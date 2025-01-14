Украли мусор? Как барнаульский суд создает прецедент по уголовному делу Карла

Приговор по уголовному делу Виктора Карла имеет значение и для судебно-правовой системы РФ, и для дальнейшего функционирования "мусорной" отрасли

14 января 2025, 15:00, ИА Амител

Мусор на полигоне/ Фото Вячеслав Мельников, amic.ru

Судебный процесс по делу гендиректора компании "Эко-Комплекс" Виктора Карла в Барнауле близится к завершению, пишет ИА "Атмосфера". Напомним, компания эксплуатирует полигон ТБО, а против Карла выдвинуто обвинение в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, гендиректор "Эко-Комплекса" без оформления договоров разрешил новосибирской фирме вести на полигоне обработку и вывоз вторсырья. Потери предприятия оценены на сумму 202 млн рублей.

Впрочем, Карл все обвинения отрицает. Вспоминаем самые важные моменты по этому резонансному делу.

АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.



Виктор Карл – гендиректор "Эко-Комплекса" с января 2017 года. Ранее работал начальником отдела по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, участвовал в командировках в зону проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа.

Особо крупное хищение

Гендиректора компании "Эко-Комплекс" Виктора Карла арестовали в октябре 2022 года. Как следует из материалов регионального УФСБ (на основании которых возбудили уголовное дело), Карл предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области. По версии следствия, работы велись без заключения гражданско-правовых сделок и оформления документов.

Следствие полагает, что Карл с 2018 по 2022 год позволял новосибирской компании собирать на барнаульском полигоне ТКО вторсырье – стекло, пластик, металл – и вывозить его.

Изначально, по оценкам правоохранителей, потери барнаульского предприятия составили 7,3 млн рублей. Однако через некоторое время в обвинительном заключении появилась сумма уже в 202 млн рублей. А дело квалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение путем растраты в особо крупном размере").

Интересный факт: после завершения расследования дело передали на рассмотрение в Ленинский районный суд. Однако органы уголовного преследования сочли изначально назначенных судей "необъективными" и добились, чтобы в декабре 2023 года дело передали в Октябрьский районный суд.



Как указывает "Атмосфера", после поступления материалов в суд из правоохранительных органов уволилась следователь, которая занималась делом Карла.С октября 2022 года Карл находится под стражей. Правоохранители аргументируют, что эта мера необходима, дабы избежать давления на свидетелей.

Можно ли украсть мусор?

Юридически необоснованными считает обвинения, предъявленные Карлу, его адвокат Максим Гордеев.

Он указывает: обвинение выстраивается на заключении договора аренды, позволившего ООО "ТБО" осуществить сбор и вывоз вторичных ресурсов (бумаги, покрышек, пластиковых бутылок) с территории мусорного полигона.

"Данные обстоятельства, очевидно, свидетельствуют о гражданско-правовом характере рассматриваемых отношений и об отсутствии признаков состава уголовно-наказуемого деяния, поскольку права собственности на мусор у предприятия, при размещении отходов, не возникает, а поступающие на полигон ТКО не имеют потребительской ценности", – уверен юрист.

Поскольку в Алтайском крае нет раздельного сбора мусора, все отходы поступают на полигон. Но при этом нужно соблюдать закон РФ (от 25 июля 2017 года № 1589-р) , запрещающий захоронение отходов, в составе которых полезные компоненты.

И регулярно природоохранный прокурор привлекает к ответственности за хранение на полигоне мусора, не подлежащего захоронению.

Чтобы избежать этой юридической коллизии, Карл и заключил договор с лицензированной организацией из Новосибирска, которая в установленном законом порядке собирала мусор и отвозила это на мусоросортировочные заводы для обработки и утилизации.

Для соблюдения этого закона и был заключен договор с ООО "ТБО", утверждает Гордеев.

"АО "Эко-Комплекс" – не база по сбору вторичного сырья, а полигон бытовых отходов, то есть место для захоронения мусора. Согласно закону, на полигоне не могут находиться полезные отходы – вторичные ресурсы. Лицензии на обработку отходов путем извлечения полезных фракций у АО никогда не было. Договоры на захоронение отходов не предусматривали перехода права собственности на них к "Эко-Комплексу", – объясняет адвокат.По его словам, мусор, находящийся на полигоне, ничего не стоит, на баланс предприятия не принимается и ему не принадлежит. А это значит, что юридически растратить мусор Карл не мог, подчеркивает Гордеев.

Более того, АО "Эко-Комплекс" должен был весь мусор захоронить, дополнительно потратив на это средства. Карл же сумел не только избежать расходов, но и принес совокупный доход на 15 млн рублей.

Максим Гордеев указывает, что такое произошло впервые за 49 лет существования полигона. Однако следствие почему-то увидело ущерб аж на 202 млн рублей.

"Сумма взята из оценочной экспертизы изъятого вторсырья, что является некорректным", – говорит адвокат.

Генеральный директор ЭКЦ "Независимая экспертиза" Валентина Гуляева готовила заключение на экспертизу, где был указан ущерб в размере 202 млн рублей. По ее словам, методологически оценка была проведена неверно. "Мы не знаем точно, какая сумма бы вышла. Но даже те аналоги для расчета, на которые ссылаются в проведенной экспертизе, они их почему-то не использовали. Вот и вышла какая-то мифическая сумма, непонятно откуда взявшаяся", – подчеркнула специалист.

Кроме того, говорит Гуляева, нужно еще определиться с тем, что все-таки считать ущербом.

"Сначала надо извлечь те самые "полезные отходы" из горы мусора, а они считают, что все привозится и сдается уже полностью очищенное. То есть необходимо сперва вложиться, поэтому методологически неверно рассчитано, затраты совсем не учтены. Там еще много разных нарушений – как вес вывезенного мусора считали, сколько в нем процентов вторичного сырья, например", – добавила директор ЭКЦ.

С этим согласен и ответственный разработчик Территориальной схемы по обращению с отходами на территории Алтайского края, ведущий инженер Института водных и экологических проблем СО РАН Виктор Резников. По его словам, действия Карла к тому же позволили частично разгрузить Барнаульский полигон, который фактически уже переполнен.

"Более того, если теоретически предположить, что у "Эко-Комплекса" была бы лицензия на утилизацию мусора, то жителям Барнаула пришлось бы платить тариф в разы больше существующего. Это недешевое удовольствие. Туда бы, в том числе, закладывались деньги на транспортировку отходов. Карл разрешил перерабатывать мусор, брать какие-то вещи с полигона и тем самым стал освобождать место. Да за это только спасибо можно человеку сказать. Он делал доброе дело, помогал городу", – говорит Резников.

А что говорят эксперты?

Согласно анализу, который провело ИА "Атмосфера", российские суды не считают, что компании, эксплуатирующие полигоны, или региональный оператор по обращению с ТКО получают право собственности на мусор, а также вторичные ресурсы, извлекаемые из коммунальных отходов или собранные раздельно.

"Трудность возникает применительно к отходам, которые не подлежат захоронению. То есть их нельзя закопать в землю по закону, их надо перерабатывать или утилизировать. Но для того чтобы утилизацию проводить, надо иметь лицензию. А такой лицензией располагает не каждый предприниматель. Вот, например, наш барнаульский полигон не располагает такой лицензией", – обратил внимание на одном из заседаний суда доцент кафедры гражданского права института АлтГУ Дмитрий Пятков.В итоге, по словам Дмитрия Пяткова, отходы, не подлежащие захоронению, лежат на полигоне и ждут, когда появится какой-нибудь претендент на их утилизацию, заберет и сделает из них что-то полезное.

И все же в Алтайском крае возник прецедент возбуждения уголовного дела по факту "растраты" мусора, поступившего на полигон.

По мнению ИА "Атмосфера", приговор по уголовному делу Виктора Карла имеет значение и для судебно-правовой системы РФ, и дальнейшего функционирования "мусорной" отрасли.

И уж точно существующий правовой дефект в нормативном регулировании может затормозить переработку отходов. А в итоге под вопросом окажется и сам результат мусорной реформы в стране.