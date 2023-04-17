Метели и машины всмятку: как Алтайский край переживает сильнейший апрельский снег
Зима пришла: в Алтайском крае и Барнауле 17 апреля валит снег. Машины сталкиваются на трассах, раненых пассажиров госпитализируют, такси взвинчивают цены
17 апреля 2023, 17:28, Анастасия Бичакова
В Алтайском крае 17 апреля резко похолодало до -2...-3 градусов. Почти весь регион, в том числе Барнаул, заваливает непрекращающимся снегом. Обстановка на дорогах тяжелейшая: происходят столкновения автомобилей, людей после ДТП увозят с травмами в больницу, такси взвинчивают цены, а на городских дорогах – кошмарные пробки.
Что известно о сильнейшем апрельском снегопаде в Алтайском крае, сколько аварий произошло на дорогах и правда ли, что из-за снега отменили междугородние рейсы – читайте на amic.ru.
Что творится на дорогах Барнаула из-за аномального апрельского снегопада?
На дорогах – жуткий коллапс. Из-за аномального снегопада Барнаул сковали пробки 7 баллов, свидетельствуют "Яндекс.Карты".
Сильнейшие заторы наблюдаются в том числе на проспекте Строителей, улице Советской Армии, проспекте Калинина и Коммунальном мосту.
Многие водители успели "переобуть" машины и сейчас на гололёде они не могут подняться в горку, автомобилисты вынуждены толкать их.
Кроме того, на дорогах возник жуткий гололёд, из-за которого происходит множество аварий. Справиться с управлением в таких условиях очень тяжело.
Из-за снегопада 17 апреля в Барнауле произошло как минимум восемь аварий, в том числе на улице Антона Петрова, проспекте Калинина и Павловском тракте. Это данные "2ГИС" на 15:43.
"[Также] авария [произошла] на светофоре у остановки "Магистральная". По словам очевидца, молодой парень ехал с высокой скоростью, не успел затормозить и въехал в автомобиль, стоявший впереди него", – сообщает "Инцидент Барнаул".
Ого, а какая ситуация на алтайских трассах?
Ситуация на алтайских трассах ничем не лучше. На дорогах региона также зафиксировали несколько аварий, произошедших из-за аномального снегопада. Некоторые их участники оказались в больнице с различными травмами.
В Кулундинском районе, недалеко от села Табуны, 74-летний водитель Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, за рулём которого был 57-летний мужчина.
От удара Toyota Probox отбросило на попутно двигавшийся автомобиль Toyota Ipsum, которым управлял мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Водитель Toyota Probox, его 63-летняя пассажирка и 35-летняя пассажирка Toyota Ipsum получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Ещё одно серьёзнейшее ДТП произошло на трассе Бийск – Барнаул. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате легковушка слетела с трассы. У неё оторвало бампер, смялся багажник, вылетело заднее стекло, а также оторваны колёса. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Из-за роста числа аварий в Госавтоинспекции настоятельно просят отказаться от поездок на машине, в том числе на такси.
А такси в сложившейся погодной ситуации стоит дороже, чем обычно: цены взвинтили.
И сколько в снегопад стоит поехать на такси?
Amic.ru отследил стоимость поездок на такси 17 апреля и пришёл к неутешительному выводу: цены на поездки – не самые демократичные.
Чтобы добраться от нашей редакции на проспекте Социалистическом, 109, до площади Октября, придётся заплатить порядка 180 рублей. А ведь это расстояние примерно за семь-десять минут можно преодолеть пешком.
Поездка от Социалистического, 109, до пересечения улицы Гоголя и проспекта Красноармейского (район ТОЦ Plaza) в 15:30 также стоила 180 рублей. Но меньше чем за полчаса подорожала до 210 рублей.
Правда ли, что из-за сильного снегопада отменили междугородние рейсы?
Да, правда. Из-за сильного снегопада и ухудшения дорожных условий в Барнауле временно отменили движение междугородних автобусов, писал ранее amic.ru со ссылкой на информацию городского автовокзала. На некоторых участках алтайских трасс закрыли проезд:
- с 10:40 временно прекращено движение для всех видов транспорта на федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан (от города Алейска до посёлка Веселоярск, с 132 км до 337 км);
- с 11:00 временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодороге регионального значения К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница НСО (от города Змеиногорска до города Рубцовска, с 0 км до 72 км).
Почему аномальный снег выпал в Алтайском крае в апреле?
Потеплеет ли в Алтайском крае в ближайшие дни?
Увы, нет. Сильного потепления в Алтайском крае в ближайшие дни ждать не стоит. Так что придётся привыкнуть и немного пожить с аномалией.
Ночью 18 апреля в Алтайском крае ожидается температура -5...-10 градусов, местами до -15. Местами по востоку и в предгорьях региональный Гидрометцентр прогнозирует сильный снег. Вероятна гололедица. Днём потеплеет до -3...+2 градусов, по востоку снова пройдёт небольшой снег.
Ночью 19 апреля – от -3 до -8, местами до -13 градусов, а днём – от -1 до +4°С. Местами выпадет небольшой снег.
Ночью 20 апреля в Алтайском крае ожидается -2...-7 градусов, а днём будет уже значительно теплее: +3...+8.
В Барнауле тоже будет довольно холодно. Ночью 18 апреля градусники покажут -8...-10 градусов, а днём – от -1 до +1°С. Ночью 19 апреля возможно -6...-8 градусов, а днём 0...+2°С. В эти двое суток также прогнозируют небольшой снег.
Ночью 20 апреля в Барнауле ожидается -5...-7 градусов, днём – от +3 до +5. Преимущественно без осадков.
17:49:50 17-04-2023
Надо все силы города бросить на уборку от последствий снегопада. Пока мороз не сковал эти сугробы. И от гололеда тротуары посыпать!