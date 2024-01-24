Гендиректор Wildberries дала показания по делу о сгоревшем складе
В маркетплейсе подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывают всестороннее содействие следствию
24 января 2024, 18:59, ИА Амител
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В маркетплейсе подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывают всестороннее содействие следствию.
Напомним, что склад в Шушарах загорелся 13 января. Пожар охватил площадь 70 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось лишь на следующий день.
По предварительной информации, ущерб от происшествия может превышать 10 млрд рублей.
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