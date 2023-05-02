Где на Алтае 1 мая образовались настоящие снежные сугробы

Особенно не повезло в этот день туристам на велосипедах с палатками

02 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Видео: "Инцидент Бийск"

Снежные сугробы образовались 1 мая в Республике Алтай.

Подписчик паблика "Инцидент Бийск" поделился в сообществе видео, на котором запечатлён внушительный снежный покров и туристы, которые ждут, пока техника расчистит дорогу. Также в кадр попали "отчаянные люди" с велосипедами и палатками.

Где находится Улаганский перевал?

Улаганский перевал расположен в Улаганском районе Республики Алтай на 26 километре Улаганского тракта на Улаганском плато. Это один из высочайших (2080 м) автомобильных перевалов на Алтае. С него видны вершины Восточного Алтая и Курайского хребта. В районе перевала множество озёр, в том числе и Узун-Коль.