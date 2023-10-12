Некоторые эксперты сомневаются в законности действий маркетплейса

12 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Популярный российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт Visa и Mastercard. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Подробнее – в материале amic.ru.

Почему Wildberries ввел комиссию?

Изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, сообщил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесник. По его словам, сегодня у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Поэтому Wildberries решил ввести комиссию 3% для вознаграждения банка, который проводит такой платеж.

Подождите, а это вообще законно?

Скорее всего, да. Хотя многие эксперты сомневаются в законности такого решения.

Так, юрист фирмы "Гришин, Павлова и партнеры" Владислав Иващенко отметил, что по федеральному закону о защите прав потребителей, при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты. Однако когда Wildberries в прошлый раз вводил аналогичную плату, Роспотребнадзор не нашел нарушений прав потребителей. Скорее всего, позиция ведомства с тех пор не изменилась и нарушений со стороны маркетплейса здесь нет, предполагает юрист.

Никакой разницы между денежными операциями, осуществляемыми с помощью карт Visa, Mastercard или "Мир", для маркетплейса быть не должно, поскольку они проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), то есть на территории РФ, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. По его мнению, площадка просто пытается переложить расходы на эквайринг на покупателей.

Когда последний раз Wildberries вводил комиссию?

В августе 2021 года. Тогда маркетплейс ввел сбор в размере 2% для владельцев платежных систем Visa и Mastercard. Клиенты видели очищенную от комиссии за транзакцию цену товара и могли выбрать, как платить. Сбор также взимался, если клиент платил картой "Мир" через Apple Pay.

Можно ли не платить комиссию?

Если оплата проходит через платежные системы Mastercard и Visa, не платить комиссию не получится. Чтобы избежать сбора, нужно пользоваться картами "Мир", Системой быстрых платежей (СБП), SberPay, рассказал директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.