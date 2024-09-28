Генетик назвал идеальный продукт для снижения холестерина

Употреблять его нужно ежедневно

28 сентября 2024, 12:18, ИА Амител

Овсяная каша с фруктами и ягодами / Фото: unsplash.com

Снизить уровень холестерина поможет овсяная каша, заявил генетик Тим Спектор в интервью для Coventry Live.

По его словам, это блюдо богато железом, витаминами В и белком.

Кроме того, овсянка содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, которая контролирует уровень "плохого" холестерина. Однако для его снижения употреблять кашу нужно ежедневно.

При этом выбирать крупу нужно из необработанного овса с высоким содержанием отрубей. Очищенный овес, который представлен в виде хлопьев, в этом плане практически бесполезен.