СМИ: Швеция планирует завершить расследование диверсий на "Северных потоках"

Власти, вероятно, не смогли найти подозреваемого в своей стране

06 февраля 2024, 19:55, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Прокуратура Швеции завершит расследование по делу о диверсиях на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Aftonbladet.

"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", – сказано в публикации.

Расследование велось совместно с Германией. В публикации отмечается, что завершение работы шведских правоохранителей не означает прекращение следственных мероприятий.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Американский журналист Сеймур Херш высказывал свою версию. Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.

Расследованием занимались сразу несколько стран. Западные СМИ сообщали, что следствие якобы пришло к выводу, что взрыв устроила Украина.