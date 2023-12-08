Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием куриных яиц
В случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры", заявили в ведомстве
08 декабря 2023, 16:18, ИА Амител
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, так как средняя розничная цена продукта за год выросла больше чем на 40%.
Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры регионов во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами должны провести надзорные проверки деятельности производителей яиц и розничных продавцов.
В случае выявления нарушений они примут "исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен".
Ранее сообщили, что новогодний стол в России за год подорожал почти на 10%. Больше всего выросли в цене мандарины, курица и яйца.
16:23:41 08-12-2023
Чё то поздненько возбудился Ген. прокурор, многие нагрели свои ручки с этими яйцами.
16:30:42 08-12-2023
Гость (16:23:41 08-12-2023) Чё то поздненько возбудился Ген. прокурор, многие нагрели св... Там у них связь плохая,скорость передачи данных маленькая.
16:41:16 08-12-2023
нуу щас заживем
16:46:27 08-12-2023
Ворон ворону глаз не выклюет
16:49:29 08-12-2023
И животноводство!
16:56:46 08-12-2023
ну,заинтересовались. и чё дальше? про цену на курятину они не в курсе?
22:13:17 09-12-2023
Гость (16:56:46 08-12-2023) ну,заинтересовались. и чё дальше? про цену на курятину они н... про цену на курятину через месяц вспомнят, когда заработают!
17:00:44 08-12-2023
Лучше бы прокуратура заинтересовалась работой антимонопольной службы!
17:11:27 08-12-2023
Золотые куры несут золотые яйца. Что тут может вызвать интерес- непонятно.
17:50:35 08-12-2023
Гость (17:00:44 08-12-2023) Лучше бы прокуратура заинтересовалась работой антимонопольно... а ценой на ГСМ , запчасти, удобрения, электроэнергию, коммуналку прокурор не стал интересоваться
18:12:41 08-12-2023
Какая торговая наценка на яйца? Поговаривают что 40-50 процентов.
18:14:27 08-12-2023
любопытные какие сделались, ишь. чего вдруг?
18:51:33 08-12-2023
про цену на курятину они не в курсе?---- кстати, да! Алтайский бройлер заработал, а ценничек не падает...
20:01:10 08-12-2023
Родственники из Ханты-Мансийска жалуются, что у них яйца 150 стали стоить, это при их зарплатах. Имея столько птицефабрик и такая цена на яйца. Яйца подорожали на 50-60%, а пенсии повысят на 7,5. Нас и впрямь к вымиранию ведут.
22:12:55 08-12-2023
Держитесь. Яйца - наше всё. Вся сила в яйцах.
11:21:54 09-12-2023
Растет себестоимость продуктов, хоть запроверяйтесь, не растет только зарплата в стране потому что в стране нет развития, элита не заинтересована в развитии страны.
13:59:37 09-12-2023
Почему молчит Бастрыкин? Как Генпрокурору удалось опередить вездесущего Бастрыкина? Яйца это тема для Следкома
20:41:41 09-12-2023
Дали нажиться, теперь начинают светиться. 14 декабря скоро, боятся пинка под зад. Сами то не могут и не хотят заниматься разбором ситуацией. Сговор производителей и особенно торгашей ясен даже ребенку.
00:24:59 10-12-2023
На сколько на 40%, на все 100 уже не хотите (если не больше). Так в августе и сентябре цена одной штуки 5.6-6 рублей то на сегодняшний день уже 11.4-12.4 рублей
03:14:23 10-12-2023
Эстонская гончая видно домчалась до Генпрокуратуры с весточкой о подорожании яиц. А ведь могла бы по дороге и Новый год отметить.
03:18:26 10-12-2023
У нас цены во ржеве на яйца 180 р. Аж на 130 рублей повысили. Сума посходили уже совсем. И вообще всё дорожает, а за не поднимают. Вот как так можно жить?(((
09:58:13 10-12-2023
Всё в переди
15:20:32 10-12-2023
Пора сажать !!!
05:29:27 11-12-2023
Это самое настоящее вредительство, подорожание многих продуктов вызовет возмущение народа, а под выборы это и есть угроза нац безопасности. Давно пора вводить за все эти художества более строгие меры наказания.
16:48:50 11-12-2023
"Заинтересовалась " ? Фига се ! Они там зарплату за что получают ? Хотя в данном случае явно присутствует коррупционная составляющая. Вообще то это социально значимый продукт .