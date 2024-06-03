Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США и Европе о теракте на СП

Немецкое ведомство уклоняется от сотрудничества с российской стороной

03 июня 2024, 19:39, ИА Амител

Место взрыва / Фото: seymourhersh.substack.com

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США и страны Европы, Германии, Франции и Кипру в рамках расследования терактов на "Северных потоках". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что компетентные органы этих стран не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с РФ.

Вместе с тем государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а потому их ведомства должны принимать меры по расследованию терроризма, содействовать в добывании доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности.