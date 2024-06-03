Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США и Европе о теракте на СП
Немецкое ведомство уклоняется от сотрудничества с российской стороной
03 июня 2024, 19:39, ИА Амител
Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США и страны Европы, Германии, Франции и Кипру в рамках расследования терактов на "Северных потоках". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что компетентные органы этих стран не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с РФ.
Вместе с тем государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а потому их ведомства должны принимать меры по расследованию терроризма, содействовать в добывании доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности.
07:49:32 04-06-2024
запросы США и Европе --- они то это откуда знают
11:43:59 04-06-2024
Гость (07:49:32 04-06-2024) запросы США и Европе --- они то это откуда знают... Вот и местные либероиды:"А мы не знаем,даже не догадываемся кто это мог сделать".