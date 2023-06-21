Генпрокуратура признала WWF* нежелательной организацией

В ведомстве подчеркнули, что экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере

21 июня 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности Всемирного фонда природы (WWF, включен Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

Там отметили, что так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере, мешают реализации политического курса по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территорий. Организация разрабатывает легитимизацию ограничений, которые перенесут трассу Северного морского пути в сторону зоны США.

Сами инициативы направлены на крупные предприятия в нефтегазовой отрасли и сфере энергетики, а также на тех, кто занимается разработкой месторождений. Применительно к предприятиям, которые являются исполнителями национальных программ, WWF* создал ряд подконтрольных некоммерческих организаций для сбора данных и подготовке якобы независимых оценок, которые сковывают экономическое развитие РФ.

Кроме того, WWF* сформировал рейтинг экологической ответственности компаний в разных сферах, который ведется тенденциозно в соответствии с субъективными стандартами и критериями, определяемыми самим фондом.

*Организация признана иностранным агентом