Где в России покажут Олимпиаду в Париже и почему от нее отказались телеканалы?
Надежда только на соцсети
24 июля 2024, 09:00, ИА Амител
26 июля в Париже откроется XXXIII летняя Олимпиада. От нашей страны в качестве нейтральных спортсменов на соревнования отправятся 15 человек. Рассказываем, где можно в России следить за главным спортивным событием последних лет. Тем более что Олимпиада – уникальное событие, которое нельзя пропустить даже тем, кто не особо интересуется спортом.
Покажут ли Игры по ТВ?
Нет. Еще несколько месяцев назад представители федеральных телеканалов заявили, что не будут показывать Олимпиаду. Мол, россияне там практически не участвует, поэтому зрителям якобы будет неинтересно смотреть на других выдающихся спортсменов, пусть они представляют США, Францию, Китай, Германию, Великобританию или другие страны.
А можно ли будет посмотреть Олимпиаду на сайте МОК?
Долгое время все думали, что такая возможность будет. Однако буквально 23 июля информация о планируемых трансляциях для жителей России на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) пропала с сайта организации.
Права на трансляции олимпийских соревнований в России принадлежат компании "Телеспорт Груп". Согласно информации пресс-службы МОК, российский вещатель еще не определен.
Есть ли шанс посмотреть Олимпиаду в соцсетях?
Надежда на сеть "ВКонтакте" или сервис "Окко". Возможно, они захотят купить права показывать Игры у компании "Телеспорт Груп". В любом случае МОК будет бороться с нелегальным показом Олимпиады. Впрочем, механизма повлиять на соцсети у организации нет. Например, после "ухода" с российского рынка Английской премьер-лиги все матчи можно легко смотреть в соцсети "ВКонтакте".
А когда пройдет Олимпиада в Париже?
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
09:08:33 24-07-2024
А ведь могут случиться крайне интересные неспортивные события...Что на стадионах,что на улицах.
09:25:38 24-07-2024
Гость (09:08:33 24-07-2024) А ведь могут случиться крайне интересные неспортивные событи... Даже и не думай. Наполучаешь в доль телятины, от тыловых росгвардейцнв.
09:34:21 24-07-2024
Гость (09:25:38 24-07-2024) Даже и не думай. Наполучаешь в доль телятины, от тыловых рос... Не говорите,французкие гвардейцы они такие.Пластиковая амуниция со шлемами у них очень красивая.Вот только разве что ломом ещё никто не проверял?
09:41:51 24-07-2024
открываешь в инете Eurosport 1,2 (на русском) и смотри.
09:43:22 24-07-2024
Без наших там смотреть не на кого. А те что от нас туда поехали - это не наши уже, а пена, приспособленцы, прогибающиеся под кого угодно
10:28:55 24-07-2024
И раньше-то летние олимпиады интересовали минимально, а сейчас, после бана страны, гимна и флага, мне эта олимпиада вообще не интересна. Кто из русских поехал - пускай едут. Я их своими соотечественниками не считаю и с Россией их не ассоциирую. Все приедут представлять свою страну, а эти будут представлять себя как анонимных спортсменов. Похоже на Анонимных Алкоголиков: я Данила, я играю в теннис. Играй дальше. А кому уж очень надо - смотрите в интернете.
10:42:35 24-07-2024
Гость (10:28:55 24-07-2024) И раньше-то летние олимпиады интересовали минимально, а сейч...
Поддерживаю.Тем более анонимные алкоголики есть во всех странах,но у них нет ни флага,ни гимна.
11:23:21 24-07-2024
Прально, зачем вообще что-то показывать?)
В РФ необходимо запретить все современные развлечения, которые «подтачивают» традиционные ценности, заявил консервативный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.
«Надо разрешать только нравственно здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Все остальное надо запретить», — написал Дугин в телеграм-канале. По его словам, у здорового народа должен быть здоровый отдых, «а не это вот все». В качестве отрицательного примера развлечений он привел КВН, который стал «ядовитой матрицей вырождения».
Чего ограничиваться полумерами, вообще все бесовское надо запретить. А то ишь, театры им, кино, да еще иностранного производства. Не-ет, традиции так традиции.
