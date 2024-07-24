Где в России покажут Олимпиаду в Париже и почему от нее отказались телеканалы?

Надежда только на соцсети

24 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Олимпиада в Париже / Фото: www.forbes.com

26 июля в Париже откроется XXXIII летняя Олимпиада. От нашей страны в качестве нейтральных спортсменов на соревнования отправятся 15 человек. Рассказываем, где можно в России следить за главным спортивным событием последних лет. Тем более что Олимпиада – уникальное событие, которое нельзя пропустить даже тем, кто не особо интересуется спортом.

Покажут ли Игры по ТВ?

Нет. Еще несколько месяцев назад представители федеральных телеканалов заявили, что не будут показывать Олимпиаду. Мол, россияне там практически не участвует, поэтому зрителям якобы будет неинтересно смотреть на других выдающихся спортсменов, пусть они представляют США, Францию, Китай, Германию, Великобританию или другие страны.

А можно ли будет посмотреть Олимпиаду на сайте МОК?

Долгое время все думали, что такая возможность будет. Однако буквально 23 июля информация о планируемых трансляциях для жителей России на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) пропала с сайта организации.

Права на трансляции олимпийских соревнований в России принадлежат компании "Телеспорт Груп". Согласно информации пресс-службы МОК, российский вещатель еще не определен.

Есть ли шанс посмотреть Олимпиаду в соцсетях?

Надежда на сеть "ВКонтакте" или сервис "Окко". Возможно, они захотят купить права показывать Игры у компании "Телеспорт Груп". В любом случае МОК будет бороться с нелегальным показом Олимпиады. Впрочем, механизма повлиять на соцсети у организации нет. Например, после "ухода" с российского рынка Английской премьер-лиги все матчи можно легко смотреть в соцсети "ВКонтакте".

А когда пройдет Олимпиада в Париже?

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.