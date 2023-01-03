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Где можно в Барнауле покататься на коньках, лыжах и сыграть в хоккей? Всё на одной карте

Рассказываем, где жители краевой столицы смогут заняться зимними видами спорта

03 января 2023, 11:49, ИА Амител

На сегодняшний день в Барнауле работают 20 катков и на каждой из площадок организован прокат коньков и другого снаряжения. Только не забудьте прихватить с собой паспорт или права и QR-код, если хотите воспользоваться услугами проката или попасть в гардероб. Также в Барнауле открыты 20 лыжных баз (семь из них ведомственные) и более 30 хоккейных коробок.

Специально для своих читателей портал amic.ru подготовил карту с указанием всех спортивных площадок, где барнаульцы смогут весело провести время на свежем воздухе.

Комментарии 15

  • А где покататься на горках????.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • 15.12.2021 12:11
    - гость -

    На горках
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо не надо. Там говорят пьянь катается.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • 15.12.2021 12:11
    - гость -
    В Новосибирске замечательные горки, прям в центре города , в Академгородке тоже есть.
    А еще у них нет QR-кодов!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Есть ли муниципальные катки, где можно покататься бесплатно?
    03 января, Гость   Ответить
  • Каток есть на арбате, небольшой.
    Но там нет проката коньков. Как то забыли сообщить что вместо горки каток.
    Поэтому никто там не катается.
    Вобщем организаторы на высоте, даже музыки нет.
    Алтайские организаторы очень сильно головой ударились в прошлом году на горке и решили в этом году всех лишить горок.
    03 января, Гость   Ответить
  • А списком слабо было сделать?
    03 января, Гость   Ответить
  • 3.01.2022 13:56
    - гость -

    Сделайте лыжню. Кто вам не дает? Высшее образование не позволяет?
    03 января, Гость   Ответить
  • В Юбилейный парк идите там есть лыжня.
    03 января, Гость   Ответить
  • 3.01.2022 11:35
    - гость -
    Есть ли муниципальные катки, где можно покататься бесплатно?

    у нас во дворе отличный каток)
    03 января, Гость   Ответить
  • Эта новость от 21 года, там ещё qr нужны были))
    03 января, Гость   Ответить
  • Каток есть на арбате, небольшой._______ очень смешно.. А почему в Москве? вот Уоллмен-Ринк в Нью Йорке тоже хорош. Или вы из понаехавших? и для вас Малотобольская это Арбат? (рука-лицо)
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет ни пьяных ни каких-то подозрительных. и куча полиции
    03 января, Гость   Ответить
  • QR нигде НЕ НУЖНЫ
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, в юбилейном супер!! городской лес прекрасный, не то что изумрудный - лысое кладбище, ей богу...и толпы народа , собак. отвратительный парк стал изумрудный(((
    03 января, Гость   Ответить
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