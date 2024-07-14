Олимпиаду в Париже не покажут по российскому телевидению
До этого подобное происходило 40 лет назад
14 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Логотип Олимпийских игр на фоне Эйфелевой башни / Фото: unsplash.com
Олимпиаду-2024 впервые за 40 лет не покажут по российскому телевидению. Об этом сообщает Sports.ru.
"Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и "России 1" нельзя", – пишет издание.
Также это связано с недопуском до соревнований ряда спортсменов.
Последний раз Олимпийские игры в России не показывали в 1984-м, когда СССР бойкотировал соревнования в Лос-Анджелесе.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
07:54:55 14-07-2024
Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.
10:29:40 14-07-2024
Гость (07:54:55 14-07-2024) Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.... еще скабеева и скабееву
12:16:37 14-07-2024
Гость (07:54:55 14-07-2024) Зачем нам олимпиада когда можно смотреть шамана и Симоняна.... показуха фармы? спс, даром не надо.
08:05:41 14-07-2024
Заявка россиян на Олимпиаду-2024
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.
Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.
Плавание: Евгений Сомов.
Вольная борьба: Шамиль Мамедов.
А с этими что делать будем?
Осудим, как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью?
10:05:23 14-07-2024
Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... А проЛЛетарское в вас что? Ваше мурло?
10:27:07 14-07-2024
Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Мамедов уже отказался ехать. И про других не точно. А теннисисты пускай выступают, они и так круглый год выступают на всяких Уимблдонах.
10:49:17 14-07-2024
Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Уже не так смешно звучит как год или два назад. Через пару лет это может вполне стать заявлением официальных лиц.
"Кто не скачет , тот иноагент"
22:17:02 14-07-2024
Гость (08:05:41 14-07-2024) Заявка россиян на Олимпиаду-2024Теннис: Даниил Медведев,... Без флага,без гимна... Как бы помягче выразиться?Бомжи,что ли. ) Где они потом прилабунятся...
08:15:15 14-07-2024
Правильное решение... Помню в СССР как начнут эту муть показывать по всем двум каналам аж кино не посмотришь... Да еще партсьезды...
08:53:29 14-07-2024
Можно по нэту смотреть.
08:56:54 14-07-2024
Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии
10:06:36 14-07-2024
Гость (08:56:54 14-07-2024) Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии... А ты не мечтай, ты заработай. Соловьев госбюджет не пилил, ему деньги его работай достаются.
16:35:22 14-07-2024
Гость (10:06:36 14-07-2024) А ты не мечтай, ты заработай. Соловьев госбюджет не пилил, е... Послушаешь таких работяг, как.... потом за железной клеткой сидят товарищ. Не попадись на такую мечту.
10:43:56 14-07-2024
Гость (08:56:54 14-07-2024) Будем Соловьева смотреть и мечтать об его виллах в Италии... Виллы у Соловьева давно отобрали. Мечтай дальше. А лучше работай, и сам станешь успешным.
10:18:26 14-07-2024
Насколько я понимаю, транслировать не будут лишь госканалы(и слава Богу).О всех остальных, и особенно тематических речи нет.Вот попомните меня,когда нас всех ещё и затилитюркают ''соревнованиями'' всех обкаченных со всеми переодетыми из мужиков в баб типа ''спортсменов''.Современная Олимпиада, это совсем не состязания между сильнейшими,это чистая политика.Хотя какая она чистая?
10:41:51 14-07-2024
Абсолютно верное решение! Кому надо хлебануть из поганого ведра - тот найдет возможность. А на государственном уровне не показывать и деньги сумасшедшие не платить за трансляцию. Все равно эти деньги отправили бы на поддержку скакунов и убийство наших.
17:08:15 14-07-2024
Гость (10:41:51 14-07-2024) Абсолютно верное решение! Кому надо хлебануть из поганого ве...
Дед, пей таблетки
10:47:39 14-07-2024
Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А теперь оказывается политическое решение не показывать олимпиаду, на которой наши спортсмены будут отбирать медали у не наших.
Стыд и позор
17:06:01 14-07-2024
Гость (10:47:39 14-07-2024) Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А те... Скорее экономическое решение в ответ на не допуск российских спортсменов и болельщиков, а также наших рекламодателей Западом. Запад российские деньги своровал, теперь не надо давать ему зарабатывать на нашем рынке. Ещё есть предчувствие, что в связи с нестабильностью в мире большая вероятность террактов на Олимпиаде в Париже. Ощущение, что не будет там праздника.
22:20:32 14-07-2024
Гость (10:47:39 14-07-2024) Мы ведь всему миру предъявляли, что спорт вне политики. А те...
У вас как-то задом наперёд
11:07:31 14-07-2024
Конечно, ну что там интересного? Подумаешь, сильнейшие атлеты мира собрались. Видали мы такое.
12:15:31 14-07-2024
в какую-то сторону уже надо. скорей бы штоль...
12:32:46 14-07-2024
А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и рады. Вас дискриминируют, а вы на это наяриваете. Мало, оказывается, о вас ноги вытирали. Надо еще больше.
14:01:03 14-07-2024
Гость (12:32:46 14-07-2024) А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и р... +100
17:10:20 14-07-2024
Гость (12:32:46 14-07-2024) А я смотрю тут нищих духом полно. Вас говном мажут, а вы и р...
Ну зачем вы так про наших патриотов говорите плохо. Им все божья роса, что по телеку скажут
09:32:38 15-07-2024
ну и шут с ними, буду пересматривать в записи игры брикс. подводного гимнаста!