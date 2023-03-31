Где оформить автокредит в Барнауле, когда очень нужна машина

В салоне "Первый номер" подберут выгодные условия для покупки авто

31 марта 2023, 13:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqRguYu4

Вариант автомобиля для покупки / Фото: "Первый номер"

Собственный автомобиль – давно не роскошь. Это необходимость, потому что современный ритм жизни диктует свои правила: множество ежедневных дел, частые поездки по городу, на которые приходится тратить уйму времени. Личное авто помогает обрести свободу передвижения, мобильность и независимость.

Но что делать, если денег на него просто нет? Есть несколько способов приобрести автомобиль, даже не имея необходимой суммы.

Например, в автосалоне "Первый номер" можно купить машину в кредит. Здесь представлено более 150 автомобилей на любой вкус и кошелёк. Специалисты салона подберут выгодные условия для оформления кредита, при этом ходить в банк не нужно, всё оформляют на месте.

Автокредит в "Первом номере" можно взять не только на новое авто, но и на покупку подержанного транспортного средства, даже от собственника на "Дроме". Такие авто перед продажей проверяют по всем базам. Все сделки оформляют официально, без каких-либо подводных камней.

"Машины в хорошем состоянии и юридически чисты", – говорят в автосалоне.

Так что рассмотрите вариант кредита, ведь процесс накопления денег на покупку небыстрый, а транспорт хочется иметь уже сегодня.

Специалисты автосалона "Первый номер" помогут выбрать подходящую программу кредитования.

Автоцентр "Первый номер"

Адрес: Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Телефон: +7 (3852) 603-888

WA: +7 913 210-38-88

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