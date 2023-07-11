Компания “Агро-Мастер” презентовала современные интеллектуальные машины на “Дне сибирского поля-2023”

11 июля 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KGWT2

Сельхозтехника / Фото предоставлено компанией

"День сибирского поля – 2023" завершился, но мы не заканчиваем рассказывать о ярких представителях агропромышленной отрасли, которые работают в Алтайском крае. Такие предприятия формируют облик региона, показывают, что здесь работают серьезные производства и профессионалы. Одним из таких предприятий является компания “Агро-Мастер”. На выставке она представила свои новинки.

Компания специализируется на поиске интеллектуальных и наиболее эффективных решений для сельского хозяйства, которые позволят сельхозпроизводителям повысить эффективность работы и получить максимальную отдачу от своих угодий.

Сельхозтехника / Фото прежоставлено компанией

Три главных новинки – тракторы китайского бренда YTO*. Машины от 80 до 300 лошадиных сил. Техника для тех, кто любит комфорт, отмечают в компании. При ее создании соблюдены все евростандарты: по шумоизоляции, вибрации, температуре в салоне.

“Тракторы работают в трех режимах: транспортный, для легких работ и для тяжелых работ. Это позволяет серьезно экономить топливо. В этом сезоне сельхозтоваропроизводители особенно оценили данное преимущество. При нынешней цене – это очень актуально, потому что перегоны сельхозтоваропроизводителя от поля к полю бывают очень большими, от 20 до 30 км”, – рассказал региональный представитель компании “Агро-Мастер” по бренду YTO Александр Алексеенко.

Еще одна новинка – сеялка Tigon* от аргентинского завода Tanzi*. Ширина захвата 8 метров, междурядье 19 сантиметров. Она готова работать по любому фону, сохраняя влагу, отмечают специалисты. Может агрегатироваться с тракторами, которые имеют даже небольшой гидравлический поток, так как у нее своя гидравлическая станция.

“Эта сеялка перенастраивается за 0,005 секунд одним нажатием на экране, то есть норма высева меняется буквально не выходя из трактора. Она готова сеять от 1 до 300 килограммов даже в переуплотненную почву, потому что у нее нагрузка на сошник 250 килограмм”, – рассказал руководитель отдела продаж техники по Алтайскому краю компании “Агро-Мастер” Сергей Башков.Еще среди новинок компании бразильские жатки GTS*, опрыскиватели Jacto* и навигационные системы для сельского хозяйства.

Клиенты компании уже оценили преимущества улучшенной эргономики и производительности техники. Это позволит справиться с повышенными требованиями и нагрузками в современном сельском хозяйстве.

“Агро-Мастер” получает прямые поставки с заводов-производителей техники. И за 30 лет существования бренда они разработали свои маршруты, которые помогают получить клиенту заказы в кратчайшие сроки. В алтайский филиал можно обратиться не только, чтобы купить технику, но и приобрести запасные части для нее.

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