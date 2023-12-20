Где похоронят Пухляша Дмитрия Красилова?

С конкретной датой траурной церемонии семья артиста еще не определилась

20 декабря 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: ТАСС

Шоумена Дмитрия Красилова, который скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни, похоронят в родном городе Заринске. Точная дата прощальной церемонии пока не определена. По словам преподавателя танцев Людмилы Епифановой, у которой Дмитрий обучался, похороны состоятся либо в субботу, либо в воскресенье.

Что случилось с Дмитрием Красиловым?

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь.

Друзья отмечали, что у Дмитрия рано умер отец, у которого тоже были проблемы с сердцем. Однако результаты патологоанатомического исследования еще неизвестны. Подруга Дмитрия отметила, что в ноябре он приезжал на Алтай и чувствовал себя хорошо, строил большие планы. Последний раз они общались по телефону 15 декабря, все было в порядке, отметила MK.ru девушка.

Напомним, Дмитрий Красилов, он же Пухляш, получил известность после съемок в проекте "Танцы" и клипе Little Big. С детства парень занимался танцами, при этом эндокринолог Зухра Павлова отмечала, что Красилову нельзя было интенсивно танцевать, так как это оказывало значительную нагрузку на скелет и сердечную мышцу. При наличии лишнего веса не нужно тренироваться слишком интенсивно, приводил мнение специалиста "АиФ".