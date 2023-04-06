На сайте totaldict.ru отмечают, что алтайский филиал РАНХиГС – одна из площадок, на которой проведут диктант.

Правда, она закрытая. Это значит, что регистрация на неё невозможна.

Отметим, что, как правило, к закрытым относят площадки режимных организаций (СИЗО, колонии, интернаты и т. д.), а также если диктант читают только для сотрудников какой-либо компании.

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