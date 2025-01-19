Где в Барнауле можно набрать святую воду и когда состоится крестный ход?
Митрополит Сергий освятит воду, после чего состоится крестный ход
19 января 2025, 10:00, ИА Амител
Набрать святую воду 18 и 19 января можно во всех храмах Барнаула. 18 января ее можно было набрать после Божественной литургии и после Всенощного бдения. 19 января – после Божественной литургии в 08:30.
Как сообщает "Катунь 24", митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятит воду в Знаменском храме женского монастыря.
"Духовенство и верующие в 11:00 совершат традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала, где на льду Оби будет иордань в виде креста", – рассказали журналисты.
Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью.
Однако мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. Он рассказал amic.ru о святой воде и ее "магических свойствах".
12:34:06 19-01-2025
где, где, да хоть из под крана.
17:21:35 19-01-2025
Гость (12:34:06 19-01-2025) где, где, да хоть из под крана.... ВСЯ вода святая в Крещение, по вере Вашей да воздастся Вам. Под душем помойтесь, как минимум
21:12:44 19-01-2025
Где воды вообще набрать. Святая-несвятая уже дело десятое. Отключили и никакой информации об этом.
01:05:51 20-01-2025
Воду продают на Шумакова, Барнаул, за 100 руб,это так надо или как?