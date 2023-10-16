Где найти высокооплачиваемую работу водителю категории СЕ?
Торговая компания "Агро Развитие" приглашает в свой коллектив водителей зерновозов
16 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KC2RJ
Ищете работу водителем? Хотите попасть в компанию, где сотрудников ценят, – и это не только про заработную плату? Тогда приглядитесь к предложению от транспортной компании "Агро Развитие" – возможно, вы уже нашли, что искали.
Аграрный край – забота о сотрудниках отрасли
Транспортная компания "Агро Развитие" свыше пяти лет работает на рынке сельхозкультур и их перевозок в Алтайском крае. Водители доставляют зерновые культуры на территории края и ближайших регионов. И все это с круглосуточной поддержкой логистов и помощью механиков.
Иногородним водителям здесь предоставляют служебное жилье, зарплату платят дважды в месяц без задержек, а еще – во всем поддерживают друг друга: коллектив очень дружный.
Зарплата – выше рынка
На предприятии понимают, категория СЕ – это серьезно. И к оплате труда здесь тоже относятся серьезно: сейчас компания приглашает водителей на новые зерновозы на заработную плату от 140 тыс. рублей. Выплаты здесь дважды в месяц без задержек.
Главное, чего ждут на предприятии, помимо ответственного подхода к делу, – опыт вождения грузового автомобиля с прицепом и наличие категории СЕ.
Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8-961-995-3202
ООО ТК "Агро Развитие"Реклама
10:53:28 16-10-2023
Они не в курсе наверное что водители CE получают 250 000 в месяц
11:50:26 16-10-2023
аНТОН (10:53:28 16-10-2023) Они не в курсе наверное что водители CE получают 250 000 в м... Если свое авто
11:55:17 16-10-2023
И если в новых регионах