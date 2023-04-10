Где в Барнауле купить шины "Сайлун" и чем они хороши

Рассказываем о популярном азиатском бренде

10 апреля 2023, 18:00, ИА Амител

Шины / Фото: standret / freepik.com

Выбор шин требует от автомобилистов грамотного и взвешенного подхода. За последние годы на рынке произошла "перестройка", и после ухода многих европейских брендов их нишу заняли азиатские компании. Например, огромной популярностью пользуются шины Sailun в Барнауле. Теперь купить их можно не под заказ, а непосредственно в магазине. О том, чем хороша эта марка и как купить товар бренда, расскажем ниже.

Преимущества шин "Сайлун"

Компания "Сайлун" – один из крупнейших производителей и поставщиков резины для автомобилей на территории Азии. Продукция соответствует строгим стандартам качества, это обеспечивают такие факторы:

постоянная модернизация, жесточайший контроль качества и внедрение лучших практик и наработок в автомобильной отрасли;

собственный исследовательский центр по разработке, совершенствованию и модернизации покрышек;

широчайший, постоянно пополняемый ассортимент шин для легкового, грузового, коммерческого, строительного транспорта;

возможность подобрать шины для любых условий, в том числе самых суровых.

Мощный протектор, глубокие дренажные каналы, скошенные боковины, чёткая маркировка – то, что делает шины бренда по-настоящему узнаваемыми. Усиленная конструкция предотвращает повреждение покрышек при движении. Разветвленные каналы дренажной системы поглощают, отводят избыточное тепло, влагу, грязь. Шины, предназначенные для зимы, способны самоочищаться.

При этом цены доступные. Это тоже играет не последнюю роль при выборе шин "Сайлун" многими покупателями.

Как купить шины "Сайлун" в Барнауле

Сайт компании "4Колеса" анонсировал открытие магазина по продаже шин Sаilun в Барнауле. За счёт прямого импорта компания предлагает одну из самых выгодных цен на рынке.

Магазин работает более 10 лет, представительства открыты в Москве, Санкт-Петербурге и во многих городах Сибири. Доставка ТК осуществляется по всей России.

Кроме того, компания "4Колеса" предлагает:

бесплатную примерку дисков;

пакеты для шин в подарок;

скидки на шиномонтаж в фирменной сети;

расширенную гарантию сроком на 1 год;

доступные цены и выгодную систему скидок.

На сайте есть удобный поиск шин по нужным клиенту критериям. При необходимости помощь в выборе оказывают квалифицированные консультанты.

ИП Игнатов Артём Владимирович

ОГРН 321420500075231

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