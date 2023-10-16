Торговая компания "Агро Развитие" приглашает в свой коллектив водителей зерновозов

16 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KC2RJ

Фото: freepik.com

Ищете работу водителем? Хотите попасть в компанию, где сотрудников ценят, – и это не только про заработную плату? Тогда приглядитесь к предложению от транспортной компании "Агро Развитие" – возможно, вы уже нашли, что искали.

Аграрный край – забота о сотрудниках отрасли

Транспортная компания "Агро Развитие" свыше пяти лет работает на рынке сельхозкультур и их перевозок в Алтайском крае. Водители доставляют зерновые культуры на территории края и ближайших регионов. И все это с круглосуточной поддержкой логистов и помощью механиков.

Иногородним водителям здесь предоставляют служебное жилье, зарплату платят дважды в месяц без задержек, а еще – во всем поддерживают друг друга: коллектив очень дружный.

Зарплата – выше рынка

На предприятии понимают, категория СЕ – это серьезно. И к оплате труда здесь тоже относятся серьезно: сейчас компания приглашает водителей на новые зерновозы на заработную плату от 140 тыс. рублей. Выплаты здесь дважды в месяц без задержек.

Главное, чего ждут на предприятии, помимо ответственного подхода к делу, – опыт вождения грузового автомобиля с прицепом и наличие категории СЕ.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8-961-995-3202

ООО ТК "Агро Развитие"

Реклама