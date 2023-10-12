Генпрокуратура вызвала представителей банков и Wildberries из-за новой комиссии

Как отмечают СМИ, доплата, которую якобы посылают банкам в качестве компенсации затрат, взиматься не должна

12 октября 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Генпрокуратура вызвала представителей банков и маркетплейса Wildberries из-за обновления, согласно которому покупатели должны будут платить комиссию 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Об этом сообщает Mash.

Ранее представитель онлайн-сервиса заявил, что комиссия взимается, чтобы компенсировать банкам затраты на обработку платежей, вызванные санкциями.

Как отмечает телеграм-канал, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, обрабатывает Национальная система платежных карт, так что никаких комиссий быть не должно.