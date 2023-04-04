В Госдуме предложили ввести штрафы за непереведенные на русский язык вывески
По словам зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, закон требует переводить вывески, но наказаний за его неисполнение пока нет
04 апреля 2023, 14:29, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о необходимости ввести штрафы за вывески на иностранных языках без перевода. Как сообщает "Говорит Москва", парламентарий отметила, что необходимость перевода вывесок предусмотрена законом, однако ответственности за его неисполнение нет.
Ранее краснодарские власти выступили с инициативой запретить названия на иностранных языках. Драпеко поддержала их идею и отметила, что она служит развитию федерального закона. Вместе с тем для этого нужно восполнить пробел в административном законодательстве в виде отсутствующих санкций.
"Нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, всё-таки ввести в наш административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке", – сказала Драпеко.
Она добавила, что вывеска может содержать одновременно и оригинальное название, и его перевод.
15:33:15 04-04-2023
Деградация всей вертикали власти. Какая мне разница rieker или Рикер, об этом надо было думать 20 лет назад, теперь мы все прекрасно читаем названия на английском. Сейчас напереводят, кто во что горазд.
15:41:40 04-04-2023
food city-фуд сити-пищеград
17:21:51 04-04-2023
food city-фуд сити-пищеград час назад, Гость Ответить////////////// какое сити? ГОРОДСКАЯ ЕДА!
17:24:29 04-04-2023
ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕЯ. Пусть российские рекламщики немного заработают на изготовлении новых вывесок. А хозяева заведений - идолопоклонники запада заплатят.
17:32:10 04-04-2023
А как вам "Nogti and Volosy"? Вчера видел.
17:59:15 04-04-2023
Разумеется, это главная проблема в стране и на это нужно направить все силы и внимание общественности
19:36:03 04-04-2023
Деревенская пища-такое слышал и понимаю смысл.А вот "городская еда"-первый раз и здесь) И смысл этих двух слов вместе смутен для меня ))
19:47:11 04-04-2023
Смысл смутен для него...Чего к еврею пристал?
19:56:32 04-04-2023
Ещё названия техники, авто и инструмента перевести. Не айфон, а яблоко. Не виндовс, а окна. Совсем обнулились уже
12:02:43 05-04-2023
у нас же других насущных проблем нет.