Гектор и Ума. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в феврале не совпало с теми, которыми называли детей в январе

11 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič

В Алтайском крае в феврале 2025 года появились на свет 1199 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале. "646 записей актов в отношении мальчиков, 553 записи акта в отношении девочек", – говорится в сообщении. Популярные имена мальчиков – Михаил, Тимофей, Александр. Редкие имена – Амур, Гектор, Корнелиус. Популярные имена девочек – Ева, Анна, Виктория. Редкие имена – Ариадна, Латея, Ума. Напомним, в январе в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Елисей, Кузьма, Прохор, а у девочек – Евдокия, Забава, Клавдия.