Где в Барнауле научиться языку программирования Рython

Компьютерная академия TOP приглашает барнаульцев освоить современное направление программирования

21 февраля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: Компьютерная академия TOP

Вот уже три года в Барнауле успешно работает филиал Компьютерной академии TOP. Сейчас дополнительное образование там получают уже 600 студентов. Образовательная платформа давно зарекомендовала себя на международной арене и признана одной из лучших в России.

IT-образование сейчас очень востребовано. Стране нужны свои специалисты в данной сфере, поэтому государство всячески поддерживает будущих программистов. В числе госпрограмм – льготная ипотека, отсрочка от армии и множество других "плюшек". К тому же IT-образование – это возможность получать хорошую зарплату, работать удалённо или в дополнение к основному виду трудовой деятельности.

Одно из главных преимуществ академии TOP – студентам предлагают не просто записанные онлайн-уроки, когда они остаются один на один с предлагаемым учебным материалом, а очную форму обучения с преподавателями-практиками, успешно работающими в IT-сфере. Здесь, в академии, педагоги не только знакомят студентов с основами работы, но и присматривают себе потенциальных сотрудников.

Для того чтобы стать настоящим специалистом IT-сферы, недостаточно знать только один язык программирования. Однако входить в отрасль проще всего с изучения Рython. Это популярный сегодня язык, на котором создано множество проектов и большой запрос от работодателей на специалистов со знанием этого языка.

Компьютерная академия предлагает годовой курс обучения Рython. За это время студенты пройдут 736 академических часов – это и аудиторные занятия, и самостоятельная работа.

Фото: Компьютерная академия TOP

Программа обучение довольно широкая. В комфортных, ярких аудиториях студентов познакомят с основами web-технологий, научат форматированию с помощью CSS, графике в web-дизайне, созданию таблиц и вёрстке web-страниц блоками, модульному тестированию, работе в команде, управлению программными проектами, стилям и анимации и многому другому. Академия предлагает студентам обучение на современном оборудовании, отвечающем всем требованиям.

Выпускники будут знать основные понятия разработки web-проектов, разбираться в тонкостях реализации клиентских сценариев под разные браузеры, защищать web-приложения от злоумышленников, что сейчас весьма актуально, быстро и качественно форматировать сложные web-проекты и многое другое.

В академии разработали очень удобное расписание для работающих людей. Обучение будет проходить два раза в неделю вечером по будням. Старт занятий уже в мае.

Более детальную информацию о программе, расписании занятий и трудоустройстве после обучения можно узнать по ссылке. Записывайтесь на личный визит в академию.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

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