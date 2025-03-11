Гектор и Ума. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
Ни одно редкое имя в феврале не совпало с теми, которыми называли детей в январе
11 марта 2025, 16:00, ИА Амител
Младенец / Фото: unsplash.com/Janko Ferlič
В Алтайском крае в феврале 2025 года появились на свет 1199 новорожденных, сообщает Управление юстиции Алтайского края в своем Telegram-канале.
"646 записей актов в отношении мальчиков, 553 записи акта в отношении девочек", – говорится в сообщении.
Популярные имена мальчиков – Михаил, Тимофей, Александр. Редкие имена – Амур, Гектор, Корнелиус.
Популярные имена девочек – Ева, Анна, Виктория. Редкие имена – Ариадна, Латея, Ума.
Напомним, в январе в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали Елисей, Кузьма, Прохор, а у девочек – Евдокия, Забава, Клавдия.
16:15:55 11-03-2025
прочитала - Горе от Ума))
16:20:08 11-03-2025
дак на то и редкие что не повторяются
16:42:21 11-03-2025
Ну ладно, если будет Ума, а если ... 😁
20:03:28 11-03-2025
Гость (16:42:21 11-03-2025) Ну ладно, если будет Ума, а если ... 😁...
Там у родителей ни ума, зато фантазии, хоть отбавляй! Поменяет имя потом.
18:55:27 11-03-2025
теперь можно этот дебилизм ребенку прекратить и сменить имя. зачем дают заскорузлые имена крестьянские детям? не понимаю...и ведь некрасиво, а как задразнят...! это и представить страшно
20:54:27 11-03-2025
Вспомнились крики героя Брэда Питта в фильме "Троя"... "ГЕКТОР!!! ГЕКТОР!!!" Ну и так далее)))
09:49:36 12-03-2025
Ума должна дождаться Вову, если вы понимаете, о чем я