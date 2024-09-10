Названы семь продуктов, которые способствуют восстановлению печени

Среди них — капуста, куркума и сельдерей

10 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Кочан капусты / Фото: unsplash.com

Печень до последнего не проявляет боли даже при необратимых процессах, поэтому важно заботиться о ее здоровье, отказываясь от вредных привычек и включая в рацион полезные продукты. Токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием "Доктор Питер" выделил несколько продуктов, способствующих восстановлению органа:

капуста помогает очищать печень от токсинов, улучшая состояние кожи и волос;

помогает очищать печень от токсинов, улучшая состояние кожи и волос; сельдерей содержит эфирные масла, которые положительно влияют на работу печени и предотвращают ее ожирение;

содержит эфирные масла, которые положительно влияют на работу печени и предотвращают ее ожирение; оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, восстанавливающими печень и сердечно-сосудистую систему;

богато ненасыщенными жирными кислотами, восстанавливающими печень и сердечно-сосудистую систему; куркума стимулирует выработку желчи и тормозит канцерогенные процессы;

стимулирует выработку желчи и тормозит канцерогенные процессы; кефир нормализует обмен веществ и обладает желчегонным действием;

нормализует обмен веществ и обладает желчегонным действием; ягоды (черника, малина, клюква) содержат антиоксиданты, защищающие печень;

(черника, малина, клюква) содержат антиоксиданты, защищающие печень; цикорий помогает снижать уровень холестерина и улучшает работу печени.

Ранее доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос.