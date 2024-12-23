Где на Алтае получить высшее образование по ускоренным программам после колледжа?

Рассказываем, сколько лет может длиться обучение и что оно собой представляет

23 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

АлтГУ / Фото: amic.ru

Студенты часто выбирают колледж, чтобы быстрее получить профессию, устроиться на работу и обрести финансовую независимость. Однако для дальнейшего карьерного роста и более престижной должности следующим логичным шагом в жизни молодого специалиста становится получение высшего образования. Удобный формат обучения для выпускников колледжей – это ускоренные программы вузов.

В Алтайском государственном университете (АлтГУ) есть возможность получить высшее образование в сокращенные сроки. Это становится возможным благодаря переаттестации дисциплин, которые студент уже изучил во время получения среднего профессионального образования (СПО).

Для значительной части выпускников СПО обучение в колледже и получение среднего профессионального образования являются трамплином для перехода в университет, в большинстве случаев этот транзит происходит по преемственной специальности. Выпускники программ подготовки специалистов среднего звена гораздо сильнее ориентированы на дальнейшее получение образования: продолжают учебу в вузе 32% выпускников этих программ, говорит в своем докладе Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Как работает ускоренное обучение?

Сокращение срока обучения возможно для тех, кто продолжает образование по той же специальности. Ускоренной образовательной программой может стать одна из предложенных АлтГУ программ бакалавриата и специалитета. Например, выпускники с дипломом СПО по направлению "дизайн" могут быстрее пройти обучение на программе бакалавриата "дизайн".

Вуз учитывает уже освоенные дисциплины: совпадающие предметы из диплома о СПО переаттестовывают, и студенту составляют индивидуальный план обучения. В зависимости от направления подготовки срок может сократиться до трех лет вместо стандартных четырех или пяти.

Важно отметить, что ускоренное обучение предполагает только исключение повторяющихся дисциплин, а изучение новых профессиональных предметов проводят в полном объеме. Это позволяет углубить знания и освоить дополнительные навыки.

Как происходит сокращение срока обучения?

В несколько этапов:

Абитуриенты по основному конкурсу поступают в вуз, их зачисляют на первый курс. После зачисления студент подает заявление о переводе на ускоренную программу. На основании диплома СПО проводят переаттестацию изученных ранее дисциплин. Формируют индивидуальную образовательную траекторию, которая учитывает уже освоенные навыки.

Сокращение сроков обучения – это не упрощение программы, а возможность избежать повторного изучения того, что студент уже знает. Такой подход помогает быстрее освоить профессию и выйти на рынок труда с более глубокими знаниями и навыками, пояснила ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Екатерина Романова.

Эта возможность дает выпускникам СПО шанс быстрее перейти на следующий этап обучения и расширить свои профессиональные перспективы.

А если поступать сразу на высшее?

В Алтайском госуниверситете есть множество востребованных программ высшего образования. Причем поступить на бюджет без вступительных экзаменов, получить максимальный балл по профильному предмету ЕГЭ или дополнительные баллы за индивидуальные достижения студентам могут помочь победы в олимпиадах. Напомним, недавно в вузе сообщили, какие именно олимпиады будут полезны и где принять в них участие, уточнив, что вариантов много. Участвовать в них может любой школьник региона.

С 25 ноября 2024 года стартовали отборочные туры олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Список утверждает Министерство высшего образования и науки РФ. В каждом университете страны есть свои льготы за победу. Например, в АлтГУ диплом победителя или призера одной из олимпиад приравнивают к максимальному результату ЕГЭ по профильному предмету или дают право на поступление без экзаменов. Также вуз предоставляет таким студентам повышенную стипендию.