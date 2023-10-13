Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией

Масштабное мероприятие прошло в Москве

13 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Участники конференции / Фото предоставлено организаторами

12 октября в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти и управления в области обеспечения государственной общественной безопасности и противодействия коррупции".

Организатором конференции выступила межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области борьбы и противодействия коррупции "Национальный комитет общественного контроля".

Участие в ней принял и представитель Алтайского края Алексей Маликов. Он занимает пост советника председателя правления МОО "Национальный комитет общественного контроля", состоит в совете по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организацией "Офицеры России", возглавляет медицинскую клинику "Пигмалион" в Барнауле, является доктором медицинских наук и профессором.

Главная цель конференции – содействие реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом президента России от 16.08.2021 года №478, и обмена опытом между регионами страны в данной области.

А накануне мероприятия Алексей Маликов встретился с председателем правления МОО "Национального комитета общественного контроля", сопредседателем МАКК при МТПП Мансуром Юсуповым.

"Мы обсудили вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства РФ и региональными и муниципальными чиновниками в сфере здравоохранения и социальной защиты населения в Алтайском крае. Мансур Равилович отметил важность общественного контроля законодательных актов, распоряжений региональных чиновников на предмет лоббирования определённых интересов для выявления коррупционной составляющей", – отметил Маликов.

Все эти меры должны быть направлены на повышение социальной защиты населения и доступность медицинской помощи всем жителям края, добавил Алексей Маликов.