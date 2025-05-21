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В Барнауле задержали руководителей фирмы, которая оставила аграриев без топлива

Фермеры начали массово обращаться в полицию еще в прошлом году

21 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция задержала фактических руководителей фирмы, которая оставила алтайских аграриев без денег и ГСМ. Как сообщают "Вести Алтай", уголовное дело по факту хищения средств ведет Главное следственное управление краевого главка МВД.

"С заявлениями в полицию фермеры стали массово обращаться в прошлом году, когда в разгар уборочной остались без обещанного топлива – ГСМ оптом и по привлекательной цене обещала поставить барнаульская фирма "Сибирский поток", – рассказали в сюжете.

Впоследствии менеджеры фирмы перестали выходить на связь, а ее директор Елена Архипова заявила, что является лишь номинальным руководителем. Правоохранители задержали ее сожителя Гарика Минасяна и его брата, оба находятся под стражей, а остальные участники схемы – под подпиской о невыезде.

Алтайский край сельское хозяйство полиция

Комментарии 9

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Гость

07:52:19 21-05-2025

Снова армяны ?

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Гость

07:53:38 21-05-2025

Значит когда аграрии остались без топлива из-за мошеннических схем, то нашли и задержали.
А когда граждане остаются без денег обманутые телефонными мошенниками... аааа ни чё не будет...!? Граждане сами виноваты?!...
А потом у нас спрашивают - а почему это у вас нет уверенности в завтрашнем дне?!?...

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гость

07:53:59 21-05-2025

"Фермеры начали массово обращаться в полицию еще в прошлом году"

Оперативно!

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Гость

07:58:03 21-05-2025

гость (07:53:59 21-05-2025) "Фермеры начали массово обращаться в полицию еще в прошлом г... хорошая работа требует хорошего перекура

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Гость

08:19:32 21-05-2025

Гость (07:58:03 21-05-2025) хорошая работа требует хорошего перекура... Мдя. В первом случае есть куча бумаг - договоры, счета, банковские документы на перевод, личные встречи прежде чем выйти на сделку и тд. Во втором идиоту позвонили из службы безопасности ион сам, без всего, отправил деньги на "безопасный счет". Ситуации схожи. Сарказм.

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Musik

08:32:24 21-05-2025

Гость (08:19:32 21-05-2025) Мдя. В первом случае есть куча бумаг - договоры, счета, банк... Получается так. Колхоз...

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Гость

09:11:12 21-05-2025

Чернильница

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Гость

14:38:36 21-05-2025

Гость (09:11:12 21-05-2025) Чернильница... ой. щас каждая третья

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Гость

14:38:12 21-05-2025

а как же это Алтайский Топливный союз пускает на свою территорию жуликов? а, гражданин Матвейко?!

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