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Гектор и Ума. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в феврале не совпало с теми, которыми называли детей в январе

11 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič
Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

В Алтайском крае в феврале 2025 года появились на свет 1199 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале.

"646 записей актов в отношении мальчиков, 553 записи акта в отношении девочек", – говорится в сообщении.

Популярные имена мальчиков – Михаил, Тимофей, Александр. Редкие имена – Амур, Гектор, Корнелиус.

Популярные имена девочек – Ева, Анна, Виктория. Редкие имена – Ариадна, Латея, Ума.

Напомним, в январе в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Елисей, Кузьма, Прохор, а у девочек – Евдокия, Забава, Клавдия.

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

Графинья и Конрад. Топ редких имен, которые давали детям в Алтайском крае в 2024 году

Как молодые родители в 2024 году назвали своих новорожденных детей, amic.ru рассказали в Управлении юстиции по Алтайскому краю
НОВОСТИОбщество

Алтайский край дети

Комментарии 7

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Гость

16:15:55 11-03-2025

прочитала - Горе от Ума))

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Гость

16:20:08 11-03-2025

дак на то и редкие что не повторяются

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Гость

16:42:21 11-03-2025

Ну ладно, если будет Ума, а если ... 😁

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Гость

20:03:28 11-03-2025

Гость (16:42:21 11-03-2025) Ну ладно, если будет Ума, а если ... 😁...
Там у родителей ни ума, зато фантазии, хоть отбавляй! Поменяет имя потом.

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Гость

18:55:27 11-03-2025

теперь можно этот дебилизм ребенку прекратить и сменить имя. зачем дают заскорузлые имена крестьянские детям? не понимаю...и ведь некрасиво, а как задразнят...! это и представить страшно

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Гость

20:54:27 11-03-2025

Вспомнились крики героя Брэда Питта в фильме "Троя"... "ГЕКТОР!!! ГЕКТОР!!!" Ну и так далее)))

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Элен без ребят

09:49:36 12-03-2025

Ума должна дождаться Вову, если вы понимаете, о чем я

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