Генри Кавилл может стать новым Россомахой

Сейчас Marvel ведет переговоры с актером

07 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Хью Джекман / Кадр из фильма "Люди Икс. Начало. Россомаха"

Актер Генри Кавилл может получить роль Росомахи в будущих фильмах студии Marvel, о чем сообщает издание CosmicBook.

Компания ведет переговоры с актером. Впервые он сыграл Росомаху в коротком эпизоде фильма "Дэдпул и Росомаха". В этой сцене Кавилл курил сигару и ремонтировал свой мотоцикл, представляя альтернативную версию Логана. Он также отправил Уэйда Уилсона, которого сыграл Райан Рейнольдс, в портал TVA и отказался помогать супергероям.

Многие зрители были в восторге от появления Кавилла в этой сцене. Однако, несмотря на это, Marvel не планирует отказываться от актера Хью Джекмана, который сыграет в фильмах "Мстители: Секретные войны" и "Росомаха против Халка". Тем не менее Кавилл может заменить Джекмана, если тот решит покинуть свою роль. Кроме того, альтернативный Логан может появиться в фильме "Мстители: Секретные войны" в составе одной из команд супергероев.