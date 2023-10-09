Арабо-израильский конфликт. История 75-летнего противостояния

Что стало главной причиной кровавых конфликтов на Ближнем Востоке

09 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 октября 2023 года боевики арабского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ израильское руководство объявило состояние войны, пообещав уничтожить радикальную организацию. Боевые столкновения между Израилем и Палестиной эксперты уже сейчас называют новой войной с непредсказуемыми последствиями. Два этих государства противостоят друг другу уже много лет. Вспоминаем причины конфликта, который уходит своими корнями вглубь веков.

Как поделили Палестину

Современный этап борьбы двух семитских народов (народы, которые говорят на семитских языках: евреи, арабы, ассирийцы, амхары, часть этрусков и финикийцев, – прим. ред.) начался после Первой мировой войны и распада Османской империи, когда евреи-сионисты и арабы заявили о своих претензиях на подмандатную Палестину – территориальное образование, находившееся под управлением Великобритании.

Населяли подмандатную Палестину в ту пору арабы, однако сионистское движение (зародившееся в XIX веке при мощном участии евреев, проживавших в том числе на территории Российской империи, – прим. ред.) считало необходимым создание на этой территории государства разбросанного по всему миру еврейского народа.

Долгое время вопрос о принадлежности подмандатной Палестины находился в подвешенном состоянии, однако после Второй мировой войны было принято решение создать на ее территории два государства – еврейское и арабское.

Тогда был принят план ООН (его поддержал Советский Союз) по разделу Палестины, который не устроил элиты большинства арабских стран Ближнего Востока. Кстати, процесс создания еврейских поселений в подмандатной Палестине начался вскоре после Первой мировой войны при содействии британской администрации. И это сразу вызвало сопротивление со стороны арабов.

Первая война разразилась уже в ноябре 1947 года. Тогда ряд арабских государств – Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан и другие – объявили войну создаваемому еврейскому государству.

Несмотря на то, что официально Великобритания вывела свои войска, она (как и некоторые другие западные страны) оказала активное содействие еврейским военным формированиям, которые одержали победу в войне, провозгласив государство Израиль.

Сектор Газа после той войны остался под контролем Египта, а Западный берег реки Иордан – Иордании.

Западные страны уже тогда рассматривали Израиль как инструмент давления на богатые энергоресурсами арабские страны. Другой основой для будущих конфликтов стал недостаток воды, которая для Ближнего Востока является стратегически важным ресурсом.

В 1949-1955 годах на израильской территории фактически шла партизанская война, которую поддерживали с территории Египта, Иордании, Сирии.

Как бились за Синай и что такое "война Судного дня"

В 1956 году разразился Суэцкий кризис, когда израильские войска нанесли удар по египетским подразделениям на Синайском полуострове. Свое вторжение Израиль объяснил необходимостью пресечь египетскую помощь атаковавшим еврейское государство партизанским формированиям. Однако в реальности он действовал по наущению Британии и Франции, недовольным решением Египта национализировать стратегически важный для региона Суэцкий канал.

Вслед за Израилем египетскую территорию атаковали британцы и французы. Военные действия завершились в марте 1957-го, когда Израиль вывел свои войска. Ранее оккупированные египетские территории покинули британские и французские военные. Их место заняли специально созданные миротворческие силы ООН. Суэцкий канал остался под контролем Египта.

В 1967 году произошла шестидневная война, в которой Израиль обрушился на Египет, закрывший Тиранский пролив для прохождения его кораблей. При поддержке западных стран он разгромил объединенные силы Египта, Иордании, Ирака и Сирии.

Еврейское государство захватило тогда Синайский полуостров и сектор Газа (отняло их у Египта), Голанские высоты (отняло их у Сирии), а также западный берег реки Иордан (отняв его у Иордании).

В 1973 году вспыхнула "война Судного дня", в которой Израиль при активной поддержке США одолел совместные формирования Египта, Иордании, Ирака и Сирии. Арабским странам не удалось вернуть потерянные в шестидневной войне 1967-го территории.

Как раскололи Ливан и блокировали сектор Газа

В 1979 году были подписаны египетско-израильский мирный договор, а также Кэмп-Дэвидские соглашения, которые привели к нормализации отношений между Израилем и Египтом, но вызвали раскол в арабском мире – многие страны Ближнего Востока обвиняли Каир в предательстве.

В 1982 году началась первая Ливанская война, которую в Израиле называли операцией "Мир в Галилее". В ходе боевых действий израильтяне взяли Бейрут. В результате Ливан оказался фактически расколот – его южная часть долгое время была оккупирована ЦАХАЛ и управлялась марионеточным произраильским правительством. И хотя Организация освобождения Палестины (ООП) была оттеснена от израильских границ, сразу после войны было создано радикальное движение "Хезболла".

В 1994 году при посредничестве США был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией, который прекратил конфронтацию между двумя странами, но сделал Иорданию объектом ненависти значительной части арабского мира.

В 2006 году Израиль при поддержке США атаковал Ливан, южную часть которого фактически контролировало движение "Хезболла" после вывода оттуда подразделений ЦАХАЛ в 2000 году. После бомбардировок и зачисток на территории Южного Ливана были размещены миротворческие силы ООН.

В сентябре 2007 года Израиль начал блокаду сектора Газа после того, как на его территории в результате февральских выборов пришло движение ХАМАС. На территорию сектора ограничивалась подача воды, электроэнергии и доставка различных грузов. Это вызывало множество социальных, гуманитарных и экономических проблем. Блокада сопровождалась обстрелами израильской территории, вылазками террористов-смертников, рейдами израильских военных.

Можно сказать, что именно эта блокада во многом и стала прологом к атаке на Израиль 7 октября 2023 года.