Названы семь продуктов, которые способствуют восстановлению печени
Среди них — капуста, куркума и сельдерей
10 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Кочан капусты / Фото: unsplash.com
Печень до последнего не проявляет боли даже при необратимых процессах, поэтому важно заботиться о ее здоровье, отказываясь от вредных привычек и включая в рацион полезные продукты. Токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием "Доктор Питер" выделил несколько продуктов, способствующих восстановлению органа:
- капуста помогает очищать печень от токсинов, улучшая состояние кожи и волос;
- сельдерей содержит эфирные масла, которые положительно влияют на работу печени и предотвращают ее ожирение;
- оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, восстанавливающими печень и сердечно-сосудистую систему;
- куркума стимулирует выработку желчи и тормозит канцерогенные процессы;
- кефир нормализует обмен веществ и обладает желчегонным действием;
- ягоды (черника, малина, клюква) содержат антиоксиданты, защищающие печень;
- цикорий помогает снижать уровень холестерина и улучшает работу печени.
Ранее доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос.
23:30:39 10-09-2024
Вот общетзвестно что от капусты титьки растут.
А вот печень... Может быть пить меньше? Не, не вариант.