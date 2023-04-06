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Где написать "Тотальный диктант 2023" в Барнауле: обзор площадок

Ежегодный "Тотальный диктант" пройдёт в Барнауле уже 8 апреля

06 апреля 2023, 08:01, Анастасия Бичакова

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

"Тотальный диктант" проведут в России 8 апреля. В Барнауле он начнётся в 15:00. Где и на каких площадках можно написать "Тотальный диктант" – подробнее читайте на amic.ru.

1

Алтайский филиал РАНХиГС

На сайте totaldict.ru отмечают, что алтайский филиал РАНХиГС – одна из площадок, на которой проведут диктант.

Правда, она закрытая. Это значит, что регистрация на неё невозможна.

Отметим, что, как правило, к закрытым относят площадки режимных организаций (СИЗО, колонии, интернаты и т. д.), а также если диктант читают только для сотрудников какой-либо компании.

Адрес: ул. Партизанская, 187

2

Библиотека имени Шишкова

В краевой библиотеке имени Шишкова диктант будет читать Анна Москаленко, выпускающий редактор тематических программ телеканала "Катунь 24".

Регистрация на площадку была обязательной. А вот места уже закончились: их быстро расхватали.

Адрес: ул. Молодёжная, 5

3

Школа № 125

Регистрация на "Тотальный диктант" в средней общеобразовательной школе № 125 также обязательная.

А ещё напоминаем: не забудьте взять с собой паспорт.

Пока есть 84 "вакантных" места.

Адрес: ул. Шумакова, 22

4

Школа № 96

Это открытая площадка, то есть заранее регистрироваться не нужно. Но паспорт с собой всё равно необходим.

Читать диктант будут школьный советник директора по воспитанию Владислав Менькин, а также учительница русского языка и литературы Елена Пушкарёва.

Адрес: посёлок Борзовая заимка, ул. Радужная, 97

5

Что такое "Тотальный диктант" и чьи тексты на нём читают?

"Тотальный диктант" – ежегодная акция проверки грамотности для всех желающих независимо от возраста и уровня образования. Её придумали в Новосибирске и впервые провели 11 марта 2004 года.

Люди могут прийти на специально отведённую площадку (как правило, в образовательном учреждении) и добровольно написать текст под диктовку спикера. Обычно диктант читают школьные учителя, преподаватели вузов, телеведущие и т. д.

На "Тотальном диктанте" читают тексты известных писателей.

В этом году его автором стал журналист Василий Авченко.

Фото: unsplash.com

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Тотальный диктант

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