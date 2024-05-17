Правда ли, что детей без штампа о гражданстве могут не выпустить за границу?
Рассказываем, зачем, где и как жителям Алтайского края поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка
17 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Сезон отпусков уже стартовал и многие традиционно (несмотря ни на что) отправляются в долгожданное путешествие за границу. Правда, некоторые пакуют чемоданы с огромным волнением – ведь социальные сети сейчас буквально лихорадит от новостей, что детей до 14 лет могут не выпустить за рубеж без штампа о гражданстве. Правда ли это, в каких случаях нужна такая отметка и где можно ее поставить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Для поездки в какие страны требуется штамп о гражданстве?
22 ноября 2023 года в России в силу вступил указ президента № 889, который, в частности, прописывает правила выезда за рубеж детей до 14 лет. Если семья планирует поездку по внутренним документам в дружественные страны, на обратной стороне свидетельства о рождении ребенка теперь в обязательном порядке должен стоять бордовый штамп. Так, например, сейчас можно попасть в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию.
"Для пересечения границы со странами, с которыми у России заключены соглашения, в свидетельстве о рождении ребенка обязательно должен быть штамп о гражданстве. В нем указывается основание приобретения гражданства, номер и дата решения, подпись уполномоченного лица и печать", – рассказала начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгения Полина.
Как и где поставить отметку о гражданстве в Алтайском крае?
Для постановки отметки о гражданстве ребенка нужно обратиться в миграционный пункт либо отдел по вопросам миграции МВД. И совсем не обязательно ехать в тот, к которому ребенок относится по прописке. Можно прийти на прием:
– по месту регистрации;
– по месту пребывания;
– по месту фактического проживания.
На прием можно записаться через "Госуслуги"?
Нет. Записаться на прием можно только по телефону или прийти лично и подать заявление в порядке живой очереди.
Какие нужно предоставить документы?
С собой нужно взять паспорта родителей (или законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, а также копии этих документов. Если родители разведены, потребуется свидетельство о расторжении брака.
Уже на месте в отделе по вопросам миграции или миграционном пункте вам нужно будет заполнить заявление. Срок оказания услуги составляет пять дней. Не позднее этого времени в ведомстве сделают отметку о гражданстве.
"По возможности сотрудники МВД стараются оказывать эту услугу в более короткие сроки, но это не всегда возможно. Сейчас самая большая очередь в Барнауле у нас образовалась в густонаселенном Индустриальном районе, где много новостроек. В день на прием, чтобы только поставить штамп в свидетельстве о рождении, приходят порядка 50-70 человек. Мы ожидаем, что ажиотаж спадет к осени", – говорит Евгения Полина.
09:10:12 17-05-2024
А нельзя его сразу ставить при выдаче свидетельства в ЗАГС, что за бред?
09:33:09 17-05-2024
Анна (09:10:12 17-05-2024) А нельзя его сразу ставить при выдаче свидетельства в ЗАГС, ... в 2012 году родился сын. в момент получения свидетельства о рождении поставили штамп о гражданстве на обороте. видимо потом что то пошло у наших законотворцев не так...
18:25:00 17-05-2024
Анна (09:10:12 17-05-2024) А нельзя его сразу ставить при выдаче свидетельства в ЗАГС, ... ставили вообще-то с 2011 года тем, кто в курсе и просит. а Неграмотные сами виноваты
11:27:36 21-05-2024
Гость (18:25:00 17-05-2024) ставили вообще-то с 2011 года тем, кто в курсе и просит. а Н... О чем вы вообще говорите? Ребёнку неправильно фамилию написали, отправили черте-куда исправлять (совсем другой район города). Из-за их ошибки!
Ну и, как минимум, это их работа ставить штампы и что там положено, а не новоиспеченным мамам изучать все законы тк, тсж, мвд, ук, хзч
10:58:06 17-05-2024
Это вы ещё справку о подтверждении гражданства у детей рожденных в России не получали, раньше без нее нельзя было паспорт получить. Вот где дурдом был, родители граждане России должны были подтвердить гражданство своего ребенка, и за это ещё деньги заплатить.
11:10:29 17-05-2024
а если родители не разведены, но живут в разных городах или в длительной командировке и не могут предоставить оба паспорта, что делать?
18:25:53 17-05-2024
Гость (11:10:29 17-05-2024) а если родители не разведены, но живут в разных городах или ... звоните в МВД, вы совсем что-ли не понимаете букв? написано же
13:28:42 17-05-2024
А какая вообще разница, какое у ребенка гражданство? На что это влияет при пересечении границы? Его что, отлучат от родителей что ли?
18:27:00 17-05-2024
Гость (13:28:42 17-05-2024) А какая вообще разница, какое у ребенка гражданство? На что ... не выпустят за границу РФ ВСЕХ - и родителей и ребенка. Это контроль за мигрантами, тк высока терр. угроза