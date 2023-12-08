Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием куриных яиц

В случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры", заявили в ведомстве

08 декабря 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, так как средняя розничная цена продукта за год выросла больше чем на 40%.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры регионов во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами должны провести надзорные проверки деятельности производителей яиц и розничных продавцов.

В случае выявления нарушений они примут "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен".

Ранее сообщили, что новогодний стол в России за год подорожал почти на 10%. Больше всего выросли в цене мандарины, курица и яйца.