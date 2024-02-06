Генпрокуратура ФРГ не стала закрывать следствие о диверсии на "Северных потоках"

Ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"

06 февраля 2024, 21:01, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Генеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает РБК.

"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", – заявили там.Напомним, что ранее шведское издание Aftonbladet сообщало, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках". При этом в публикации заявляли, что само следствие работу не завершило – речь идет лишь об окончании работы специалистов внутри страны.