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Генпрокуратура признала WWF* нежелательной организацией

В ведомстве подчеркнули, что экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере

21 июня 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности Всемирного фонда природы (WWF, включен Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

Там отметили, что так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере, мешают реализации политического курса по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территорий. Организация разрабатывает легитимизацию ограничений, которые перенесут трассу Северного морского пути в сторону зоны США. 

Сами инициативы направлены на крупные предприятия в нефтегазовой отрасли и сфере энергетики, а также на тех, кто занимается разработкой месторождений. Применительно к предприятиям, которые являются исполнителями национальных программ, WWF* создал ряд подконтрольных некоммерческих организаций для сбора данных и подготовке якобы независимых оценок, которые сковывают экономическое развитие РФ. 

Кроме того, WWF* сформировал рейтинг экологической ответственности компаний в разных сферах, который ведется тенденциозно в соответствии с субъективными стандартами и критериями, определяемыми самим фондом.

*Организация признана иностранным агентом

Комментарии 3

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Гость

23:32:26 21-06-2023

Нифига себе. Шпионы!

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Гость

09:22:02 22-06-2023

Да это давно понятно по их действиям что все усилия их строго направлены в пользу только пиндосов.

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Гость

10:40:25 22-06-2023

Все эти "зелёные" во всём мире на самом деле- узаконенный рэкет. В случае же с WWF - международный. И это давно было известно, неонятно, почему государство их присутствие вообще допускало, как, кстати, и "религиозных" проповедников, среди которых шпионы через одного...

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