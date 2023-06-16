Где начинался город. Прогулка по будущей набережной Барнаула
За 700 млн рублей река Барнаулка может превратиться в Гранд-канал
16 июня 2023, 06:15, ИА Амител
Новая набережная вдоль реки Барнаулки может появиться в столице края. Проект представили ещё в 2020 году, и, как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии, первая часть реализации проекта уже получила положительное заключение от КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края". Однако когда строительство начнется, пока неизвестно, власти рассчитывают, что проект войдет в федеральную программу, и Барнаул получит деньги на его реализацию.
Новая набережная планируется от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.
Ориентировочная стоимость строительства набережной составляет 678,18 млн рублей. Впрочем, эта цифра неокончательная. В целом на реализацию проекта потребуется около двух с половиной лет.
А мы прогулялись по будущей набережной и посмотрели, в каком состоянии она находится сейчас.
08:56:12 16-06-2023
Так была уже набережная вдоль Барнаулки, недолго просуществовала. Да и то, гулять вдоль дурно пахнущей реки сомнительное удовольствие.
10:31:21 16-06-2023
Коричневая она какая-то...
19:46:01 16-06-2023
Гость (10:31:21 16-06-2023) Коричневая она какая-то...... Сточная канава города, что только не сливают предприятия в Пивоварку и в Барнаулку. И найти вредителей не могут. Или не хотят?
11:11:34 16-06-2023
Главное денежки под это получить. И грамотно освоить.
12:05:59 16-06-2023
Гость (11:11:34 16-06-2023) Главное денежки под это получить. И грамотно освоить. ... а лучше всего сидеть на диване и ничего не делать, только критику наводить