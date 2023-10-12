Правда ли, что Wildberries ввел комиссию 3% и как ее не платить?
Некоторые эксперты сомневаются в законности действий маркетплейса
12 октября 2023, 15:45, ИА Амител
Популярный российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт Visa и Mastercard. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Подробнее – в материале amic.ru.
Почему Wildberries ввел комиссию?
Изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, сообщил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесник. По его словам, сегодня у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Поэтому Wildberries решил ввести комиссию 3% для вознаграждения банка, который проводит такой платеж.
Подождите, а это вообще законно?
Скорее всего, да. Хотя многие эксперты сомневаются в законности такого решения.
Так, юрист фирмы "Гришин, Павлова и партнеры" Владислав Иващенко отметил, что по федеральному закону о защите прав потребителей, при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты. Однако когда Wildberries в прошлый раз вводил аналогичную плату, Роспотребнадзор не нашел нарушений прав потребителей. Скорее всего, позиция ведомства с тех пор не изменилась и нарушений со стороны маркетплейса здесь нет, предполагает юрист.
Никакой разницы между денежными операциями, осуществляемыми с помощью карт Visa, Mastercard или "Мир", для маркетплейса быть не должно, поскольку они проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), то есть на территории РФ, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. По его мнению, площадка просто пытается переложить расходы на эквайринг на покупателей.
Когда последний раз Wildberries вводил комиссию?
В августе 2021 года. Тогда маркетплейс ввел сбор в размере 2% для владельцев платежных систем Visa и Mastercard. Клиенты видели очищенную от комиссии за транзакцию цену товара и могли выбрать, как платить. Сбор также взимался, если клиент платил картой "Мир" через Apple Pay.
Можно ли не платить комиссию?
Если оплата проходит через платежные системы Mastercard и Visa, не платить комиссию не получится. Чтобы избежать сбора, нужно пользоваться картами "Мир", Системой быстрых платежей (СБП), SberPay, рассказал директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.
16:01:22 12-10-2023
В загнивающей недружественной Европе комиссии банков 0,2–0,3% от платежа картой, но у нас так нельзя ограничить ни в коем случае, влупим в десять раз больше, чтобы друзья банкиры хорошо жили-припевали.
16:51:17 12-10-2023
Гость (16:01:22 12-10-2023) В загнивающей недружественной Европе комиссии банков 0,2–0,3... да не завидуйте вы европе. хватит, пожировали за чужой счет. скоро умоются и комиссиями, и другими прелестями. а там, глядишь, и научатся жить по средствам, если останутся конечно
16:59:54 12-10-2023
Гость (16:51:17 12-10-2023) да не завидуйте вы европе. хватит, пожировали за чужой счет... По телевизору так сказали?
17:12:15 12-10-2023
Гость (16:01:22 12-10-2023) В загнивающей недружественной Европе комиссии банков 0,2–0,3... Банкиры друзья "сами знаете кого"
16:55:21 12-10-2023
Озон рулит! давай наше! давай за наших! в топку этот розовый гавнозин
17:05:41 12-10-2023
Озон нифига ни рулит ни по срокам ни по ценам
17:38:51 12-10-2023
Прикормил, теперь пора стричь баранов.