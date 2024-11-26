Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений

26 ноября 2024, 12:33, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 800 мм на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодное водоснабжение будет отсутствовать до 6 утра 27 ноября в границах улиц:

Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей);

ул. Фурманова;

ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной);

ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до проезда Магистрального);

пр. Строителей (от Павловского тракта до пр. Ленина);

пер. Революционный;

ул. Песчаная (от пер. Сейфулинского до пр. Социалистического);

пер. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей);

пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной);

пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова);

пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова);

ул. Молодежная (вся);

ул. Димитрова (вся;

ул. Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной);

ВРЗ;

пос. Восточный;

пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной);

ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной);

ул. Гущина (от Северо-Западной до бульвара Медиков);

ул. 2-я Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.

Специалисты уточнили, что время устранения работ ориентировочное и может затянуться.