Поступить на целевое станет сложнее, а садоводы смогут рассчитывать на бесплатный газопровод

02 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Вся инфографика к материалу: amic.ru

В мае не ожидается по-настоящему громких изменений в законодательстве. Тем не менее некоторые утвержденные нововведения, пусть и не вызвали бурю споров в обществе, значительно изменят жизнь россиян. Так, некоторых граждан обяжут проходить геномную регистрацию, а фермеров начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом. Кроме того, изменения ждут студентов: им станет сложнее поступить на целевое обучение.

Об этих и других важных изменениях, которые вступают в силу в мае 2024 года, – в карточках на amic.ru.

1 Повышение пенсий Категорий, которые могут рассчитывать на прибавку в мае, совсем немного. Так, с первого числа пенсии пересчитают членам гражданских летных экипажей и сотрудникам угольной промышленности. Эти категории получают надбавки за вредность и тяжелые условия труда, которые корректируют четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер повышения у каждого индивидуален – все зависит от стажа и среднемесячного заработка. Кроме того, пенсия станет больше у тех, кому в апреле исполнилось 80 лет. Пенсионеры, достигшие этого возраста, начинают получать фиксированную выплату к пенсии в удвоенном размере. В 2024 году размер повышения – 8134 рубля 88 копеек.

2 Штрафы за навоз С 3 мая в России введут штрафы за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета. Должностным лицам за нарушение придется заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 250 до 350 тысяч рублей. Штрафы за повторное нарушение будут больше. Для должностных лиц – 40-50 тысяч рублей, для ИП – 60-70 тысяч рублей, для юрлиц – 350-450 тысяч рублей. Почему власти вообще озаботились проблемой навоза? Дело в том, что при неправильном обращении он может нанести вред как человеку, так и окружающей среде. Навоз может содержать в себе опасные возбудители, которые вызывают эпидемии. Поэтому отдельно прописаны штрафы для случаев, когда неправильное обращение с навозом привело к серьезным последствиям: нанесло вред здоровью людей или природе, привело к эпидемии или эпизоотии. Должностных лиц в этом случае будут штрафовать на 50-60 тысяч рублей, ИП – на 80-90 тысяч рублей, а юрлиц – на 500-600 тысяч рублей. При этом даже за самое первое нарушение деятельность ИП или юрлица вполне могут приостановить на срок до 90 суток.

3 Газификация садоводств С 1 мая российское правительство расширяет программу бесплатной газификации. Теперь в нее будут включены и садоводческие товарищества. Речь идет о тех СНТ, которые находятся в границах населенных пунктов. Раньше по социальной программе газ могли подвести только до границ товарищества. Затем владельцы домов и участков вынуждены были "тянуть" газопровод за собственный счет. Теперь они смогут рассчитывать на то, что ресурс им проведут до самой границы участка, что существенно сократит собственные расходы. Чтобы поучаствовать в программе, нужно подать заявку в газораспределительную организацию. Сделать это может как председатель СНТ, так и каждый владелец участка. При этом важно, чтобы решение о догазификации было принято на общем собрании членов товарищества. Протокол этого собрания обязательно нужно приложить к заявке. Еще одно обязательное условие – у собственника должны быть все правоустанавливающие документы как на дом, так и на участок.

4 Геномная регистрация Родственников людей, которые числятся пропавшими без вести, обяжут пройти геномную регистрацию. Это процесс, когда у человека берут генетический материал (как ПЦР-тест) и заносят его в базу. Такой способ помогает установить личность обнаруженного, но неопознанного тела. Под закон о геномной регистрации попадают кровные родственники: братья и сестры, родители и дети. Заниматься сбором материала и его регистрацией будут органы предварительного следствия и органы дознания, а помогать им будут эксперты-криминалисты. Геномная информация будет храниться до тех пор, пока пропавшего без вести человека не найдут и не опознают. При этом установлен максимальный срок хранения – 70 лет. По состоянию на конец 2023 года в розыске находилось почти 28 тысяч человек, а в полиции было заведено более 12 тысяч дел о неопознанных трупах.

5 Изменения в целевом обучении С 1 мая начнут действовать поправки в закон "Об образовании", которые касаются целевого обучения. Правительство изменило порядок, по которому абитуриенты заключают договоры со своими будущими работодателями, берущими на себя расходы на обучение. Так, ранее не было установлено максимального срока отработки. В законе был прописан только минимальный срок – три года. Теперь власти ограничили отработку пятью годами – на более долгий срок договор заключать нельзя. Момент, в который заключается договор, тоже изменили. Раньше документ подписывали еще до официального зачисления в университет. Теперь договор можно будет заключить только после зачисления. Но самым важным изменением эксперты считают то, что абитуриенты больше не смогут заключать несколько целевых договоров. Например, раньше будущий студент мог заранее подписать сразу два документа по разным специальностям. А потом выбрать тот, по которому он проходит по конкурсу. Новая редакция закона гласит, что абитуриент может заключить лишь один договор и лишь с одним заказчиком. Поэтому теперь выпускникам школ придется тщательнее продумывать свое будущее и выбирать направление с умом. Взять себе несколько "запасных" вариантов не получится. Поменялись правила и для заказчиков. Теперь они обязаны публиковать все свои "целевые" предложения на официальном портале "Работа России". А уже на нем абитуриенты смогут изучить варианты и выбрать подходящий. Соответствующего раздела еще нет, но он должен появиться в ближайшее время. Кстати, никакой привязки к месту жительства в этом разделе не будет. Абитуриент сможет выбрать будущего работодателя в любом регионе страны.