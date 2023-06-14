Как в Венеции. Что за набережную за 700 млн рублей могут построить в Барнауле?
Проект уже оценил губернатор края Виктор Томенко. Ему понравилось. А вам?
14 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Уже через несколько лет Барнаулка в старой части города может стать каналом, по которому будут плавать лодки, а берега реки соединят два пешеходных моста. На строительство новой набережной протяженностью около 1,2 километра необходимо почти 700 миллионов рублей. Однако где брать деньги на реализацию масштабного проекта – пока неизвестно. В конце мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по будущей общественной территории и узнал от главы города Вячеслава Франка о планах реализации проекта. Мы тоже выяснили подробности. Рассказываем, когда же в Барнауле появится новая набережная и как она будет выглядеть.
Где планируют построить набережную?
В 2022 году ООО "Сибгеострой" разработало проектно-сметную документацию будущего объекта. Как сообщили amic.ru в пресс-службе администрации города, первая часть реализации проекта уже получила положительное заключение от КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".
Новая набережная появится по правому и левому берегам реки Барнаулки от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина набережной составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.
Ориентировочная стоимость строительства набережной составляет 678,18 млн рублей. Впрочем, пояснили в мэрии, эта цифра неокончательная и может быть пересмотрена после завершения всех этапов экспертизы.
Какой будет набережная?
Два берега реки между собой объединят двумя пешеходными мостами. На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.
Когда начнут строить набережную?
Пока неизвестно. Все зависит от финансирования. Власти города рассчитывают, что проект войдет в федеральную программу, и Барнаул получит деньги на его реализацию. Строить прогулочную зону планируют в три этапа:
– I этап – от улицы Максима Горького до проспекта Ленина, протяженность участка строительства составляет 450 метров;
– II этап – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, протяженность участка строительства составляет 330 метров;
– III этап – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского, протяженность участка строительства составляет 420 метров.
В настоящее время запроектирована документация на второй этап строительства. При наличии финансирования будет продолжено проектирование третьего этапа строительства. В общей сложности на реализацию проекта потребуется около двух с половиной лет.
Набережную вдоль Барнаулки уже хотели возвести несколько лет назад?
Да. Проект набережной реки Барнаулки (от пр. Красноармейского до ул. Приречной) показали общественности 18 августа 2020 года на заседании общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Разработкой набережной с лета 2019 года занималась компания "Сибгеострой". Планировалось, что набережная станет похожей на канал: русло реки скорректируют, сделают регулируемым, берега укрепят и облагородят. Многие барнаульские архитекторы считают, что проект набережной вдоль Барнаулки может стать одним из лучших туристических объектов краевой столицы.
07:43:26 14-06-2023
Нью-Васюки?
08:01:45 14-06-2023
Гость (07:43:26 14-06-2023) Нью-Васюки? ... Нет, реально действенный план. Его точно реализуют
08:11:35 14-06-2023
Норм. Идея.
08:28:56 14-06-2023
Его точно реализуют - стопудово нет
08:54:08 14-06-2023
Гость (08:28:56 14-06-2023) Его точно реализуют - стопудово нет... У кого-то свой план на эти деньги
08:52:46 14-06-2023
Будут дотации из Москвы, сделают, распилят и откатят. Не будет дотаций, здесь вообще всё встанет мёртвым колом. Даже сельхозпроизводство, включая продажу зерна в Китай - дотационные.
08:54:55 14-06-2023
деньги что-ли некуда девать ???!!!
09:33:10 14-06-2023
про (08:54:55 14-06-2023) деньги что-ли некуда девать ???!!!... А на что по-твоему надо деньги девать? Благоустройство города это задача первоочередная. У себя дома можешь в оборданых стенах жить дальше.
09:05:18 14-06-2023
некуда девать ???!!! - а их как бэ уже и нет)))))))))))))
09:14:00 14-06-2023
Для начала надо почистить Барнаулку, никак она не тянет на право быть с набережной. Грязная, вонючая, вот никакого желания нет гулять вдольнее. Есть же небольшой участок, спускался пару раз, но запах (вонь) каждый раз выгоняли оттуда
11:39:42 14-06-2023
Хорошее дело.
13:21:22 14-06-2023
вангую: построят такое же гэ, как и предыдущая набережная. нет, такое строительство нам не нужно.
14:02:59 14-06-2023
Доверьте данное строительство СЭЛФу)))) Тогда точно будем ждать как художественный музей на пл. Октября.
15:17:51 14-06-2023
Даже по рендерам видно что эта какая-то дремучая чушь. Хотите знать как выглядит сносная набережная? Посмотрите на Казань, Тулу, Набережные Челны. То что предлагается сейчас это какая то сталинская мертвечина. Кому, для чего, зачем, все эти заборы, бетон и плитка?! Испоганили набережную на Оби, теперь решили закопать кучу денег на Барнаулке.
16:36:49 14-06-2023
Как вариант. Почистить реку Пивоварку оформить берега как канал. Соединить Барнаулку с Пивоваркой И вот в летнее время дополнительный транспортный маршрут и место отдыха .
17:41:29 14-06-2023
Гость (16:36:49 14-06-2023) Как вариант. Почистить реку Пивоварку оформить берега как к... А куда по твоему попадает Пивоварка как не в Барнаулку? Для чего канал?
18:09:42 14-06-2023
Бла-бла-бла. Любят у нас планировать на несколько лет , а там и люди подзабудут обещания, и чиновники сменятся.