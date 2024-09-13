Гектар за отвагу. Госдума рассмотрит законопроект о бесплатных землях для бойцов СВО
Алтайские социалисты уверены, что льгота не должна быть привязана к месту жительства военнослужащего
13 сентября 2024, 17:30, ИА Амител
В предстоящую осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят законопроект фракции "Справедливая Россия – За правду", направленный на предоставление участков земли бойцам, участвующим в специальной военной операции, в любой точке страны.
Инициативу социалистов, как ожидается, рассмотрят в приоритетном порядке.
Предложение о предоставлении земельных участков участникам СВО уже нашло поддержку на региональном уровне.
Так, Государственный Совет Республики Крым принял решение о предоставлении бесплатных земель не только крымским военнослужащим, но и жителям любого региона России, заключившим контракт на территории полуострова.
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов одобрил расширение круга лиц, имеющих право на льготы.
"Такое решение абсолютно оправданно. Однако я хотел бы напомнить о важности законопроекта нашей фракции, который предлагает утвердить единое право для всех участников СВО на получение бесплатных земельных участков площадью до одного гектара по всей территории России", – сказал депутат.
Сергей Миронов подчеркнул, что подобные меры поддержки уже действуют в ряде регионов, таких как Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область.
Социалисты настаивают на принятии закона на федеральном уровне, чтобы обеспечить равные условия для всех участников спецоперации, независимо от их места жительства.
"Наши бойцы защищают не отдельные регионы, а всю Россию. Неважно, из какого региона они отправились на передовую, льготы для них должны быть едиными по всей стране", – заявил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
По его словам, пока военнослужащие рискуют своими жизнями, государство должно позаботиться о максимально широком спектре льгот, доступных им без привязки к месту жительства. Терентьев выразил надежду, что думское большинство поддержит справедливую инициативу социалистов.
17:51:26 13-09-2024
государство должно позаботиться о максимально широком спектре льгот, доступных им без привязки к месту жительства - простите, а учителям, врачам, инженерам, пожарным, мчсникам, токарям, слесарям да и просто гражданам России, которые честно трудятся в тылу максимально широкий спектр льгот не положен?
17:51:52 13-09-2024
Может не гектар земли...
Может им лучше место в Госдуме!?...
Может они там тогда шороху наведут...!? Среди этих бездельников оторванных от народа...
18:02:28 13-09-2024
Гектарчик в курортной зоне лишний не будет... Только там все уже растащено.
18:10:38 13-09-2024
А за Победу ?