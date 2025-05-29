Гендиректора "Алтайского управления водопроводов" обвиняют в превышении полномочий

По оценке следствия, действия нанесли ущерб бюджету Алтайского края на 14 млн рублей

29 мая 2025, 17:19, ИА Амител

Кадры с задержанным / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Генерального директора "Алтайского управления водопроводов" обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следователей, в 2023-2024 годах, являясь главой акционерного общества, мужчина поручил директору дочернего предприятия возместить затраты компании "Сбытсервис", которое в рамках договора начисляло и взыскивало средства, а также принимало и обрабатывало платежи от абонентов. При этом по договору комиссию за оплату услуг и обработку платежей системы "Город", комиссию за услуги банков, банковские и судебные расходы организация должна была компенсировать самостоятельно.

"Таким образом, своими противоправными действиями генеральный директор акционерного общества причинил ущерб бюджету края на сумму около 14 миллионов рублей в виде недополученного дохода", – добавили в СК.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ РФ по Алтайскому краю. Новоалтайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по пунктам "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности). После этого подозреваемый скрылся, однако был задержан благодаря оперативно-разыскным мероприятиям. Суд поместил обвиняемого под стражу.