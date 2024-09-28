Генетик назвал идеальный продукт для снижения холестерина
Употреблять его нужно ежедневно
28 сентября 2024, 12:18, ИА Амител
Овсяная каша с фруктами и ягодами / Фото: unsplash.com
Снизить уровень холестерина поможет овсяная каша, заявил генетик Тим Спектор в интервью для Coventry Live.
По его словам, это блюдо богато железом, витаминами В и белком.
Кроме того, овсянка содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, которая контролирует уровень "плохого" холестерина. Однако для его снижения употреблять кашу нужно ежедневно.
При этом выбирать крупу нужно из необработанного овса с высоким содержанием отрубей. Очищенный овес, который представлен в виде хлопьев, в этом плане практически бесполезен.
17:12:08 28-09-2024
Так вот почему лошади такие здоровые и умные!
А я буду мясо есть.