Где в Барнауле отключили холодную воду из-за крупной коммунальной аварии? Карта
Неполадки планируют устранить только 27 ноября
26 ноября 2024, 13:08, ИА Амител
показал на карте, где именно нет воды.В Барнауле 26 ноября случилась коммунальная авария, из-за которой почти на сутки отключили холодную воду. "Росводоканал Барнаул"
Всего из-за повреждения водопровода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской под отключение попали более 12 тысяч жилых домов и учреждений, расположенных в границах улиц:
Ремонт планируют завершить 27 ноября в 6 часов утра. Однако это ориентировочное время и работы могут еще затянуться.
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14:01:55 26-11-2024
У нас ни горячей ни холодной. С-З - Антона Петрова. Они там издеваются что ли?
14:44:41 26-11-2024
Гость (14:01:55 26-11-2024) У нас ни горячей ни холодной. С-З - Антона Петрова. Они там ... Да
14:08:59 26-11-2024
Ну вот недавно пиарили директора водоканала....
18:21:02 26-11-2024
А летом они воду по приколу выключают?