Гектар за отвагу. Госдума рассмотрит законопроект о бесплатных землях для бойцов СВО

Алтайские социалисты уверены, что льгота не должна быть привязана к месту жительства военнослужащего

13 сентября 2024, 17:30, ИА Амител

Военнослужащий. Склон / Фото: freepik.com

В предстоящую осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят законопроект фракции "Справедливая Россия – За правду", направленный на предоставление участков земли бойцам, участвующим в специальной военной операции, в любой точке страны.

Инициативу социалистов, как ожидается, рассмотрят в приоритетном порядке.

Предложение о предоставлении земельных участков участникам СВО уже нашло поддержку на региональном уровне.

Так, Государственный Совет Республики Крым принял решение о предоставлении бесплатных земель не только крымским военнослужащим, но и жителям любого региона России, заключившим контракт на территории полуострова.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов одобрил расширение круга лиц, имеющих право на льготы.

"Такое решение абсолютно оправданно. Однако я хотел бы напомнить о важности законопроекта нашей фракции, который предлагает утвердить единое право для всех участников СВО на получение бесплатных земельных участков площадью до одного гектара по всей территории России", – сказал депутат.

Сергей Миронов подчеркнул, что подобные меры поддержки уже действуют в ряде регионов, таких как Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область.

Социалисты настаивают на принятии закона на федеральном уровне, чтобы обеспечить равные условия для всех участников спецоперации, независимо от их места жительства.

"Наши бойцы защищают не отдельные регионы, а всю Россию. Неважно, из какого региона они отправились на передовую, льготы для них должны быть едиными по всей стране", – заявил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По его словам, пока военнослужащие рискуют своими жизнями, государство должно позаботиться о максимально широком спектре льгот, доступных им без привязки к месту жительства. Терентьев выразил надежду, что думское большинство поддержит справедливую инициативу социалистов.