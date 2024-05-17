Рассказываем, зачем, где и как жителям Алтайского края поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка

17 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Отпуск / Фото: S'well/https: unsplash.com

Сезон отпусков уже стартовал и многие традиционно (несмотря ни на что) отправляются в долгожданное путешествие за границу. Правда, некоторые пакуют чемоданы с огромным волнением – ведь социальные сети сейчас буквально лихорадит от новостей, что детей до 14 лет могут не выпустить за рубеж без штампа о гражданстве. Правда ли это, в каких случаях нужна такая отметка и где можно ее поставить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Для поездки в какие страны требуется штамп о гражданстве?

22 ноября 2023 года в России в силу вступил указ президента № 889, который, в частности, прописывает правила выезда за рубеж детей до 14 лет. Если семья планирует поездку по внутренним документам в дружественные страны, на обратной стороне свидетельства о рождении ребенка теперь в обязательном порядке должен стоять бордовый штамп. Так, например, сейчас можно попасть в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию.

"Для пересечения границы со странами, с которыми у России заключены соглашения, в свидетельстве о рождении ребенка обязательно должен быть штамп о гражданстве. В нем указывается основание приобретения гражданства, номер и дата решения, подпись уполномоченного лица и печать", – рассказала начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгения Полина.

Как и где поставить отметку о гражданстве в Алтайском крае?

Для постановки отметки о гражданстве ребенка нужно обратиться в миграционный пункт либо отдел по вопросам миграции МВД. И совсем не обязательно ехать в тот, к которому ребенок относится по прописке. Можно прийти на прием:

– по месту регистрации;

– по месту пребывания;

– по месту фактического проживания.

На прием можно записаться через "Госуслуги"?

Нет. Записаться на прием можно только по телефону или прийти лично и подать заявление в порядке живой очереди.

Какие нужно предоставить документы?

С собой нужно взять паспорта родителей (или законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, а также копии этих документов. Если родители разведены, потребуется свидетельство о расторжении брака.

Уже на месте в отделе по вопросам миграции или миграционном пункте вам нужно будет заполнить заявление. Срок оказания услуги составляет пять дней. Не позднее этого времени в ведомстве сделают отметку о гражданстве.