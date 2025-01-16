Вода из крана может быть святой, но далеко не для каждого, говорит протоиерей Михаил Бень

16 января 2025, 06:15, ИА Амител

Вода из крещенской купели / Фото: amic.ru

Для многих россиян главные крещенские традиции связаны с прорубью. Это возможность не только испытать себя и окунуться в ледяную купель, но и набрать святой воды.

Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью. Наконец, есть и те, кто убежден: на Крещение вся вода становится святой, поэтому набрать ее можно хоть из крана.

Мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии.

Правда ли, что святая вода обладает магическими свойствами и лечит болезни?

Протоиерей Михаил Бень предлагает подходить к этому вопросу рационально. Убеждения, что святая вода обладает особенными свойствами, он называет "областью мистицизма".

"После освящения вода не меняет своих свойств. Может быть, слышали, какое-то время назад выходил фильм о свойствах воды, который широко транслировали. Там говорили про память воды и прочее. Даже священники давали комментарии по этому поводу. Так вот, их слова использовали в монтаже и без спроса, чтобы создать мистификацию. Это совершенно нерелигиозные и неправославные взгляды в отношении воды", – настаивает Михаил Бень. Прокомментировал он и поверье, что святая вода не портится. По словам священника, все дело в условиях хранения.

"Если вы наберете святую воду в пластиковую бутылку и поставите на солнце, она зазеленеет, как и любая другая. Но христианская традиция говорит нам, что святую воду нужно наливать в небольшой стеклянный сосуд. И стоять он должен там, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лучшее место – рядом с иконами святых. Их тоже хранят не на солнце, потому что они выгорают", – пояснил представитель Церкви.

Тогда почему святая вода помогает людям?

Все дело в том, как ее употреблять, подчеркнул протоиерей. По его словам, сама вода – это лишь символ, поэтому зацикливаться на ней не стоит. Главное в этом вопросе – вера человека. Пить святую воду нужно с молитвой, покаянием и благоговением.

"Иоанн крестил людей через покаяние. Тех, кто хотел что-то изменить в своей жизни, он призывал покаяться, больше не совершать грехов и начать жизнь заново", – отмечает священник.

По словам Михаила Беня, смысл вовсе не в том, чтобы просто набрать святой воды и надеяться, что она чем-то поможет в течение года. Молитва, которую необходимо читать перед употреблением, содержит очень важные слова, подчеркивает протоиерей. Духовный настрой должен быть точно таким же, как при исповеди и причастии.

"Мы не всегда имеем возможность освящать себя таинствами Церкви – исповедью и причастием. Поэтому если не получается, христианин употребляет святую воду с благоговением и молитвой", – пояснил священник. Другими словами, святая вода помогает тем, кто по-настоящему верит, подходит к процессу с чистой душой и раскаивается в своих грехах. С тем же духовным настроем святой водой нужно умываться или окроплять помещения.

Зачем освящают водоемы, если врачи не рекомендуют пить эту воду?

Крестные ходы и освящение водоемов – это традиция, которая пришла к нам из древности.

"Откуда брали воду наши предки? В основном из открытых водоемов. Соответственно, на этот водоем выходил священник и освящал его, чтобы все могли набрать воду и в течение года с благоговением употреблять. Так и появилась традиция совершать 19 января крестные ходы к водоему", – сказал Михаил Бень.

При этом представитель Церкви напомнил, что на Крещение воду освящают не только возле купелей, но и в храмах. Делают это дважды – 19 января и накануне, в Крещенский сочельник. Поэтому православные, которым нужна святая вода, могут прийти на утреннюю службу в церковь.

Правда ли, что в этот день вся вода святая, даже из крана?

Эти убеждения тоже не имеют ничего общего с церковным учением, говорит протоиерей.

"Набирать воду где-то из крана или думать, что в 12 часов ночи можно сходить в душ и помыться святой водой, это тоже мистическая область. Это мнение Церковь совершенно не поддерживает", – сказал священник. Вода из крана может быть святой лишь в индивидуальных случаях, когда человек сам не может прийти в храм. В пример протоиерей привел слова патриарха Кирилла одной из верующих.

"В 90-е, когда он был еще митрополитом, к нему обратилась женщина-инвалид. Ей нужна была святая вода, но не было ни близких, ни соседей, кто мог бы принести. Митрополит сказал ей, что конкретно она может с молитвой и словами "Господи, благослови!" открыть кран и набрать воды. Именно для этой женщины в ее особенной ситуации эта вода будет святой. Но это не значит, что все могут так сделать", – объяснил Бень.

Стоит ли приходить за святой водой с огромными емкостями?

Протоиерей указывает, что верующему достаточно и небольшого сосуда.

"Некоторые приходят с большими бидонами. Мы пытаемся таким людям объяснить, что это не требуется. Например, можно взять дома чистый графин, сделать на нем наклейку "святая вода" и поставить его в удобном месте. Затем его нужно наполнить обычной питьевой водой, а сверху добавить немного святой. И этой водой уже можно умываться, пить ее, давать детям. Тогда сосуда хватит на весь год, потому что прихожанин подошел к вопросу расчетливо", – посоветовал священник.

На главные вопросы о свойствах святой воды протоиерей Михаил Бень отвечал на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику Крещения Господня. Там же обсуждалась и традиция нырять в ледяную прорубь. О том, почему эту практику не поддерживают ни священники, ни врачи, читайте в нашем материале.