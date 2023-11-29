Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине в Харьковской области
Он погиб 28 ноября
29 ноября 2023, 23:11, ИА Амител
Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он подорвался на мине в Харьковской области. О его гибели сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища.
Согласно имеющимся данным, российский генерал погиб вчера, 28 ноября, неподалеку от города Изюм.
Завадский был выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Позднее, в 2010-м, он окончил Общевойсковую академию ВС РФ. После этого служил на различных должностях в армии – прошел путь от командира учебного танкового полка до командира мотострелковой дивизии. Позднее, с 2018 по 2021 год, командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. На момент гибели был заместителем 14-го Армейского корпуса.
У Завадского осталась семья. Его сын поступил в Тверское суворовское военное училище. Сам Завадский участвовал в парадах Победы на Красной площади.
23:54:42 29-11-2023
Что делал генерал в Харьковской области?
07:11:25 30-11-2023
Гость (23:54:42 29-11-2023) Что делал генерал в Харьковской области?... Воевал.
08:07:55 30-11-2023
Гость (07:11:25 30-11-2023) Воевал.... Тяжелое слово воевал, а мог до пенсии дожить и внукам небылицы рассказывать.
06:38:03 30-11-2023
Герой! Маршал Жуков в 1941 тоже лично обьезжал линию фронта на автомобиле.
07:17:52 30-11-2023
Вечная память.
08:17:22 30-11-2023
Гость (07:17:52 30-11-2023) Вечная память.... Через поколение, кроме немногих знавших, забудут. Об этом, еще очень давно, сказал царь Соломон, один из умнейших, когда то живших и живущих на земле. Кстати, за время его правления его царство ни с кем не воевало, хотя врагов по всему периметру было пруд пруди, как сейчас. Государство и народ цвело и пахло.
10:26:08 30-11-2023
Гость (08:17:22 30-11-2023) Через поколение, кроме немногих знавших, забудут. Об этом, е... царь Соломон- это мифологический персонаж, реальное существование которого, учеными не доказано. это так, для общего развития.
09:29:22 30-11-2023
Говорят в тылу и от своей же мины. Мне вот всегда интересно, почему новости так делают? Говорят о гибели высокопоставленных а о гибели солдат не говорят. Он перемещался с группой. А остальные не в счет получается у нас...так перхоть о которой нет смысла говорить.
09:33:23 30-11-2023
Гость (09:29:22 30-11-2023) Говорят в тылу и от своей же мины. Мне вот всегда интересно,... Потому что иди уроки учи, школота.