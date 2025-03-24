Гендиректора барнаульской компании "Эко-Комплекс" Карла приговорили к шести годам тюрьмы

Суд признал предпринимателя виновным в хищении 202 млн рублей путем растраты

24 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Мусор на полигоне / Фото Вячеслав Мельников, amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула признал виновным гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режим со штрафом 800 тысяч рублей.

Суд установил, что Карл, будучи гендиректором "Эко-Комплекса", с 1 июня 2018 года по 1 августа 2022 года использовал свое служебное положение и похитил путем растраты в пользу компании "ТБО" вверенное ему имущество – "вторичные материальные ресурсы" на сумму свыше 202,5 млн рублей. В результате этого "Эко-Комплексу", 100% акций которого принадлежат комитету по управлению муниципальной собственности Барнаула, причинили ущерб в особо крупном размере.

"В судебном заседании подсудимый отрицал вину по предъявленному обвинению, указав в числе прочего, что АО не является собственником отходов и вторичных ресурсов, размещенных на полигоне, собственником имущества являются отходообразователи", – добавили в пресс-службе.

В результате Карла признали виновным. Кроме тюремного срока и штрафа ему назначили запрет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортирования и размещения отходов производства и потребления сроком на три года.

Напомним, что АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.

Карла арестовали в октябре 2022 года. Как следует из материалов регионального УФСБ, он предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области. По версии следствия, работы велись без заключения гражданско-правовых сделок и оформления документов. Его защита называла обвинения юридически необоснованными.