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Олимпиаду в Париже не покажут по российскому телевидению

До этого подобное происходило 40 лет назад

14 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Логотип Олимпийских игр на фоне Эйфелевой башни / Фото: unsplash.com
Логотип Олимпийских игр на фоне Эйфелевой башни / Фото: unsplash.com

Олимпиаду-2024 впервые за 40 лет не покажут по российскому телевидению. Об этом сообщает Sports.ru.

"Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и "России 1" нельзя", – пишет издание.

Также это связано с недопуском до соревнований ряда спортсменов.

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали в 1984-м, когда СССР бойкотировал соревнования в Лос-Анджелесе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. 

Спорт телевидение

Комментарии 26

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Гость

07:54:55 14-07-2024

Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.

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Гость

10:29:40 14-07-2024

Гость (07:54:55 14-07-2024) Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.... еще скабеева и скабееву

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Мусик

12:16:37 14-07-2024

Гость (07:54:55 14-07-2024) Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.... показуха фармы? спс, даром не надо.

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Гость

08:05:41 14-07-2024

Заявка россиян на Олимпиаду-2024
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.

Плавание: Евгений Сомов.

Вольная борьба: Шамиль Мамедов.

А с этими что делать будем?
Осудим, как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью?

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Гость

10:05:23 14-07-2024

Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... А проЛЛетарское в вас что? Ваше мурло?

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Гость

10:27:07 14-07-2024

Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Мамедов уже отказался ехать. И про других не точно. А теннисисты пускай выступают, они и так круглый год выступают на всяких Уимблдонах.

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Гость

10:49:17 14-07-2024

Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Уже не так смешно звучит как год или два назад. Через пару лет это может вполне стать заявлением официальных лиц.
"Кто не скачет , тот иноагент"

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Гость

22:17:02 14-07-2024

Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Без флага,без гимна... Как бы помягче выразиться?Бомжи,что ли. ) Где они потом прилабунятся...

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Иннокентий

08:15:15 14-07-2024

Правильное решение... Помню в СССР как начнут эту муть показывать по всем двум каналам аж кино не посмотришь... Да еще партсьезды...

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гость

08:53:29 14-07-2024

Можно по нэту смотреть.

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Гость

08:56:54 14-07-2024

Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии

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Гость

10:06:36 14-07-2024

Гость (08:56:54 14-07-2024) Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии... А ты не мечтай, ты заработай. Соловьев госбюджет не пилил, ему деньги его работай достаются.

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Гость

16:35:22 14-07-2024

Гость (10:06:36 14-07-2024) А ты не мечтай, ты заработай. Соловьев госбюджет не пилил, е... Послушаешь таких работяг, как.... потом за железной клеткой сидят товарищ. Не попадись на такую мечту.

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Гость

10:43:56 14-07-2024

Гость (08:56:54 14-07-2024) Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии... Виллы у Соловьева давно отобрали. Мечтай дальше. А лучше работай, и сам станешь успешным.

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Гость

10:18:26 14-07-2024

Насколько я понимаю, транслировать не будут лишь госканалы(и слава Богу).О всех остальных, и особенно тематических речи нет.Вот попомните меня,когда нас всех ещё и затилитюркают ''соревнованиями'' всех обкаченных со всеми переодетыми из мужиков в баб типа ''спортсменов''.Современная Олимпиада, это совсем не состязания между сильнейшими,это чистая политика.Хотя какая она чистая?

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Гость

10:41:51 14-07-2024

Абсолютно верное решение! Кому надо хлебануть из поганого ведра - тот найдет возможность. А на государственном уровне не показывать и деньги сумасшедшие не платить за трансляцию. Все равно эти деньги отправили бы на поддержку скакунов и убийство наших.

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Гость

17:08:15 14-07-2024

Гость (10:41:51 14-07-2024) Абсолютно верное решение! Кому надо хлебануть из поганого ве...
Дед, пей таблетки

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Гость

10:47:39 14-07-2024

Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А теперь оказывается политическое решение не показывать олимпиаду, на которой наши спортсмены будут отбирать медали у не наших.
Стыд и позор

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Гость

17:06:01 14-07-2024

Гость (10:47:39 14-07-2024) Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А те... Скорее экономическое решение в ответ на не допуск российских спортсменов и болельщиков, а также наших рекламодателей Западом. Запад российские деньги своровал, теперь не надо давать ему зарабатывать на нашем рынке. Ещё есть предчувствие, что в связи с нестабильностью в мире большая вероятность террактов на Олимпиаде в Париже. Ощущение, что не будет там праздника.

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Гость

22:20:32 14-07-2024

Гость (10:47:39 14-07-2024) Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А те...
У вас как-то задом наперёд

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Гость

11:07:31 14-07-2024

Конечно, ну что там интересного? Подумаешь, сильнейшие атлеты мира собрались. Видали мы такое.

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Мусик

12:15:31 14-07-2024

в какую-то сторону уже надо. скорей бы штоль...

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Гость

12:32:46 14-07-2024

А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и рады. Вас дискриминируют, а вы на это наяриваете. Мало, оказывается, о вас ноги вытирали. Надо еще больше.

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Элен без ребят

14:01:03 14-07-2024

Гость (12:32:46 14-07-2024) А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и р... +100

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Гость

17:10:20 14-07-2024

Гость (12:32:46 14-07-2024) А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и р...
Ну зачем вы так про наших патриотов говорите плохо. Им все божья роса, что по телеку скажут

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гость

09:32:38 15-07-2024

ну и шут с ними, буду пересматривать в записи игры брикс. подводного гимнаста!

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