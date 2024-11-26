Отключили полгорода. Список адресов, где в Барнауле сутки не будет холодной воды
Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений
26 ноября 2024, 12:33, ИА Амител
Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 800 мм на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Холодное водоснабжение будет отсутствовать до 6 утра 27 ноября в границах улиц:
- Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей);
- ул. Фурманова;
- ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной);
- ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального);
- пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина);
- пер. Революционный;
- ул. Песчаная (от пер. Сейфулинского до пр. Социалистического);
- пер. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей);
- пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной);
- пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова);
- пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова);
- ул. Молодежная (вся);
- ул. Димитрова (вся;
- ул. Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной);
- ВРЗ;
- пос. Восточный;
- пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной);
- ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной);
- ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков);
- ул. 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).
Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.
Специалисты уточнили, что время устранения работ ориентировочное и может затянуться.
"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 мм). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.
12:38:59 26-11-2024
Город развивается держитесь Барнаульцы.
12:52:39 26-11-2024
Практически весь Центр без воды!
12:55:15 26-11-2024
пр. Ленина- ул. Пионеров нет никакой воды
12:56:50 26-11-2024
Какая уязвимая система
13:02:08 26-11-2024
работаю на Ленина до Чкалова, вода есть
13:50:42 26-11-2024
Элен без ребят (13:02:08 26-11-2024) работаю на Ленина до Чкалова, вода есть... А в Центре нет никакой!
14:05:24 26-11-2024
Эта авария показала,что кроме строительства человейников в городе полно проблем,только некоторые это не видят
14:46:56 26-11-2024
Гость (14:05:24 26-11-2024) Эта авария показала,что кроме строительства человейников в г... На человейках больше заработок. По информации Росстата себестоимость квадратного метра в 2022 была 56 тысяч рублей. А продавали в 2023 под 150 за квадрат. Чужие деньги некрасиво считать, но надо.