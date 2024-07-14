Олимпиаду в Париже не покажут по российскому телевидению

До этого подобное происходило 40 лет назад

14 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Логотип Олимпийских игр на фоне Эйфелевой башни / Фото: unsplash.com

Олимпиаду-2024 впервые за 40 лет не покажут по российскому телевидению. Об этом сообщает Sports.ru.

"Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и "России 1" нельзя", – пишет издание.

Также это связано с недопуском до соревнований ряда спортсменов.

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали в 1984-м, когда СССР бойкотировал соревнования в Лос-Анджелесе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.