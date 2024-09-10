НОВОСТИЗдоровье

Названы семь продуктов, которые способствуют восстановлению печени

Среди них — капуста, куркума и сельдерей

10 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Кочан капусты / Фото: unsplash.com
Кочан капусты / Фото: unsplash.com

Печень до последнего не проявляет боли даже при необратимых процессах, поэтому важно заботиться о ее здоровье, отказываясь от вредных привычек и включая в рацион полезные продукты. Токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием "Доктор Питер" выделил несколько продуктов, способствующих восстановлению органа:

  • капуста помогает очищать печень от токсинов, улучшая состояние кожи и волос;
  • сельдерей содержит эфирные масла, которые положительно влияют на работу печени и предотвращают ее ожирение;
  • оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, восстанавливающими печень и сердечно-сосудистую систему;
  • куркума стимулирует выработку желчи и тормозит канцерогенные процессы;
  • кефир нормализует обмен веществ и обладает желчегонным действием;
  • ягоды (черника, малина, клюква) содержат антиоксиданты, защищающие печень;
  • цикорий помогает снижать уровень холестерина и улучшает работу печени.

Ранее доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 1

Avatar Picture
Musik

23:30:39 10-09-2024

Вот общетзвестно что от капусты титьки растут.
А вот печень... Может быть пить меньше? Не, не вариант.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров