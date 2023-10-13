НОВОСТИОбщество

Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией

Масштабное мероприятие прошло в Москве

13 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Участники конференции / Фото предоставлено организаторами
Участники конференции / Фото предоставлено организаторами

12 октября в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти и управления в области обеспечения государственной общественной безопасности и противодействия коррупции".

Организатором конференции выступила межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области борьбы и противодействия коррупции "Национальный комитет общественного контроля".  

Участие в ней принял и представитель Алтайского края Алексей Маликов. Он занимает пост советника председателя правления МОО "Национальный комитет общественного контроля", состоит в совете по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организацией "Офицеры России", возглавляет медицинскую клинику "Пигмалион" в Барнауле, является доктором медицинских наук и профессором.

Главная цель конференции – содействие реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом президента России от 16.08.2021 года №478, и обмена опытом между регионами страны в данной области.

А накануне мероприятия Алексей Маликов встретился с председателем правления МОО "Национального комитета общественного контроля", сопредседателем МАКК при МТПП Мансуром Юсуповым. 

"Мы обсудили вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства РФ и региональными и муниципальными чиновниками в сфере здравоохранения и социальной защиты населения в Алтайском крае. Мансур Равилович отметил важность общественного контроля законодательных актов, распоряжений региональных чиновников на предмет лоббирования определённых интересов для выявления коррупционной составляющей", – отметил Маликов.

Все эти меры должны быть направлены на повышение социальной защиты населения и доступность медицинской помощи всем жителям края, добавил Алексей Маликов. 

Визит представителей

Представители "Сибирского соглашения" обсудили проблемы медицины в Барнауле

Эксперты поднимали вопросы работы по системе ОМС, выездной медицины и кадров
НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:01:07 13-10-2023

Пчелы против мёда ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:23 13-10-2023

Гость (16:01:07 13-10-2023) Пчелы против мёда ?... Чтобы быть успешным в коррупции, нужно хорошо знать методы борьбы с ней. А ещё лучше иметь возможность влиять на эти методы)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:52 13-10-2023

Ну да о коррупции он знает многое, но мне кажется знания не соответствуют целям мероприятия

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:14 13-10-2023

Смешно аж плакать хочется... И эти люди у власти...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:09:29 13-10-2023

В прошлом году гл.врача "Пигмалиона" в суде заслушали , как сотрудники на бесплатные услуги оплату оформляли. А в этот ,во,как. Смех да и только. Бессовестные.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров