут публичные слушания?
Андрей Федоров сообщил, что общественные обсуждения проекта изменений генерального плана стартуют 6 ноября. Документы можно будет найти на сайте администрации города, а также на специальных площадках, о которых сообщат заранее.
"Анализируя всю проделанную работу, можем говорить о готовности вынесения проекта генплана на общественные обсуждения. Провести их планируем в ближайшее время. Жители Барнаула смогут ознакомиться с проектом генплана во время проведения общественных обсуждений. Для этого в каждом населенном пункте города будут представлены экспозиции проекта, организованы консультации специалистов", – отметил Андрей Федоров.
Что думают о документе эксперты?
В целом архитекторы похвалили документ, который поможет развиваться Барнаулу как современному и красивому городу. В частности, об этом в ходе совещания заявил руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.
"Два года очень серьезной аналитической работы, к которой были привлечены не один десяток специалистов и экспертов, представители разных уровней власти. По отдельным вопросам сегодня возникали споры, но генплан – это живой документ. Здесь очень важно найти баланс интересов. Я думаю, что за эти два года разработчикам генплана и представителям Барнаула как раз удалось найти такой баланс. Практически все болевые вопросы градостроительного развития города в процессе работы над документом были решены", – уверен Александр Деринг.
Результаты заседания озвучил первый вице-мэр Андрей Федоров. Он подчеркнул, что документ не итоговый. В него еще будут вносить локальные корректировки, которые совместно с разработчиками будут обсуждать власти города.
"Сделано очень много в части подготовки нового генплана города, будем работать и двигаться дальше", – подвел итоги заседания Андрей Федоров.
Ожидается, что комиссия по землепользованию соберет замечания горожан и учтет их в финальной версии документа.
14:34:25 31-10-2024
Уже десятилетиями "эксперты" думают, обсуждают, принимают решения, проводят не в первый раз и даже не во второй "публичные слушания", а потом раз и... опять точечная "на так сойдёт" застройка, типичные Гетто-квартала из человейников, выйдет ыксперт Боженко и скажет, что во всём виноваты советские архитекторы 70-х годов, потому что они не предусмотрели нынешние реалии.
16:59:34 31-10-2024
предусмотрено развитие территории Обского бульвара, утверждена документация по планировке. В центральной (исторической) части города разработчиками проекта генплана предлагается сохранить существующую планировочную структуру, в особенности объектов исторического культурного наследия.? Вопрос повис ? нет решения ? отодвинем на следующие заседания. "Авторитеты " собрались , что бы посмотреть друг на друга и всё? А как дальше город будет застраиваться?. Так же как и сегодня ? тогда где план комплексного строительства объектов в Барнауле. Или так и будем кружить возле интересов застройщиков.?!
22:35:05 31-10-2024
В девяностых годах по плану на месте огней должен был построен городской цирк. А сейчас там Тц. Это к тому у кого к моменту застройки больше денег тот и рулит генеральный планом
08:00:17 01-11-2024
Интересно - всё принимают и принимают. А исполнять дело не доходит) Ещё очень круто заменили общественные слушания на "обсуждения" Раньше публично проводили. После скандала с попыткой организовать мусорный полигон как раз перед водозабором изменили формат. Теперь вешают по деревням и весям плакатик на заборе - мол кому надо посмотрите. И смех и грех.
05:52:30 03-11-2024
Да, не верится, что такие масштабные планы можно реализовать . Это нереально.
16:24:31 07-11-2024
Очень плохо смотрятся все новые дома, потому что построены не по" красной линии" .Кто в лес кто по дрова. В центре снесли частный сектор но не расширили дороги. Теперь везде пробки. Строителям лишь бы построить, а где будут ставить машины, сколько будет игровых площадок их не волнует. На Песчанной 171 должно было построено 3 дома и сквер. В итоге аостроили 4 дома . Почему застройщики не несут ответственности за свои "переделки". На Молодежной-Социалистический один дом был. Сейчас уже 3. У нас нет ни одной площади в "центре" города. Я имею ввиду чтобы со всех сторон города можно было легко добраться. На старый базар летом добирались с трудом, а домой ехали с чувством что больше никогда не поеду на такие мероприятия.