Генпрокуратура признала WWF* нежелательной организацией
В ведомстве подчеркнули, что экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере
21 июня 2023, 22:23, ИА Амител
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности Всемирного фонда природы (WWF, включен Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
Там отметили, что так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность используется фондом как прикрытие для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности для России в экономической сфере, мешают реализации политического курса по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территорий. Организация разрабатывает легитимизацию ограничений, которые перенесут трассу Северного морского пути в сторону зоны США.
Сами инициативы направлены на крупные предприятия в нефтегазовой отрасли и сфере энергетики, а также на тех, кто занимается разработкой месторождений. Применительно к предприятиям, которые являются исполнителями национальных программ, WWF* создал ряд подконтрольных некоммерческих организаций для сбора данных и подготовке якобы независимых оценок, которые сковывают экономическое развитие РФ.
Кроме того, WWF* сформировал рейтинг экологической ответственности компаний в разных сферах, который ведется тенденциозно в соответствии с субъективными стандартами и критериями, определяемыми самим фондом.
*Организация признана иностранным агентом
23:32:26 21-06-2023
Нифига себе. Шпионы!
09:22:02 22-06-2023
Да это давно понятно по их действиям что все усилия их строго направлены в пользу только пиндосов.
10:40:25 22-06-2023
Все эти "зелёные" во всём мире на самом деле- узаконенный рэкет. В случае же с WWF - международный. И это давно было известно, неонятно, почему государство их присутствие вообще допускало, как, кстати, и "религиозных" проповедников, среди которых шпионы через одного...