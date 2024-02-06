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Генпрокуратура ФРГ не стала закрывать следствие о диверсии на "Северных потоках"

Ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"

06 февраля 2024, 21:01, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com
Фото: seymourhersh.substack.com

Генеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает РБК.

"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", – заявили там.Напомним, что ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках". При этом в публикации заявляли, что само следствие работу не завершило – речь идет лишь об окончании работы специалистов внутри страны.

Политика

Комментарии 5

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Гость

21:55:42 06-02-2024

если захотят, то найдут правду!

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Гость

22:26:42 06-02-2024

Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследование до логического конца и виновник понесëт заслуженное наказание

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Гость

06:59:56 07-02-2024

Гость (22:26:42 06-02-2024) Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследов... Да-да, вот прямо так и скажут - американцы взорвали) найдут каких-нибудь цыган и представят их виновными.

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Гость

07:12:27 07-02-2024

Гость (22:26:42 06-02-2024) Настоящий арийский дух. Уж немцы-то точно доведут расследов... Если хозяин разрешит.

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Гость

07:19:47 07-02-2024

Намекают Байдену, что надо башлять

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