Где находится сектор Газа и чьи боевики напали на Израиль

ХАМАС контролирует небольшую территорию, с которой уже почти 20 лет атакует Израиль

09 октября 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группировка ХАМАС с 2007 года контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю. Занятая боевиками территория имеет границы с Израилем и Египтом на юге и востоке, а на западе – Средиземное море.

Площадь сектора Газа составляет всего лишь 365 кв. километров (в длину примерно 54 километра, в ширину – от 6 до 12 километров), при этом население – чуть более 2 млн человек. Это один из самых густонаселенных районов в мире. Для сравнения: население Израиля почти в пять раз больше – 9,6 млн человек, а площадь в 60 раз больше – 22 тыс. кв. километров.

ХАМАС поддерживают ряд исламских государств, в том числе очень богатых и экономически развитых, а также десятки неправительственных организаций в разных странах.

Сектор Газа относится к непризнанному государству Палестина. К слову, Палестину не признают не только США и ряд других стран, но и Израиль.

Конфликт между Палестиной и Израилем заключается, в первую очередь, в территориальных интересах арабов и евреев. На следующей карте прекрасно видно, как Палестина всего лишь за 20 лет, с 1947 по 1967 год, потеряла практически полностью свои территории и продолжила терять в дальнейшем. Теперь это некий анклав на территории Израиля, которую арабы считают оккупированной.

Ранее amic.ru подробно рассказал об арабо-израильском конфликте и истории 75-летнего противостояния.