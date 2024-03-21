Где в Барнауле могут появиться новые велодорожки и по каким уже можно покататься
Изучаем проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города
21 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Несколько новых велодорожек может появиться в Барнауле, следует из проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2036 года. Проект постановления опубликован на правовом портале мэрии, а его автором стал предприниматель из Казани Айрат Ихсанов. Объясняем, где в будущем, если позволит финансирование, могут появиться новые велодорожки. Кстати, по существующим уже можно покататься в Барнауле.
Где в Барнауле планируют сделать новые велодорожки?
Согласно проекту постановления, речь идет о нескольких участках:
– улица Попова (на участке от Антона Петрова до проспекта Космонавтов). Длина велодорожки составит 2900 метров;
– улица Молодежная – проспект Социалистический (на участке от проспекта Ленина до улицы Пушкина). Длина велодорожки может составить 2500 метров;
– тротуар по улице Попова – проспект Космонавтов, длина 150 метров;
– тротуар по улице Власихинской – Павловский тракт, длина 320 метров;
– тротуар по улице Власихинской – улица Шумакова, длина 100 метров.
Получается, что эти велодорожки точно построят?
Не совсем так. Как поясняют в мэрии Барнаула, проект постановления необходим городу согласно требованиям Градостроительного кодекса. Однако конкретные сроки выполнения программы будут зависеть от наличия источников финансирования.
А где уже есть велодорожки в Барнауле? По ним же можно покататься?
Да. За последние годы в краевой столице возвели несколько велодорожек. Две из них появились на улице Георгия Исакова в 2019 году благодаря нацпроекту "Формирование современной городской среды". Протяженность дорожек составила 2,5 километра.
Также в Барнауле сделали велодорожки в парке "Изумрудный" и вдоль Змеиногорского тракта.
09:10:57 21-03-2024
Вдоль Павловского тракта не везде тротуары нормальные есть, чего уж говорить о велодорожках. А эта одна из главных артерий города. Франк куда смотрит?
10:28:26 21-03-2024
ыть (09:10:57 21-03-2024) Вдоль Павловского тракта не везде тротуары нормальные есть, ... На трамваи и автобусы, которые стоят на приколе)
09:13:44 21-03-2024
кто и зачем будет на космонавтов ехать на велосипедах?
18:33:05 21-03-2024
гость (09:13:44 21-03-2024) кто и зачем будет на космонавтов ехать на велосипедах?... Ну, например, я. Тренироваться. Там хороший перепад высот. Я ответил на ваш вопрос?
09:38:32 21-03-2024
– улица Молодежная – проспект Социалистический (на участке от проспекта Ленина до улицы Пушкина). Длина велодорожки может составить 2500 метров;"
Татарин Ихсанов точно в Барнауле был? Или карту плохо смотрел? У него Ленина и Пушкина параллельные получаются ( как и Соц с Молодёжной)?
09:38:53 21-03-2024
про – улица Молодежная – проспект Социалистический (на участке от проспекта Ленина до улицы Пушкина) - -вообще география не понятна...
14:07:30 21-03-2024
Гость (09:38:53 21-03-2024) про – улица Молодежная – проспект Социалистический (на участ... От Ленина до Социка по Молодежке, от Молодежки до Пушкина по Социку.
10:11:00 21-03-2024
Хорошо бы ещё убирали прокат электро -самокатов ,а то с дорожкой рядом уже сразу эти электрички стоят .
10:13:17 21-03-2024
до 2036 года ахах грандиозные планы , сейчас то действительно негде ездить на велосипеде , начали бы уже делать может и пробок меньше было бы , некоторые пересели бы на велосипеды и добирались бы до работы
10:30:53 21-03-2024
Фишка города Барнаула - велодорожки из ниоткуда в никуда смешной длины. Единственная более-менее разумная - по Змеиногорскому. И то до нее пока доберешься... И яма там между Ломоносова и Телецентром, которую года три заделать не могут.
10:45:40 21-03-2024
Ладно сделать.. А попробуйте по ним проехать! там всегда мамашки с колясками , мелкие дети на самокатиках, собачники и пенсионеры прогуливаются с лыжными палками. Нет у нас культуры и понимания.
10:52:55 21-03-2024
Гость (10:45:40 21-03-2024) Ладно сделать.. А попробуйте по ним проехать! там всегда мам... Это воспитывается. Не быстро, но все же. Хотя да, на Исакова кто только не попадался - от парня, который требовал, чтобы его вежливо попросили уйти на пешеходную часть, до бабки, которая перла как танк и орала. Про мамаш, которые пускают пятилетних детей идти по велодорожке, сами при этом вышагивая по аллее, вообще молчу. Видимо, если что, еще родят.
18:40:06 21-03-2024
Гость (10:45:40 21-03-2024) Ладно сделать.. А попробуйте по ним проехать! там всегда мам... Они не только в городе, и в лесу по лыжной трассе разгуливают, что по бульвару и посторониться вовсе не думают. Сегодня только катил на лыжал и матюгался про себя. Если появится ещё один Ракшин и построит, к примеру, велотрек, они и там разгуливать будут.
10:51:29 21-03-2024
"тротуар по улице Власихинской – улица Шумакова, длина 100 метров" прям кататься не перекататься
12:36:58 21-03-2024
Гость (10:51:29 21-03-2024) "тротуар по улице Власихинской – улица Шумакова, длина 100 м... 100 метров для велодорожки. Вот это проект всей жизни! Он уж явно спасет Барнаул от пробок.
12:39:43 21-03-2024
так в 2036 все на квадрокоптерах летать будут, а у нас только несколько сот метров велодорожек планируют построить )))
12:41:59 21-03-2024
Точно. А давайте все тротуары пополам краской разделим и ещё 100километров вело дорожек сделаем
17:05:36 21-03-2024
Гость (10:52:55 21-03-2024) Это воспитывается. Не быстро, но все же.
Да ничего подобного. Осенью попробовал по парку Юбилейному прокатится - ужас-ужас, по велодорожке гуляют прям демонстративно