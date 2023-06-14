Как в Венеции. Что за набережную за 700 млн рублей могут построить в Барнауле?

Проект уже оценил губернатор края Виктор Томенко. Ему понравилось. А вам?

14 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: сайт мэрии Барнаула

Уже через несколько лет Барнаулка в старой части города может стать каналом, по которому будут плавать лодки, а берега реки соединят два пешеходных моста. На строительство новой набережной протяженностью около 1,2 километра необходимо почти 700 миллионов рублей. Однако где брать деньги на реализацию масштабного проекта – пока неизвестно. В конце мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по будущей общественной территории и узнал от главы города Вячеслава Франка о планах реализации проекта. Мы тоже выяснили подробности. Рассказываем, когда же в Барнауле появится новая набережная и как она будет выглядеть.

Где планируют построить набережную?

В 2022 году ООО "Сибгеострой" разработало проектно-сметную документацию будущего объекта. Как сообщили amic.ru в пресс-службе администрации города, первая часть реализации проекта уже получила положительное заключение от КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".

Новая набережная появится по правому и левому берегам реки Барнаулки от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина набережной составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.

Ориентировочная стоимость строительства набережной составляет 678,18 млн рублей. Впрочем, пояснили в мэрии, эта цифра неокончательная и может быть пересмотрена после завершения всех этапов экспертизы.

Какой будет набережная?

Два берега реки между собой объединят двумя пешеходными мостами. На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.

Когда начнут строить набережную?

Пока неизвестно. Все зависит от финансирования. Власти города рассчитывают, что проект войдет в федеральную программу, и Барнаул получит деньги на его реализацию. Строить прогулочную зону планируют в три этапа:

– I этап – от улицы Максима Горького до проспекта Ленина, протяженность участка строительства составляет 450 метров;

– II этап – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, протяженность участка строительства составляет 330 метров;

– III этап – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского, протяженность участка строительства составляет 420 метров.

В настоящее время запроектирована документация на второй этап строительства. При наличии финансирования будет продолжено проектирование третьего этапа строительства. В общей сложности на реализацию проекта потребуется около двух с половиной лет.

Набережную вдоль Барнаулки уже хотели возвести несколько лет назад?

Да. Проект набережной реки Барнаулки (от пр. Красноармейского до ул. Приречной) показали общественности 18 августа 2020 года на заседании общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город".

Разработкой набережной с лета 2019 года занималась компания "Сибгеострой". Планировалось, что набережная станет похожей на канал: русло реки скорректируют, сделают регулируемым, берега укрепят и облагородят. Многие барнаульские архитекторы считают, что проект набережной вдоль Барнаулки может стать одним из лучших туристических объектов краевой столицы.