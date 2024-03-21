Где в Барнауле могут появиться новые велодорожки и по каким уже можно покататься

Изучаем проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города

21 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Велодорожка в Барнауле / Фото: amic.ru

Несколько новых велодорожек может появиться в Барнауле, следует из проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2036 года. Проект постановления опубликован на правовом портале мэрии, а его автором стал предприниматель из Казани Айрат Ихсанов. Объясняем, где в будущем, если позволит финансирование, могут появиться новые велодорожки. Кстати, по существующим уже можно покататься в Барнауле.

Где в Барнауле планируют сделать новые велодорожки?

Согласно проекту постановления, речь идет о нескольких участках:

– улица Попова (на участке от Антона Петрова до проспекта Космонавтов). Длина велодорожки составит 2900 метров;

– улица Молодежная – проспект Социалистический (на участке от проспекта Ленина до улицы Пушкина). Длина велодорожки может составить 2500 метров;

– тротуар по улице Попова – проспект Космонавтов, длина 150 метров;

– тротуар по улице Власихинской – Павловский тракт, длина 320 метров;

– тротуар по улице Власихинской – улица Шумакова, длина 100 метров.

Получается, что эти велодорожки точно построят?

Не совсем так. Как поясняют в мэрии Барнаула, проект постановления необходим городу согласно требованиям Градостроительного кодекса. Однако конкретные сроки выполнения программы будут зависеть от наличия источников финансирования.

А где уже есть велодорожки в Барнауле? По ним же можно покататься?

Да. За последние годы в краевой столице возвели несколько велодорожек. Две из них появились на улице Георгия Исакова в 2019 году благодаря нацпроекту "Формирование современной городской среды". Протяженность дорожек составила 2,5 километра.

Также в Барнауле сделали велодорожки в парке "Изумрудный" и вдоль Змеиногорского тракта.