Генпрокуратура ФРГ не стала закрывать следствие о диверсии на "Северных потоках"
Ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"
06 февраля 2024, 21:01, ИА Амител
Генеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает РБК.
"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", – заявили там.Напомним, что ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках". При этом в публикации заявляли, что само следствие работу не завершило – речь идет лишь об окончании работы специалистов внутри страны.
21:55:42 06-02-2024
если захотят, то найдут правду!
22:26:42 06-02-2024
Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследование до логического конца и виновник понесëт заслуженное наказание
06:59:56 07-02-2024
Гость (22:26:42 06-02-2024) Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследов... Да-да, вот прямо так и скажут - американцы взорвали) найдут каких-нибудь цыган и представят их виновными.
07:12:27 07-02-2024
Гость (22:26:42 06-02-2024) Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследов... Если хозяин разрешит.
07:19:47 07-02-2024
Намекают Байдену, что надо башлять