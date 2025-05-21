В Барнауле задержали руководителей фирмы, которая оставила аграриев без топлива

Фермеры начали массово обращаться в полицию еще в прошлом году

21 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полиция задержала фактических руководителей фирмы, которая оставила алтайских аграриев без денег и ГСМ. Как сообщают "Вести Алтай", уголовное дело по факту хищения средств ведет Главное следственное управление краевого главка МВД.

"С заявлениями в полицию фермеры стали массово обращаться в прошлом году, когда в разгар уборочной остались без обещанного топлива – ГСМ оптом и по привлекательной цене обещала поставить барнаульская фирма "Сибирский поток", – рассказали в сюжете.

Впоследствии менеджеры фирмы перестали выходить на связь, а ее директор Елена Архипова заявила, что является лишь номинальным руководителем. Правоохранители задержали ее сожителя Гарика Минасяна и его брата, оба находятся под стражей, а остальные участники схемы – под подпиской о невыезде.