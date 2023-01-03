Где можно в Барнауле покататься на коньках, лыжах и сыграть в хоккей? Всё на одной карте

Рассказываем, где жители краевой столицы смогут заняться зимними видами спорта

03 января 2023, 11:49, ИА Амител

На сегодняшний день в Барнауле работают 20 катков и на каждой из площадок организован прокат коньков и другого снаряжения. Только не забудьте прихватить с собой паспорт или права и QR-код, если хотите воспользоваться услугами проката или попасть в гардероб. Также в Барнауле открыты 20 лыжных баз (семь из них ведомственные) и более 30 хоккейных коробок.

Специально для своих читателей портал amic.ru подготовил карту с указанием всех спортивных площадок, где барнаульцы смогут весело провести время на свежем воздухе.