Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине в Харьковской области

Он погиб 28 ноября

29 ноября 2023, 23:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он подорвался на мине в Харьковской области. О его гибели сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища.

Согласно имеющимся данным, российский генерал погиб вчера, 28 ноября, неподалеку от города Изюм.

Завадский был выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Позднее, в 2010-м, он окончил Общевойсковую академию ВС РФ. После этого служил на различных должностях в армии – прошел путь от командира учебного танкового полка до командира мотострелковой дивизии. Позднее, с 2018 по 2021 год, командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. На момент гибели был заместителем 14-го Армейского корпуса.

У Завадского осталась семья. Его сын поступил в Тверское суворовское военное училище. Сам Завадский участвовал в парадах Победы на Красной площади.