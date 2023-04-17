Ситуация на алтайских трассах ничем не лучше. На дорогах региона также зафиксировали несколько аварий, произошедших из-за аномального снегопада. Некоторые их участники оказались в больнице с различными травмами.

В Кулундинском районе, недалеко от села Табуны, 74-летний водитель Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, за рулём которого был 57-летний мужчина.

От удара Toyota Probox отбросило на попутно двигавшийся автомобиль Toyota Ipsum, которым управлял мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Водитель Toyota Probox, его 63-летняя пассажирка и 35-летняя пассажирка Toyota Ipsum получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ещё одно серьёзнейшее ДТП произошло на трассе Бийск – Барнаул. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате легковушка слетела с трассы. У неё оторвало бампер, смялся багажник, вылетело заднее стекло, а также оторваны колёса. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".









Фото: "Инцидент Барнаул"

Из-за роста числа аварий в Госавтоинспекции настоятельно просят отказаться от поездок на машине, в том числе на такси.

А такси в сложившейся погодной ситуации стоит дороже, чем обычно: цены взвинтили.