К экзамену на права теперь допустят не всех, а призывать в армию начнут людей старше 27 лет

01 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Вся инфографика к материалу: amic.ru

Сразу несколько изменений в законодательстве, которые существенно изменят жизнь многих россиян, вступят в силу в апреле. Так, весенний призыв на военную службу, который начнется 1 числа, впервые проведут по новым правилам: служить в армии начнут в том числе и люди старше 27 лет. А некоторые, казалось бы, незначительные изменения в квартире начнут считаться перепланировкой и потребуют согласования. Ну а часть россиян получит прибавку к пенсии.

Об этих и других важных законах, которые вступят в силу в апреле 2024 года, - в карточках amic.ru.

1 Повысят пенсию, но не всем 1 апреля российское правительство проведет традиционную индексацию социальных пенсий. Их в России получает несколько категорий граждан. Например, это инвалиды всех групп и члены семей, потерявших кормильца. Кроме того, социальная пенсия положена россиянам, которые уже достигли пенсионного возраста, но на страховую пенсию у них не хватает стажа. Прибавку также получат военные и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, участники ВОВ и те, кто пострадал от радиационных или техногенных катастроф. Повышение составит 7,5%. Подсчитать, сколько оно будет в рублях, невозможно: разные категории льготников получают разную пенсию. Но в Правительстве РФ сообщили, что индексация коснется более 4 млн россиян. Подробнее о повышении пенсий с 1 апреля читайте в нашем материале.

2 Весенний призыв с новым призывным возрастом 1 апреля (и это не шутка) в России традиционно начинается весенний призыв. Но этот год - особенный: в силу вступают изменения, принятые в прошлом году. Прежде всего речь идет о повышении призывного возраста. Теперь повестки в военкомат начнут получать молодые люди от 18 до 30 лет. Но не все россияне от 27 до 30 лет подлежат службе. Закон обратной силы не имеет, а потому призывать тех, кому исполнилось 27 до 31 декабря 2023 года, не будут. Еще одно изменение касается повесток. Теперь призывника могут привлечь за уклонительство, даже если ему не присылали повестку. Об этом "Фонтанке" рассказал рассказал военный комиссар Марат Урмансов. По его словам, молодой человек, подлежащий призыву, должен сам явиться в военкомат. В противном случае ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Что касается электронных повесток, то пока они будут лишь дублировать бумажные. Чтобы система заработала, в России должны запустить единый реестр воинского учета. А это планируют сделать только к осеннему призыву.

3 Изменения в экзамене на права С 1 апреля начнут действовать новые правила сдачи на права. Что касается самого экзамена, процедуру немного упростили. Количество максимально допустимых штрафных баллов, которые экзаменуемый может получить на "практике", увеличили с 5 до 7. Сделали это для того, чтобы ученики не "валились" из-за мелких промахов. Теперь у них будет больше шансов собраться и все же сдать экзамен, не уходя на пересдачу. А вот быстро попробовать получить права повторно теперь не получится. Срок, который нужно выдержать перед очередной попыткой после трех провалов, увеличили. Сейчас на четвертую пересдачу можно прийти не раньше, чем через месяц и не позже, чем через три. С апреля сдать практический экзамен повторно можно будет только через полгода и не позднее, чем через 9 месяцев. Кроме того, новые поправки в закон запрещают сдавать на права трем категориям граждан: тем, кого лишили прав на управление автомобилем;

водителям, которые не выполнили условия возврата удостоверения по истечении срока лишения;

тем, кого лишили права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобилями;

тем, кого лишили прав за езду в нетрезвом виде. Этим категориям разрешат прийти на экзамен только через год с момента совершения правонарушения. Ну а для тех, кто ничего не нарушает, есть хорошие новости. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, автоматически продлят еще на три года.

4 Перепланировка квартир С 1 апреля вступит в силу новый порядок оформления перепланировки квартиры. Теперь многие изменения внутри квартиры, которые считались реконструкцией, будут считаться перепланировкой и потребуют согласования с муниципальными властями. И речь далеко не только о ремонтных работах, после которых меняется площадь комнат. Перенос дверного или оконного проема, оборудование кладовой, установка перегородок и замена полов в доме с деревянными перекрытиями тоже потребуют согласования. Часть изменений будут считаться "переустройством" - например, замена газовой плиты на электрическую или ванны на душ. Это тоже нужно будет документально заверять. При этом сам процесс согласования упростили. Сведения о проведенной перепланировке нужно будет направить в согласующий орган местной власти. У ведомства будет 30 дней, чтобы заверить все изменения и выдать акт приемки и технический план. После этого документы нужно будет передать в Росреестр - там должны внести необходимые изменения за пять дней. После этого перепланировка будет официально считаться завершенной.

5 Запрет "наливаек" в жилых домах Регионы с 1 апреля получат право самостоятельно запрещать работу "наливаек" в многоквартирных домах. Так называют магазины, которые могут работать и круглосуточно, торгуя при этом алкоголем. Такая возможность у них есть благодаря регистрации в ЕГРЮЛ в качестве заведения общепита. Для этого магазину достаточно соблюсти несложные требования: восемь посадочных мест и горячие блюда в меню. Теперь же местные власти смогут ограничить время продажи алкоголя в подобных заведениях, расположеных в жилых домах. Работать после установленного времени смогут лишь полноценные рестораны. "Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить", - пояснил изменения в законодательстве спикер Госдумы Вячеслав Володин. Регионы давно пытаются навести порядок в этой сфере. В частности, вопрос "наливаек" не первый год обсуждают и в Алтайском крае. Его поднимали в том числе даже на последней сессии. Теперь у жильцов многоквартирных домов есть все основания надеяться, что вскоре наболевший вопрос с "наливайками" разрешится.

6 Ремонт памятников ВОВ Местным властям с 17 апреля станет проще ремонтировать памятники, посвященные Великой Отечественной Войне. Вступит в силу закон, который разрешит проводить косметический ремонт без историко-культурной экспертизы. Такие мемориалы считаются объектами культурного наследия. И чтобы провести на таком объекте ремонт любой сложности, нужно проделать колоссальную работу: подготовить научно-проектную документацию, провести экспертизу и найти подрядчиков со специальной лицензией. Все это заметно увеличивает стоимость ремонта и усложняет жизнь местным властям. Из-за этого в некоторых населенных пунктах памятники могут пребывать не в самом лучшем состоянии. Теперь властям должно стать проще содержать мемориалы в порядке. Без экспертизы, например, можно будет проводить малярные и штукатурные работы, класть плитку и оформлять газон. Полный список разрешенных видов ремонта вскоре подготовит Минкульт.