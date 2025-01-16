"Область мистики". Священник о том, лечит ли святая вода и нужно ли набирать ее "бидонами"
Вода из крана может быть святой, но далеко не для каждого, говорит протоиерей Михаил Бень
16 января 2025, 06:15, ИА Амител
Для многих россиян главные крещенские традиции связаны с прорубью. Это возможность не только испытать себя и окунуться в ледяную купель, но и набрать святой воды.
Считается, что освященная вода способна излечивать болезни. А некоторые даже уверены, что она меняет свои свойства по сравнению с обычной жидкостью. Наконец, есть и те, кто убежден: на Крещение вся вода становится святой, поэтому набрать ее можно хоть из крана.
Мистики в этих поверьях гораздо больше, чем религии, считает протоиерей Михаил Бень, который руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии.
Правда ли, что святая вода обладает магическими свойствами и лечит болезни?
Протоиерей Михаил Бень предлагает подходить к этому вопросу рационально. Убеждения, что святая вода обладает особенными свойствами, он называет "областью мистицизма".
"После освящения вода не меняет своих свойств. Может быть, слышали, какое-то время назад выходил фильм о свойствах воды, который широко транслировали. Там говорили про память воды и прочее. Даже священники давали комментарии по этому поводу. Так вот, их слова использовали в монтаже и без спроса, чтобы создать мистификацию. Это совершенно нерелигиозные и неправославные взгляды в отношении воды", – настаивает Михаил Бень. Прокомментировал он и поверье, что святая вода не портится. По словам священника, все дело в условиях хранения.
"Если вы наберете святую воду в пластиковую бутылку и поставите на солнце, она зазеленеет, как и любая другая. Но христианская традиция говорит нам, что святую воду нужно наливать в небольшой стеклянный сосуд. И стоять он должен там, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лучшее место – рядом с иконами святых. Их тоже хранят не на солнце, потому что они выгорают", – пояснил представитель Церкви.
Тогда почему святая вода помогает людям?
Все дело в том, как ее употреблять, подчеркнул протоиерей. По его словам, сама вода – это лишь символ, поэтому зацикливаться на ней не стоит. Главное в этом вопросе – вера человека. Пить святую воду нужно с молитвой, покаянием и благоговением.
"Иоанн крестил людей через покаяние. Тех, кто хотел что-то изменить в своей жизни, он призывал покаяться, больше не совершать грехов и начать жизнь заново", – отмечает священник.
По словам Михаила Беня, смысл вовсе не в том, чтобы просто набрать святой воды и надеяться, что она чем-то поможет в течение года. Молитва, которую необходимо читать перед употреблением, содержит очень важные слова, подчеркивает протоиерей. Духовный настрой должен быть точно таким же, как при исповеди и причастии.
"Мы не всегда имеем возможность освящать себя таинствами Церкви – исповедью и причастием. Поэтому если не получается, христианин употребляет святую воду с благоговением и молитвой", – пояснил священник. Другими словами, святая вода помогает тем, кто по-настоящему верит, подходит к процессу с чистой душой и раскаивается в своих грехах. С тем же духовным настроем святой водой нужно умываться или окроплять помещения.
Зачем освящают водоемы, если врачи не рекомендуют пить эту воду?
Крестные ходы и освящение водоемов – это традиция, которая пришла к нам из древности.
"Откуда брали воду наши предки? В основном из открытых водоемов. Соответственно, на этот водоем выходил священник и освящал его, чтобы все могли набрать воду и в течение года с благоговением употреблять. Так и появилась традиция совершать 19 января крестные ходы к водоему", – сказал Михаил Бень.
При этом представитель Церкви напомнил, что на Крещение воду освящают не только возле купелей, но и в храмах. Делают это дважды – 19 января и накануне, в Крещенский сочельник. Поэтому православные, которым нужна святая вода, могут прийти на утреннюю службу в церковь.
Правда ли, что в этот день вся вода святая, даже из крана?
Эти убеждения тоже не имеют ничего общего с церковным учением, говорит протоиерей.
"Набирать воду где-то из крана или думать, что в 12 часов ночи можно сходить в душ и помыться святой водой, это тоже мистическая область. Это мнение Церковь совершенно не поддерживает", – сказал священник. Вода из крана может быть святой лишь в индивидуальных случаях, когда человек сам не может прийти в храм. В пример протоиерей привел слова патриарха Кирилла одной из верующих.
"В 90-е, когда он был еще митрополитом, к нему обратилась женщина-инвалид. Ей нужна была святая вода, но не было ни близких, ни соседей, кто мог бы принести. Митрополит сказал ей, что конкретно она может с молитвой и словами "Господи, благослови!" открыть кран и набрать воды. Именно для этой женщины в ее особенной ситуации эта вода будет святой. Но это не значит, что все могут так сделать", – объяснил Бень.
Стоит ли приходить за святой водой с огромными емкостями?
Протоиерей указывает, что верующему достаточно и небольшого сосуда.
"Некоторые приходят с большими бидонами. Мы пытаемся таким людям объяснить, что это не требуется. Например, можно взять дома чистый графин, сделать на нем наклейку "святая вода" и поставить его в удобном месте. Затем его нужно наполнить обычной питьевой водой, а сверху добавить немного святой. И этой водой уже можно умываться, пить ее, давать детям. Тогда сосуда хватит на весь год, потому что прихожанин подошел к вопросу расчетливо", – посоветовал священник.
На главные вопросы о свойствах святой воды протоиерей Михаил Бень отвечал на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику Крещения Господня. Там же обсуждалась и традиция нырять в ледяную прорубь. О том, почему эту практику не поддерживают ни священники, ни врачи, читайте в нашем материале.
06:52:48 16-01-2025
Когда в кране вообще есть вода, это уже чудо, святость и благодать, храни Господь доблестный Водоканал!
07:53:25 16-01-2025
а еще конфигурации звезд, в сетовых годах от вас, влияют на формирование личности и на ваш жизненный путь.
11:27:40 16-01-2025
Гость (07:53:25 16-01-2025) а еще конфигурации звезд, в сетовых годах от вас, влияют на ... точно! и цифры даты рождения тоже. бггг
09:42:26 16-01-2025
Любая вода так или иначе пропадет, ставь ее хоть на солнце, хоть в темноту. Но! У меня как-то стояла бутылка со святой водой, о которой я забыл на пару лет. После открытия она была как будто только что налили. Так что можно верить или не верить, но святая вода явно обладает какими-то свойствами отличными от простой воды.
10:54:47 16-01-2025
ыть (09:42:26 16-01-2025) Любая вода так или иначе пропадет, ставь ее хоть на солнце, ... согласен. в фильмах "от заката до рассвета" и "блейд" это наглядно демонстрировали
09:54:23 16-01-2025
Бога нет. Религия-опиум для народа!
10:40:01 16-01-2025
Гость (09:54:23 16-01-2025) Бога нет. Религия-опиум для народа! ... Откуда инфа?
10:59:39 16-01-2025
Гость (10:40:01 16-01-2025) Откуда инфа?... Инфа у него от самого Мони Губельмана.
11:28:32 16-01-2025
Гость (10:40:01 16-01-2025) Откуда инфа?... сможете доказать обратное?
11:57:45 16-01-2025
Элен без ребят (11:28:32 16-01-2025) сможете доказать обратное? ... Я и прямое не собирался доказывать.
11:29:17 16-01-2025
Гость (09:54:23 16-01-2025) Бога нет. Религия-опиум для народа! ... вообще-то - опиум народа. для в оригинале нет.
10:55:11 16-01-2025
Церковь сама является великим мистификатором. Святой воды, которой можно смыть грехи, не существует. Раз в году вся вода в открытых источниках становится структурированной. Эти свойства она приобретала задолго до христианства. Если набрать эту воду в закрытый сосуд, то свойства она сохранит долгое время. А всем моржам и другим желающим нырнуть в ледяную воду, хочется сказать - в проруби Бога нет! Бог в сердце каждого. По Вере вашей вам воздастся.
11:26:50 16-01-2025
вода, значит, из области мистики, а все остальное религиозное чистая правда? мощно.
11:31:41 16-01-2025
водокрес - 4 раза в год, в зависимости по каким точкам пролетает земля во вселенной, меняется структура воды. в эти моменты меняется даже угол преломления света. в январе самое заметное изменение.
11:36:02 16-01-2025
так всё-таки, задолго до христианства? или в сердце?
наука? или вера?
12:01:16 16-01-2025
Церковь Христианская применила воду для крещения но задолго до этого события свойство воды - воскрешать, лечить, исцелять и даже умертвлять были известны
Читали внимательно былину о Илье Муромце? Когда калики перехожие дали инвалиду с парализованными ногами стакан обычной воды выпить. Но суть в том что вода не сама стала исцелять а Илья сам ее принес из колодца. Встал и принес старцу. А он подержав дал ему ее выпить. То есть два этапа воздействие извне потом с помощью воды было перенесено и закреплено в теле Ильи которое тоже состоит на 90% из воды
Кроме того легенды о мертвой и живой воде не такие уж и легенды. Они как описания потопа есть во всех культтурах у всех народов. Думаю что древнейшее погибшее государство по руинам которого мы все ходим и уровень технологий которого выше нашего многократно имели такие знания о воде и значит до сих пор где то остались источники живой воды глубоко под землей где то в пещерах
13:11:43 16-01-2025
холмс (12:01:16 16-01-2025) Церковь Христианская применила воду для крещения но задолго ... Легенды, суеверия перемешанные с бредом. Что опиум для народа под предводительством врага Бога, Сатаны делает с народом. Не даром попы всех мастей на земле, почетные друзья своих кесарев, но не Бога. Государство, это насилие правящего меньшинства над большинством. В Царствие Бога, этого не будет и попов не будет, легенд не будет, суеверий не будет и бреда не будет....5