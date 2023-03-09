Все стрелки на Киев. Запад обвинил Украину в подрыве "Северного потока"

Крупнейшие мировые СМИ назвали непонятных украинцев виновными в прошлогодних терактах

09 марта 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: gazprom.ru

Новые данные о взрывах на газопроводах "Северный поток" (СП) опубликованы в ряде ведущих западных масс-медиа. Такие резкие информационные повороты в освещении прошлогодних ЧП дают повод предположить как минимум о наличии серьёзных дискуссий в элитных кругах ведущих стран мира на данную тему. Появившуюся реакцию СМИ, а также возможные её политические последствия оценил журналист amic.ru Андрей Магас.

"Северный поток" / Фото: gazprom.ru



Боевая шестёрка



Особенность ситуации в том, что целый ряд крупнейших западных изданий в один день (некоторые, правда, сделали это на следующий) опубликовали материалы, посвящённые "украинскому следу" терактов на "Северных потоках". Причём это не были перепечатки или пересказы одного текста, сдобренные комментариями, – публикация практически каждого ведущего издания содержала хотя бы несколько эксклюзивных фактов о случившемся.

Для начала стоит напомнить, что диверсия на газопроводах СП-1 и СП-2 произошла в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне двух государств – Дании и Швеции.

Как написала 7 марта крупнейшая американская газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, взрыв на СП-1 и СП-2 – дело некоей проукраинской группировки, о чём имеются соответствующие разведданные. Источники газеты не назвали имён лиц, руководивших операцией и входящих в группировку, хотя и оговариваются, что свидетельств о причастности к терактам президента Зеленского нет.

Кроме того, издание утверждает, что в подрыве газопроводов не участвовали граждане США и Великобритании. Хотя операцию осуществили некие "опытные водолазы", не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

В этот же день, 7 марта, германское издание Die Zeit сообщило , что в подрыве газовых магистралей была задействована яхта компании, принадлежащей украинцам. В материале, со ссылкой на данные следствия, утверждается, что эту секретную операцию провернула группа из шести человек – пятерых мужчин и одной женщины (капитан, два водолаза, два помощника и врач). Эта шестёрка якобы доставила взрывчатку и заложила её. Ни одного из имён участников группы Zeit не приводит, утверждая, что все они использовали поддельные удостоверения личности.

В публикации говорится, что необходимое оборудование для теракта было заранее доставлено в порт города Ростока на грузовике. Яхта покинула порт 6 сентября 2022 года, а взрывы, как известно, произошли спустя 20 дней. Следователи обнаружили в салоне судна следы взрывчатки.

Немецкое издание пишет, что представители разведки якобы ещё осенью 2022 года передали европейским службам сведения о причастности украинцев к подрывам СП-1 и СП-2.



Фото: gazprom.ru



Спецслужбы всё знали, но ждали "леопардов"



Отметилась публикацией на данную тему и газета The Washington Post, также сообщившая , что в последнее время появились данные о причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группировки, не связанной, впрочем, с правительством в Киеве. Источники газеты назвали маловероятной версию, что кто-то из украинского правительства мог санкционировать данный теракт. В то же время у спецслужб имеются свидетельства, что некие проукраинские деятели обсуждали возможность взрыва газопроводов до того как это произошло.

Впрочем, как пишет The Washington Post, спецслужбы пока не располагают уликами, указывающими на причастность к ЧП какой-либо страны.

Ещё один материал разместила 8 марта британская газета Times, утверждающая, что финансировал подготовку и осуществление диверсии гражданин Украины, не связанный, впрочем, с украинским правительством или президентом Зеленским. Как пишет издание, западные спецслужбы, обладавшие данной информацией, не стали её раскрывать во избежание конфликта между Германией и Украиной. Обнародование данных материалов могло повлиять на решение ФРГ о поставках Киеву вооружения, в том числе танков Leopard 2 или систем ПВО IRIS-T.

Как пишет Times, спонсор диверсий оплатил аренду судна, наём опытных и даже элитных водолазов, поддельные удостоверения личности, а также приобретение кумулятивных снарядов взрывчатки, доступных только в нефтегазовой промышленности по специальной лицензии и за очень большие деньги.

Трубоукладчик на строительстве "Северного потока" / gazprom.ru



Как Сакс заставил прессу раскрыть рот



На появившиеся материалы уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, охарактеризовав их как "явно скоординированный вброс в СМИ". По его словам, таким образом "авторы теракта хотят отвлечь внимание".

"Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны – акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", – сказал представитель Кремля, добавив, что российская сторона по-прежнему не допускается к расследованию, которое ведётся западными странами, о чём Москву в недавних нотах уведомили Дания и Швеция.

Нелишним будет напомнить, что на причастность США к диверсии указал ещё месяц назад известный американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший 8 февраля на платформе Substack материал под названием "Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток".

Автор текста сослался на источник "с непосредственным знанием оперативного планирования". Он утверждал, что подрыв магистралей осуществлён в рамках секретной операции США. Взрывчатка, утверждал Херш, была заложена водолазами ВМС США в июне 2022-го во время учений НАТО BALTOPS 22. Причём помощь в проведении операции оказали норвежские власти – именно корабли этой страны нашли нужное место, неподалёку от датского острова Борнхольм. Приказ на проведение подрыва газовых труб отдал лично президент США Байден.

Кстати, после выхода материала-расследования Херша во властных, элитных кругах и масс-медиа западных стран к нему поначалу высказывалось демонстративно равнодушное отношение. Однако 28 февраля известный американский профессор экономики Джеффри Сакс в эфире телеканала GGTN назвал приведённые журналистом факты достоверными. Он также оценил западную реакцию на этот текст.

"Хотя расследование было отвергнуто США и другими правительствами, они не предоставили ни одной детали, опровергающей статью, это было просто плоское отрицание", – указал Сакс.

Экономист отметил, что хотя американские власти "говорили, что это фантазия, это ложь, но они не представили никакой альтернативы и не показали ни одного факта, который бы опровергал статью Херша".