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Где в Барнауле отключили холодную воду из-за крупной коммунальной аварии? Карта

Неполадки планируют устранить только 27 ноября

26 ноября 2024, 13:08, ИА Амител

Карта / t.m/ervk_brn В Барнауле 26 ноября случилась коммунальная авария, из-за которой почти на сутки отключили холодную воду. "Росводоканал Барнаул" показал на карте, где именно нет воды.

Всего из-за повреждения водопровода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской под отключение попали более 12 тысяч жилых домов и учреждений, расположенных в границах улиц:

Ремонт планируют завершить 27 ноября в 6 часов утра. Однако это ориентировочное время и работы могут еще затянуться. 

Барнаул коммунальная авария
Читайте также в сюжете: Крупная коммунальная авария в Барнауле

Комментарии 4

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Гость

14:01:55 26-11-2024

У нас ни горячей ни холодной. С-З - Антона Петрова. Они там издеваются что ли?

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Гость

14:44:41 26-11-2024

Гость (14:01:55 26-11-2024) У нас ни горячей ни холодной. С-З - Антона Петрова. Они там ... Да

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Гость

14:08:59 26-11-2024

Ну вот недавно пиарили директора водоканала....

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Иван

18:21:02 26-11-2024

А летом они воду по приколу выключают?

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