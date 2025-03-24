Гендиректора барнаульской компании "Эко-Комплекс" Карла приговорили к шести годам тюрьмы
Суд признал предпринимателя виновным в хищении 202 млн рублей путем растраты
24 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула признал виновным гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режим со штрафом 800 тысяч рублей.
Суд установил, что Карл, будучи гендиректором "Эко-Комплекса", с 1 июня 2018 года по 1 августа 2022 года использовал свое служебное положение и похитил путем растраты в пользу компании "ТБО" вверенное ему имущество – "вторичные материальные ресурсы" на сумму свыше 202,5 млн рублей. В результате этого "Эко-Комплексу", 100% акций которого принадлежат комитету по управлению муниципальной собственности Барнаула, причинили ущерб в особо крупном размере.
"В судебном заседании подсудимый отрицал вину по предъявленному обвинению, указав в числе прочего, что АО не является собственником отходов и вторичных ресурсов, размещенных на полигоне, собственником имущества являются отходообразователи", – добавили в пресс-службе.
В результате Карла признали виновным. Кроме тюремного срока и штрафа ему назначили запрет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортирования и размещения отходов производства и потребления сроком на три года.
Напомним, что АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.
Карла арестовали в октябре 2022 года. Как следует из материалов регионального УФСБ, он предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области. По версии следствия, работы велись без заключения гражданско-правовых сделок и оформления документов. Его защита называла обвинения юридически необоснованными.
12:03:22 24-03-2025
Погорел на мусоре с помойки.
12:14:40 24-03-2025
За что, Карл?
12:15:56 24-03-2025
украл 200 млн, штраф 0,8 млн. Неплохо
12:21:40 24-03-2025
Почитал - повникал, как нейтральный гражданин и исходя из того, что знаю из СМИ, думаю, что человеку попусту жизнь сломали. Единственную ошибку допустил, что не в устной, а в письменной форме не уведомил соответствующий комитет о своих планах и не получил одобрения. На словах мож что-то и было, а теперь не считается. Тогда по логике всех бомжей нашего города тоже надо пересажать, которые по мусоркам шарятся, расхищая капиталистическую собственность.
12:33:17 24-03-2025
Выйдет года через два, и до конца жизни будет жить припеваючи !!! 😎👍👏👏👏👏
12:35:22 24-03-2025
народный мусор "разбазаривал" ? я правильно понял ?
13:06:50 24-03-2025
25 лет назад витька антибиотик правильно переобутого прокурора наставлял, что за велосипед все здоровье в тюрьме оставить можно
13:12:49 24-03-2025
Еще взыскано 202 млн. и конфисковано все имущество, это то почему не пишите? Сломали жизнь из-за никому не принадлежащего и никому не нужного мусора, даже если он научился извлекать из него прибыль, кому убыток то? У нас администрация все разбазаривает (ошибка) - приватизирует, даже то, что реально приносит доход бюджету. Бред конечно, кто-то на горле у судьи стоял?
13:20:29 24-03-2025
Гость (13:12:49 24-03-2025) Еще взыскано 202 млн. и конфисковано все имущество, это то п... А вы погуглите, кто инициировал уголовное дело, и где раньше работал Карл.
14:06:43 24-03-2025
Гость (13:20:29 24-03-2025) А вы погуглите, кто инициировал уголовное дело, и где раньше... Некогда нам гуглить. К чему эти интриги? Напишите, да и все
13:35:21 24-03-2025
Гость (13:12:49 24-03-2025) Еще взыскано 202 млн. и конфисковано все имущество, это то п... Стесняюсь спросить, а откуда взялись 200 млн, всю жизнь копил?
15:22:31 24-03-2025
Гость (13:35:21 24-03-2025) Стесняюсь спросить, а откуда взялись 200 млн, всю жизнь копи... Ни от куда, взыскано, это не значит получено. Все что было нажито конфисковали и плюсом обязали выплатить 202 млн.
13:33:21 24-03-2025
А если бы он ничего не предпринял,то мусор оставался бы лежать,гнить,гореть,зато всё бы было чинно,благородно и по закону.Пусть ,лучше пропадёт,но не тронь?Я за то ,чтобы мусор перерабатывали и чтобы эта переработка приносила доход.Почему сами власти не вникают и не делают никаких попыток для решения подобных вопросов?Полная незаинтересованность и безразличие?
13:43:53 24-03-2025
какие все-таки огромные суммы крутятся в мусорном бизнесе.
13:56:01 24-03-2025
Осталось отсидеть 3 года, и на свободу к большим бабкам
13:56:11 24-03-2025
Сумму взяли с потолка, типа гипотетически можно было получить. Ну и сам факт того, что он на своей свалке собирал никому не принадлежащее вторсырье и за это сел - это просто бред. Явно есть заказчик, который либо в самой администрации города сидит, либо администрация у него на подсосе сидит.
15:14:10 24-03-2025
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