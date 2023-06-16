Где начинался город. Прогулка по будущей набережной Барнаула

За 700 млн рублей река Барнаулка может превратиться в Гранд-канал

16 июня 2023, 06:15, ИА Амител





















































































































































Река Барнаулка. Июнь 2023 года / Фото: amic.ru

Новая набережная вдоль реки Барнаулки может появиться в столице края. Проект представили ещё в 2020 году, и, как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии, первая часть реализации проекта уже получила положительное заключение от КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края". Однако когда строительство начнется, пока неизвестно, власти рассчитывают, что проект войдет в федеральную программу, и Барнаул получит деньги на его реализацию.

Новая набережная планируется от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.

Ориентировочная стоимость строительства набережной составляет 678,18 млн рублей. Впрочем, эта цифра неокончательная. В целом на реализацию проекта потребуется около двух с половиной лет.

А мы прогулялись по будущей набережной и посмотрели, в каком состоянии она находится сейчас.