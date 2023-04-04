В Госдуме предложили ввести штрафы за непереведенные на русский язык вывески

По словам зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, закон требует переводить вывески, но наказаний за его неисполнение пока нет

04 апреля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о необходимости ввести штрафы за вывески на иностранных языках без перевода. Как сообщает "Говорит Москва", парламентарий отметила, что необходимость перевода вывесок предусмотрена законом, однако ответственности за его неисполнение нет.

Ранее краснодарские власти выступили с инициативой запретить названия на иностранных языках. Драпеко поддержала их идею и отметила, что она служит развитию федерального закона. Вместе с тем для этого нужно восполнить пробел в административном законодательстве в виде отсутствующих санкций.

"Нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, всё-таки ввести в наш административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке", – сказала Драпеко.

Она добавила, что вывеска может содержать одновременно и оригинальное название, и его перевод.