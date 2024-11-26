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Отключили полгорода. Список адресов, где в Барнауле сутки не будет холодной воды

Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений

26 ноября 2024, 12:33, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 800 мм на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодное водоснабжение будет отсутствовать до 6 утра 27 ноября в границах улиц:

  • Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей);
  • ул. Фурманова;
  • ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной);
  • ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального);
  • пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина);
  • пер. Революционный;
  • ул. Песчаная (от пер. Сейфулинского до пр. Социалистического);
  • пер. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей);
  • пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной);
  • пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова);
  • пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова);
  • ул. Молодежная (вся);
  • ул. Димитрова (вся;
  • ул. Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной);
  • ВРЗ;
  • пос. Восточный;
  • пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной);
  • ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной);
  • ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков);
  • ул. 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке

Специалисты уточнили, что время устранения работ ориентировочное и может затянуться.

"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 мм). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.

Барнаул коммунальная авария водоканал Водоснабжение
Читайте также в сюжете: Крупная коммунальная авария в Барнауле

Комментарии 8

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Зато

12:38:59 26-11-2024

Город развивается держитесь Барнаульцы.

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Гость

12:52:39 26-11-2024

Практически весь Центр без воды!

  9 Нравится
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Гость

12:55:15 26-11-2024

пр. Ленина- ул. Пионеров нет никакой воды

  3 Нравится
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Гость

12:56:50 26-11-2024

Какая уязвимая система

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Элен без ребят

13:02:08 26-11-2024

работаю на Ленина до Чкалова, вода есть

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Гость

13:50:42 26-11-2024

Элен без ребят (13:02:08 26-11-2024) работаю на Ленина до Чкалова, вода есть... А в Центре нет никакой!

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Гость

14:05:24 26-11-2024

Эта авария показала,что кроме строительства человейников в городе полно проблем,только некоторые это не видят

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Гость

14:46:56 26-11-2024

Гость (14:05:24 26-11-2024) Эта авария показала,что кроме строительства человейников в г... На человейках больше заработок. По информации Росстата себестоимость квадратного метра в 2022 была 56 тысяч рублей. А продавали в 2023 под 150 за квадрат. Чужие деньги некрасиво считать, но надо.

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