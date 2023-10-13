Гендиректор "Пигмалиона" Маликов принял участие в конференции по борьбе с коррупцией
Масштабное мероприятие прошло в Москве
13 октября 2023, 14:40, ИА Амител
12 октября в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти и управления в области обеспечения государственной общественной безопасности и противодействия коррупции".
Организатором конференции выступила межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области борьбы и противодействия коррупции "Национальный комитет общественного контроля".
Участие в ней принял и представитель Алтайского края Алексей Маликов. Он занимает пост советника председателя правления МОО "Национальный комитет общественного контроля", состоит в совете по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организацией "Офицеры России", возглавляет медицинскую клинику "Пигмалион" в Барнауле, является доктором медицинских наук и профессором.
Главная цель конференции – содействие реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом президента России от 16.08.2021 года №478, и обмена опытом между регионами страны в данной области.
А накануне мероприятия Алексей Маликов встретился с председателем правления МОО "Национального комитета общественного контроля", сопредседателем МАКК при МТПП Мансуром Юсуповым.
"Мы обсудили вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства РФ и региональными и муниципальными чиновниками в сфере здравоохранения и социальной защиты населения в Алтайском крае. Мансур Равилович отметил важность общественного контроля законодательных актов, распоряжений региональных чиновников на предмет лоббирования определённых интересов для выявления коррупционной составляющей", – отметил Маликов.
Все эти меры должны быть направлены на повышение социальной защиты населения и доступность медицинской помощи всем жителям края, добавил Алексей Маликов.
16:01:07 13-10-2023
Пчелы против мёда ?
16:05:23 13-10-2023
Гость (16:01:07 13-10-2023) Пчелы против мёда ?... Чтобы быть успешным в коррупции, нужно хорошо знать методы борьбы с ней. А ещё лучше иметь возможность влиять на эти методы)
16:03:52 13-10-2023
Ну да о коррупции он знает многое, но мне кажется знания не соответствуют целям мероприятия
16:56:14 13-10-2023
Смешно аж плакать хочется... И эти люди у власти...
19:09:29 13-10-2023
В прошлом году гл.врача "Пигмалиона" в суде заслушали , как сотрудники на бесплатные услуги оплату оформляли. А в этот ,во,как. Смех да и только. Бессовестные.