Отличные цены на квартиры в достраивающемся ЖК "Колибри" – до 15 августа

10 августа 2023, 09:00, ИА Амител LjN8K23Na

Яркий дом на Советской Армии, 60 добавит новый акцент району Барнаула, который и сам меняется на глазах. Район – очень перспективный, объясняют в ООО С3 "ДС-Инвестстрой", ведущем строительство: совсем уж старых двухэтажек по соседству практически не осталось, зато есть вся необходимая инфраструктура, да и до центра – минут семь-десять.

Сейчас в 16-этажном доме ведутся отделочные работы – совсем скоро появится его "визитная карточка": добавятся яркие краски, как в оперении знаменитых птичек колибри.

Обещали раньше – построили раньше

У ЖК "Колибри" отличные показатели продаж, рассказывают в агентстве недвижимости "Светлый дом", которое продает квартиры напрямую от застройщика.

И дело здесь в сочетании факторов: район обновляется, есть детские сады, школа, поликлиника, магазины, удобная транспортная развязка. Сам дом будет окружен закрытым двором с детской площадкой, а еще наполнен светом – так удачно выбрано его местоположение, по соседству – невысокие дома. Из окон квартир видно горизонт.





















Строящийся ЖК "Колибри" / Фото предоставлено застройщиком

Кроме того, застройщик надежный и свои обязательства выполняет, как и обещания: новоселы получат ключи раньше заявленного срока: второго квартала 2024 года. Свои квартиры будущие жильцы очень ждут – более 80% уже выкуплено, но остались удобные "двушки" площадью 55 кв. м.

До 15 августа – по "старым" ценам

Высокий спрос здесь еще и потому, что цены – привлекательные. Например, стоимость двухкомнатной квартиры с изолированными комнатами, удобной прихожей, кухней площадью около 10 "квадратов", совмещенным с ванной санузлом и вместительной лоджией сейчас – 4 764 400 рублей.

И это лучшее время, чтобы присмотреться к квартире: с 15 августа 2023 года стоимость повысится до 4 986 000 рублей – то есть до 90 тыс. рублей за кв. м.

Подобрать удачный вариант помогут в агентстве недвижимости "Светлый дом". Здесь расскажут и об условиях ипотечных программ, которыми можно воспользоваться: дом аккредитован во всех банках и подходит под льготные госпрограммы: семейную ипотеку, ипотеку с господдержкой, для IT-специалистов и другие.



Проектная декларация на сайте наш.дом.рф .

Агентство недвижимости "Светлый дом"

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