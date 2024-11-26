Неполадки планируют устранить только 27 ноября

26 ноября 2024, 13:08, ИА Амител

Карта / t.m/ervk_brn В Барнауле 26 ноября случилась коммунальная авария, из-за которой почти на сутки отключили холодную воду. "Росводоканал Барнаул" показал на карте, где именно нет воды.

Всего из-за повреждения водопровода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской под отключение попали более 12 тысяч жилых домов и учреждений, расположенных в границах улиц:

Ремонт планируют завершить 27 ноября в 6 часов утра. Однако это ориентировочное время и работы могут еще затянуться.