Где в Барнауле можно набрать святую воду и когда состоится крестный ход?

Митрополит Сергий освятит воду, после чего состоится крестный ход

19 января 2025, 10:00, ИА Амител

Праздник Крещение Господне в Барнауле / Фото: amic.ru

Набрать святую воду 18 и 19 января можно во всех храмах Барнаула. 18 января ее можно было набрать после Божественной литургии и после Всенощного бдения. 19 января – после Божественной литургии в 08:30.

Как сообщает "Катунь 24", митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятит воду в Знаменском храме женского монастыря.

"Духовенство и верующие в 11:00 совершат традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала, где на льду Оби будет иордань в виде креста", – рассказали журналисты.

Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью.

Однако мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. Он рассказал amic.ru о святой воде и ее "магических свойствах".