А вообще все б ничего, но это же пишет не больной из дурки, а человек, идеи которого поддерживает власть.
12:01:37 24-07-2024
Гость (11:23:21 24-07-2024) Прально, зачем вообще что-то показывать?) В РФ необх... Дугин не относится к мейнстриму в политике России. Он представляет лишь одно направление политической мысли внутри страны. Никакими постами или государственными чинами он не обладает. Не надо ваши измышления выдавать за истину.
12:30:00 24-07-2024
Гость (12:01:37 24-07-2024) Дугин не относится к мейнстриму в политике России. Он предст... Да боже мой, он был Советником Председателя Госдумы. Профессор МГУ. Нет конечно, он не обладает никаким влиянием, и никто к нему не прислушивается) И Ильин у нас тоже не в почете, ага.
13:16:35 24-07-2024
Гость (12:30:00 24-07-2024) Да боже мой, он был Советником Председателя Госдумы. Професс... Мало ли кто кем был ранее. Профессор - это не должность, это учёное звание. Его достигают своими трудами. Нужен стаж работы и научные труды. Теперь по Ильину: где-то Ильин указан в роли отца нации? Его труды кем то изучаются кроме студентов-историков в профильных ВУЗах? Повторяю, не надо ваших грязных измышлений. Вы лучше на своих любимых чубатых посмотрите, как там бандеро-шухевичей чтут. Здесь же у Ильина и близко нет такого паблисити. И вот только не повторяйте фейки про любого философа президента, это уже откровенный моветон.
13:31:18 24-07-2024
Гость (13:16:35 24-07-2024) Мало ли кто кем был ранее. Профессор - это не должность, это... Какой слог, какие запятые) На воре шапка горит? Скандал с РГГУ вы предпочли не заметить? А это тоже измышления - «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю». Цитата из В.В. Путина.
14:08:27 24-07-2024
Гость (13:31:18 24-07-2024) Какой слог, какие запятые) На воре шапка горит? Скандал с РГ... Как собаченка, чесслово... Какашку откопала и теперь носится с ней. Фу, брось. Это не та какашка. Скандал в РГГУ - это не скандал, это склока одного придурошного студента со своим преподавателем. Просто молодой чего-то начитался, отчего у него зазвенело в голове.
15:48:33 24-07-2024
Гость (14:08:27 24-07-2024) Как собаченка, чесслово... Какашку откопала и теперь носится... Оговорочка прям по Фрейду.
14:31:21 24-07-2024
Гость (13:31:18 24-07-2024) Какой слог, какие запятые) На воре шапка горит? Скандал с РГ...
Путин читает Ильина и это вас тревожит.Так вы развивайте свою мысль дальше.
11:33:26 24-07-2024
мне каж там будет колхоз и срыв и макрон в сене и подобное. ну очень же интересно
12:02:52 24-07-2024
Гость (11:33:26 24-07-2024) мне каж там будет колхоз и срыв и макрон в сене и подобное. ... Пловцы, которым предстоит заплыв в Сене, профилактически начали принимать антибиотики)
11:48:30 24-07-2024
Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (с) О. Бендер
12:05:01 24-07-2024
Гость (11:48:30 24-07-2024) Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (с) О. Бендер... Олимпиада в последние лет 10 стала антагонистом своего прежнего значения. Сейчас политика перекрывает все смыслы. Олимпиада перестала быть праздником спорта.
11:56:23 24-07-2024
Те, которые, поедут, никакого отношения в России не имеют. Для меня наш шахматист Корякин- это настоящий спортсмен достойный уважения и народной любви. Не предал родину, флаг, гимн. А эти пусть едут и заслуженно принимают ушат помоев от нас на свою голову. Да и успехов им я не желаю, они получат и позор и унижение. Так кто они? Уж точно не наши!
12:33:09 24-07-2024
Наталья (11:56:23 24-07-2024) Те, которые, поедут, никакого отношения в России не имеют. Д... +++++++++++++++++++++
13:22:31 24-07-2024
Жаль. Смешали спорт с политикой.
19:51:41 24-07-2024
Надеюсь, у меня с Евроспортом всё получится. Тем более, что и Джиро, и ТДФ посмотрел с огромным удовольствием.