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Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США и Европе о теракте на СП

Немецкое ведомство уклоняется от сотрудничества с российской стороной

03 июня 2024, 19:39, ИА Амител

Место взрыва / Фото: seymourhersh.substack.com
Место взрыва / Фото: seymourhersh.substack.com

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США и страны Европы, Германии, Франции и Кипру в рамках расследования терактов на "Северных потоках". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что компетентные органы этих стран не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с РФ.

Вместе с тем государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а потому их ведомства должны принимать меры по расследованию терроризма, содействовать в добывании доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности.

Политика

Комментарии 2

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Гость

07:49:32 04-06-2024

запросы США и Европе --- они то это откуда знают

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Гость

11:43:59 04-06-2024

Гость (07:49:32 04-06-2024) запросы США и Европе --- они то это откуда знают... Вот и местные либероиды:"А мы не знаем,даже не догадываемся кто это мог сделать".

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