Где написать "Тотальный диктант 2023" в Барнауле: обзор площадок
Ежегодный "Тотальный диктант" пройдёт в Барнауле уже 8 апреля
06 апреля 2023, 08:01, Анастасия Бичакова
"Тотальный диктант" проведут в России 8 апреля. В Барнауле он начнётся в 15:00. Где и на каких площадках можно написать "Тотальный диктант" – подробнее читайте на amic.ru.
Алтайский филиал РАНХиГС
На сайте totaldict.ru отмечают, что алтайский филиал РАНХиГС – одна из площадок, на которой проведут диктант.
Правда, она закрытая. Это значит, что регистрация на неё невозможна.
Отметим, что, как правило, к закрытым относят площадки режимных организаций (СИЗО, колонии, интернаты и т. д.), а также если диктант читают только для сотрудников какой-либо компании.
Адрес: ул. Партизанская, 187
Библиотека имени Шишкова
В краевой библиотеке имени Шишкова диктант будет читать Анна Москаленко, выпускающий редактор тематических программ телеканала "Катунь 24".
Регистрация на площадку была обязательной. А вот места уже закончились: их быстро расхватали.
Адрес: ул. Молодёжная, 5
Школа № 125
Регистрация на "Тотальный диктант" в средней общеобразовательной школе № 125 также обязательная.
А ещё напоминаем: не забудьте взять с собой паспорт.
Пока есть 84 "вакантных" места.
Адрес: ул. Шумакова, 22
Школа № 96
Это открытая площадка, то есть заранее регистрироваться не нужно. Но паспорт с собой всё равно необходим.
Читать диктант будут школьный советник директора по воспитанию Владислав Менькин, а также учительница русского языка и литературы Елена Пушкарёва.
Адрес: посёлок Борзовая заимка, ул. Радужная, 97
Что такое "Тотальный диктант" и чьи тексты на нём читают?
"Тотальный диктант" – ежегодная акция проверки грамотности для всех желающих независимо от возраста и уровня образования. Её придумали в Новосибирске и впервые провели 11 марта 2004 года.
Люди могут прийти на специально отведённую площадку (как правило, в образовательном учреждении) и добровольно написать текст под диктовку спикера. Обычно диктант читают школьные учителя, преподаватели вузов, телеведущие и т. д.
На "Тотальном диктанте" читают тексты известных писателей.
В этом году его автором стал журналист Василий Авченко.
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